Три пенальти плюс две красные карточки: «Ростов» и ЦСКА устроили настоящий триллер вместо футбола

Вряд ли в этом сезоне мы видели более насыщенный матч. В нем было, кажется, все и даже чуточку больше. Началось все с того, что «Ростов» завладел преимуществом. Однако ЦСКА не собирался отсиживаться в обороне. За что и поплатились. После неудачной подачи с углового хозяева улетели в контратаку. Шомуродов выскакивал на рандеву с вратарем, но его борцовским приемом остановил Ильзат Ахметов. Итог – пенальти и красная карточка армейцу.

К мячу подошел Роман Еременко, но забивать ему было рано: Акинфеев великолепно парировал 11-метровый. А через три минуты уже пострадавший численно ЦСКА забил гол. Арнон Сигурдссон умело воспользовался ошибкой Байрамяна и вывел гостей вперед.

Но не надолго. Вот тут пришло время Еременко. На 32-й минуте поединка Роман как из пушки выстрелил из-за пределов штрафной. Мяч попал в перекладину, а от нее отскочил за линию ворот Акинфеева. Этот крайне насыщенный тайм так и закончился вничью 1:1.

Роман Еременко не реализовал пенальти,но забил с игрыФото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Тем сюрпризам, что приготовил тайм второй, можно смело позавидовать. Вдумайтесь в хронологию событий. В самом начале тайма, на 50-й минуте Вадим Карпов бьет в штрафной площадке ЦСКА по ногам Ивелину Попову. Тут падает, арбитр берет паузу, смотрит VAR, а затем назначает пенальти. Второй в матче в ворота армейцев. Спустя еще несколько секунд в руках рефери появляется красная карточка, вторая в матче. Вторая в матче для игроков армейцев. Но на этот раз хозяева его забивают. Попов уверенно выводит «Ростов» вперед.

На 60-й минуте на поле появляется Павел Мамаев. Впервые с октября 2018 года и заключения в тюрьме. А через три минуты он забивает гол. После рикошета мяч заползает в ближний угол ворот ЦСКА. 3:1, армейцы вдевятером, казалось бы, игра сделана. Но нет. Это было еще не все.

На 78-й минуте вышедший на поле Чалов прорывается в штрафную площадь ростовчан. Ему удается прострелить мяч во вратарскую, где автогол забивает Максим Осипенко. 3:2. Все? Да нет же! Имея на двух футболистов меньше, ЦСКА находит в себе силы оказывать давление на ворота соперника. В результате, за четыре минуты до конца основного времени они зарабатывают пенальти.

Армейцы сопротивлялись, несмотря на то, что у них было на два игрока меньшеФото: с сайта ПФК ЦСКА.

Казалось, что сейчас столичный клуб сотворит величайший камбэк. Но вратарь «Ростова» Песьяков был против. Чалов пробил мощно, но страж ворот сумел среагировать и перевести мяч в сторону. ем самым буквально вырвав победу для своей команды.