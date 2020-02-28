Трещины Дом ветеранов не красят: в Самаре поищут денег на ремонт фасада здания, где живут участники войн

Здание по проспекту Кирова, 365 хорошо видно с одной из главных магистралей Самары. Квартиры в «Доме ветеранов» получают участники Великой Отечественной войны, их вдовы, ветераны боевых действий, а также инвалиды. Жилье остается в муниципальной собственности, льготники просто пользуются им. Но, как выяснилось, многие недовольны состоянием дома и квартир, а также считают, что коммунальные услуги им оказывают не очень хорошо. С жалобой жители обратились в Общероссийский народный фронт. С недовольными обитателями и самой управляющей компанией пообщалась сопредседатель штаба Екатерина Гудзима.

Жители: «Нас не слышат»

На встрече - четверо жителей, руководитель управляющей компании и представители всех властных структур. Обращение жители составили на нескольких листах, но основные вопросы - это потрескавшийся фасад и щели, из которых дует, плохая вентиляция, которая не выходит на крышу, еле теплая вода и не слишком хорошая уборка снега.

- Я сама приехала сюда еще вчера и убедилась - снег, лед вокруг дома. Здесь же живут пожилые люди, инвалиды, они из дома выйти не могут, - говорит Екатерина Гудзима.

Конечно, фасад дома мог бы выглядеть получшеФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Руководитель управляющей компании Игорь Гуленков возражает: чистим хорошо, просто был снегопад. Исправились на следующий же день. Кстати, перед встречей и правда почистили.

- У нас вентиляция не выходит на крышу, весь спертый воздух циркулирует через трубы и на чердаке, сосед покурил - а я дышу этим. Многие жалуются на отсутствие горячей воды, она периодически еле теплая. Пока не знаем, почему так. Мы просто не понимаем, что делает управляющая компания. Они теплооборудование меняли без нас, на замеры нас не приглашали. По 400 тысяч рублей на содержание собираем каждый год - и где деньги? - возмущается представитель инициативной группы жильцов Сергей Марковский. Он прошел чеченскую кампанию, привык бороться с проблемами, но что делать сейчас - просто не понимает.

Кстати, условия жизни у ветеранов в этом доме - самые лучшие. В квартире 93-летнего Сергея Алтынбаева - отличный ремонт, тепло. Но ведь в доме живут и другие люди.

УК: «Мы все делаем»

Игорь Гуленков с претензиями жителей не согласен. У руководителя управляющей компании своя правда и своя стопка бумаг: мол, в 2018 году администрация выделила 10,5 млн рублей, благодаря этому переложили плитку на полу, покрасили стены, заменили потолок. Коридоры на самом деле выглядят нарядно.

- В 2019 году заменили теплообменное оборудование. Ветеранам помогаем. Связались по своей инициативе со спонсорами, всем заменили электрические плиты на новые, - рассказывает он.

В некоторых квартирах трещины очень заметныФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

По данным управляющей компании, жалоб нет. Представителей ОНФ такое разногласие удивило: может быть, просто между жильцами и коммунальщиками нет коммуникации?

- Пока УК не очень хорошо работает с жителями дома. Ничего не мешает быть более открытыми и прозрачными в своей работе. Нужно внимательнее относиться к жителям, чтобы все были услышаны и был налажен конструктивный диалог, чтобы пришла УК к жителям и сказала, что проводилось, какие работы. Если ничего не делали, руководитель первый заинтересован в том, чтобы скорректировать работу своих сотрудников, - делится своим мнением Екатерина Гудзима.

Сергей Алтынбаев условиями в своей квартире доволенФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

А вот с трещинами надо разобраться

Но если большинство проблем жители и УК могут решить, просто поговорив друг с другом и найдя точки взаимодействия, то вот разобраться с фасадом так просто не получится. Стоит отметить, что трещины и в самом деле видны. А ведь дом выходит «лицом» на проспект Кирова. В год 75-летия Победы хотелось бы, чтобы ситуация изменилась.

- В прошлом году состоялось заседание комиссии по изменению сроков капремонта, запланированного на 2049-2050 годы. Мы отправили обращение в министерство ЖКХ и Фонд капремонта, чтобы сдвинули эти даты. Но пока получили отказ. Сейчас просим этот вопрос решить и найти возможность отремонтировать фасад в год 75-летия Победы, - говорит Игорь Гуленков.

Сквозные трещины есть в нескольких квартирах, они тянутся на улицуФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Инвалид-колясочник 1 группы Георгий Чибизов живет на 9 этаже. У него в квартире трещины видно и изнутри помещения, особенно заметны те, которые над окнами - сквозные.

- Холодно бывает, когда ветер дует, - жалуется он. - Когда нам квартиру дали, сказали: «Делайте ремонт». А на что? Деньги все на лекарства уходят. И вода желтая течет.

В квартире инвалида-колясочника тоже трещины над окнамиФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Еще в одной квартире на 2 этаже - трещины на всю стену. В ней пока нет жителей, но когда-то ее могут дать нуждающимся. И что же, делать ремонт самим?

- Самый основной вопрос – это состояние фасада. Сейчас мы узнали, сколько уже собрано взносов по капремонту. исходя из этого будем встречаться с администрацией города, чтобы привести фасад в надлежащее состояние. Какой нужен ремонт: капитальный или текущий, узнаем после осмотра здания. Сейчас на счете дома скопилось чуть меньше 1 млн рублей с 2014 по 2019 год включительно. Пока непонятно, на что хватит этих средств. У нас есть член регштаба, который является судебным строительным экспертом. Он может сказать, какие работы нужны. Затем будем ходатайствовать об увеличении субсидий, но вопрос в действительной категории цен. Дать должны не столько, сколько хочет УК, а сколько нужно, - резюмировала Екатерина Гудзима.

«КП-Самара» будет следить за развитием ситуации и судьбой дома.