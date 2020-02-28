Крылья Советов - Оренбург 28 февраля 2020 года: прямая онлайн-трансляция матча 20 тура РПЛ Чемпионата России

Прямая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Оренбург 28 февраля 2020 года начнется в 19.30 (18.30 мск). Игра двух команд, которые сейчас находятся в нижней части турнирной таблицы, начнет 20 тур РПЛ. Команды встретятся после зимнего перерыва, который подарил и тем, и другим много новичков. У гостей даже сменился тренер. А у хозяев в "Спартак" ушел лучший бомбардир первой части сезона. Именно Александр Соболев забил за клуб 10 мячей - половину всего актива.

Из-за множества изменений предсказать результат игры непросто. Обе команды сегодня, пожалуй, достаточно мотивированы. Клубы занимают 14 и 15 строчку и борются за то, чтобы остаться в РПЛ. Плотность в нижней части таблицы высокая, так что шанс взлететь - также, как и провалиться, есть у каждого.

Главным судье встречи станет Виталий Мешков, помогать ему будут Антон Аверьянов и Арам Петросян.

- Мы все понимаем важность этого матча. Это принципиальный поединок, битва соседей по турнирной таблице. Мы понимаем, как команде нужна поддержка болельщиков в этой встрече и постарались создать для них комфортные условия посещения стадиона, - прокомментировал Александр Фетисов.

В день матча 28 февраля парковки около стадиона Самара Арена будут бесплатными, за три часа начнут ходить трамваи №5, 7 и 22. А еще всех фанатов угостят блинами в честь Масленицы.

Статистика личных встреч Крылья Советов - Оренбург

Команды играли между собой 12 раз. Самое крупное поражение потерпели гости: 2:4. Четыре раза сильнее были самарцы, четырежды верх брал "Оренбург", и столько же раз команды расходились с ничейным результатом.

20.10.2019 Оренбург - Крылья Советов - 0:1. Обзор матча.

В первой половине сезона в октябре "Крылья" выиграли у горожан со счетом 0:1, игра закончилась потасовкой на трибунах фанатов. А вот в прошлом сезоне "Оренбург" выигрывал у соперников дважды.

Составы команд на игру 28 февраля Крылья Советов - Оренбург

В первой игре фанаты, возможно, смогут увидеть новичков "Крыльев Советов". Из-за перебора желтых карточек в матче не примет участия Александр Анюков.

По той же причине за "Оренбург" не сыграет защитник Георгий Зотов.

Прогнозы букмекеров на игру Крылья Советов - Оренбург 28 февраля

Командам дают практически равные шансы на победу, также как и на ничью. Чуть больший приоритет букмекеры отдают хозяевам поля.

Где смотреть матч Крылья Советов - Оренбург

Прямую видео трансляцию игры Крылья Советов - Оренбург 28 февраля 2020 года покажет канал Матч Премьер. Эфир начнется в 16.25 по московскому времени, сама игра - в 18.30, мск. Следить за игрой в режиме онлайн болельщики могут на сайте kp.ru. Рассказываем о самых важных моментах игры.