2020-02-29T10:52:42+03:00
Происшествия

"Мальчишке руку почти оторвало": в аварии пассажирского автобуса под Ульяновском пострадали девять юных футболистов "Нефтяника"

Трое детей из футбольной команды в реанимации. Пострадал в аварии и один взрослый
Екатерина ВЯЗЕМКИНА
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Автобус с детьми опрокинулся на бокАвтобус с детьми опрокинулся на бок
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Ужасная трагедия произошла на трассе под Ульяновском утром 29 февраля. Здесь около поселка Порецкое Кузоватовского района перевернулся в кювет автобус Хендай, в котором ехала детская футбольная команда "Нефтяник" из Новоспасского района. В автобусе было 26 детей и три тренера. Случилось ЧП в 7.54 утра.

- Автобус лежит на боку в овраге, детям рядом с ним оказывают помощь, троих сразу увезли на реанимобиле в больницу. У одного мальчика что-то с рукой, почти оторвало ее, было очень много крови, снег в крови испачкан, - рассказывает очевидец, который проезжал мимо места ДТП журналисту КП-Самара.

По данным областного правительства, в ДТП пострадали девять детей, троих из них в тяжелом состоянии доставили в больницу. Также помощь пришлось оказать одному взрослому. Остальные ребята сильно перепугались.

В МЧС Ульяновской области в свою очередь объяснили, что для ликвидации последствий аварии привлекли 27 человек и 12 единиц техники. Движение других машин не останавливали.

Жители Ульяновской области рассказывают, что трасса на месте аварии в неудовлетворительном состоянии: она вся в снегу и обледенела.

- Проезжал на этом участке, дорога просто жесть. Там постоянно ямы и в сухую-то погоду, а сейчас ехать невозможно, - рассказывает местный житель Сергей.

Скорее всего, именно поэтому водитель не справился с управлением. Впрочем, окончательное заключение предстоит дать специалистам.

По указанию губернатора региона Сергея Морозова сейчас создан оперативный штаб по оказанию помощи всем пострадавшим. Также экспертам предстоит разобраться, что произошло: возможно, не были соблюдены условия перевозки детей. Так, сами жители говорят, что по таким кошмарным дорогам нельзя было везти детей, пусть даже и на важные соревнования.

В аварии пассажирского автобуса под Ульяновском пострадали девять юных футболистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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