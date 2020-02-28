«Кино, которое не стыдно показать маме»: пять причин посмотреть фильм «Счастье в конверте» с близкими в Самаре

27 февраля на ярко раскрашенном автобусе в Самару приехала съемочная группа фильма «Счастье в конверте». Здесь в кинотеатре Zoom Cinema прошел закрытый предпремьерный показ, а команда создателей фильма пообщалась со зрителями. Автобус киношников стартовал из Владивостока 7 февраля и за 20 дней проехал тысячи километров на запад. Улан-Удэ, Барнаул, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа – Самара стала 14-городом в этом беспрецедентном премьерном туре. Отсюда съемочная группа отправилась в Казань. А завершиться тур должен в Севастополе, где была снята первая сцена. После этого фильм покажут в Москве и Санкт-Петербурге. А на широком экране кино можно будет посмотреть уже с 12 марта.

На предпремьерном показе самарцам раздали открытки и конвертыФото: Ольга НОВИКОВА

Перед фильмом всем желающим выдавали конверты и предлагали написать настоящее бумажное письмо любому адресату и опустить в почтовый ящик, обещав доставить по назначению. Самарцы охотно включились в флешмоб, с удовольствием вспоминали, как правильно писать цифры индекса, а некоторые и вовсе делали это впервые. Журналист «КП-Самара» посмотрела новый фильм и нашла как минимум пять причин подарить близким билеты на «Счастье в конверте».

Многие с удовольствием включились в флешмоб и написали бумажные письма близкимФото: Ольга НОВИКОВА

Причина №1: искренность историй

Перед фильмом зрителей честно предупреждают – готовьте платки, вы будете плакать. И действительно, рассказанные здесь трогательные истории никого не оставят равнодушным. Даже сами создатели фильма признаются – до сих пор, сидя на задних рядах во время предпремьерных показов, не могут сдержать слез.

- Со слезами-соплями писался сценарий, с такими же искренними эмоциями работали режиссер Светлана Суханова и вся команда, - рассказывает сценарист Евгений Бедарев. - Света иногда во время съемок даже не могла поставить задачу – у нее просто перехватывало горло. Монтировался фильм тоже с кучей носовых платков. Мы хотели передать искренние, настоящие эмоции, которые затронут за живое каждого, и, кажется, нам это удалось.

http://schastievkonverte.ru/

Получились теплые, негромкие, светлые истории о дружбе и мечтах, о любви и прощении, о вере в чудо и о том, как в любой ситуации оставаться человеком. Как говорят сами зрители - кино, снимающее с души излишнюю очерствелость и шелуху. Его стоит посмотреть всей семьей.

Причина №2: непредсказуемый сюжет

Фильм состоит из трех новелл. В качестве связующего звена – бумажные письма, которые пишут или получают герои. Истории рассказывают три работницы сельской почты, собравшиеся вечером отметить первый рабочий день одной из них.

Фото: http://schastievkonverte.ru/

Первая новелла, «Время последних романтиков» - о давних друзьях Федоре Ивановиче и Андрее Семеновиче, привычный уклад жизни которых нарушает ошеломительное известие – один из них выигрывает кругосветное путешествие. Второму остается только получать от друга фотографии и письма. Но очередное послание навсегда переворачивает его жизнь.

Вторая новелла, «Куда уходят поезда» знакомит зрителя с работницей вокзала Мариной и ее беспокойной семьей. Неожиданно она встречает в зале ожидания странную женщину, которая, кажется, помнит только свое имя – Тося. Но на поверку все оказывается гораздо сложнее.

Главный герой третьей новеллы, «Подарок Деда Мороза» - первоклассник Сева, живущий с дедушкой. Он пишет письмо Деду Морозу о своем сокровенном желании. И дедушке приходится примерить на себя роль волшебника и поломать голову над тем, как его выполнить. Все истории, на первый взгляд прямолинейные и прозрачные, оказываются вовсе не так просты, как кажется - сюжет держит зрителя в напряжении в течение всего фильма, заставляя сопереживать, искренне плакать и не менее искренне хохотать.

Фото: http://schastievkonverte.ru/

Причина №3: уникальный актерский состав

Действительно уникальный – здесь вы не увидите знакомые лица отечественного кинематографа, «кочующие» из фильма в фильм. Для режиссера Светланы Сухановой это было одним из принципиальных условий.

- Мы хотели, чтобы зритель воспринимал персонажа не как переодевшихся героев предыдущих десяти фильмов, в которых снимался актер, а как живого человека с его персональными мыслями и эмоциями,- объяснил продюсер фильма Александр Хачко.

В результате, например, в фильме так и не снялся Александр Петров, хотя изначально одна из ролей писалась персонально под него. За время подготовки съемок популярность актера и число проектов, в которых он принимает участие, резко выросли. Роль отдали другому, но актер остался одним из друзей проекта.

Фото: http://schastievkonverte.ru/

«Счастье в конверте» снимали в Севастополе, Санкт-Петербурге и Карелии. И везде привлекали местных актеров и местные съемочные группы. Например, чтобы найти актера на роль Севы, во время кастинга отсмотрели более тысячи мальчишек из нескольких городов, отдав в результате роль дебютанту Феде Лещеву. А в роли Марины в новелле «Куда уходят поезда» зрители увидят звезду дубляжа Юлию Рудину, которая озвучила более 130-ти картин, в том числе Серсею Ланистер из «Игры Престолов», Мантис из «Мстителей», Джесси из «Истории игрушек», Сюзан Майер из «Отчаянных домохозяек» и бабочку Милу из «Лунтика».

Причина №4: небанальный формат

Фильм не подходит ни под один из популярных нынче форматов, его нельзя назвать ни искрометной комедией, ни зрелищным блокбастером, ни леденящим кровь триллером, ни детективом с причудливым сюжетом. Здесь нет дорогих спецэффектов, трюков и чудес компьютерной графики, здесь не стреляют, не взрывают, не решаются вселенские задачи - это истории про обычных людей.

Фото: http://schastievkonverte.ru/

- Когда мы рассказывали идею фильма, нам говорили - такое кино никому сейчас не нужно, никто не пойдет в кинотеатр, чтобы смотреть вашу историю, она слишком сентиментальная и личная, - говорит Александр Хачко. – Но когда мы в качестве «пробного шара» сняли первую из новелл и показали ее на нескольких кинофестивалях и закрытых показах, то все сомнения отпали. Зрители встретили нас невероятно тепло и душевно и в один голос заявили – это именно то кино, которого они давно ждали.

Фото: http://schastievkonverte.ru/

Причина №5: народное кино

90% российского кино сегодня финансируется государством или крупными телеканалами, а сценарий утверждается специальной комиссией. Естественно, это несколько ограничивает творческую свободу режиссеров. Поэтому у зрителя нередко возникает ощущение дежавю – шаблонные повороты сюжетов и предсказуемые поступки героев не добавляют популярности отечественному кинематографу. «Счастье в конверте» создан на частные средства, без госфинансирования – это совместный проект кинокомпании «Интеграция» и общественного объединения «Народное кино», которое в том числе снимает фильмы на деньги, собираемые на крауфтфандинговых платформах.

Фото: http://schastievkonverte.ru/

Бюджет «Счастья в конверте» составил всего 33 миллиона рублей. Интересен и способ продвижения фильма. Вместо рекламных роликов на крупных каналах создатели фильма отправились тур по стране с предпремьерными показами, запуская народное «сарафанное радио». И судя по реакции зрителей, такая тактика может оказаться более чем успешной.