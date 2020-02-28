2020-02-28T20:37:45+03:00
Спорт

VAR сделал свое дело: "Крылья Советов" в меньшинстве упустили победу над "Оренбургом"

Рассказываем о самых ярких моментах и результате игры Крылья Советов - Оренбург 28 февраля 2020 года в 20 туре РПЛ, которая окончилась со счетом 1:1
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Попович стал автором первого гола в матчеПопович стал автором первого гола в матчеФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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В Самаре закончился матч 20 тура РПЛ между командами Крылья Советов - Оренбург 28 февраля 2020 года. Итоговый счет: 1:1. Он запомнился яркими моментами, девушкой в свадебном платье на трибуне, которая предлагала руку и сердце Максиму Карпову, не растерявшимися новичками и четкой работой VAR. На игру пришли около 8 тыс. болельщиков.

В стартовый состав Божович включил трех дебютантов: в ворота встал Евгений Фролов, также вышли с первых минут защитник Мехди Зеффан и полузащитник Денис Попович.

Первый тайм в игре "Крылья Советов" - "Оренбург" 28 февраля 2020 года стал настоящим хоррором. Уже на 18 минуте игры Мияйлович неаккуратно играет против Силлы, сбивая его с ног прямо в штрафной на глазах судьи. Судья назначает пенальти, а после изучения VAR еще и показывает красную карточку футболисту "Крыльев". Бить пенальти выходит Деспотович, в воротах Фролов. В прошлый раз он также стоял в этих воротах, но еще на стороне "Оренбурга" и отбивал пенальти от самого Мияйловича. Сегодня роли поменялись, но и Деспотович с голкипером не справился. 0:0, "Крылья" в меньшинстве.

Пенальти. Крылья Советов - Оренбург 28 февраля. Деспотович бьет по воротам Фролова и промахивается..Крылья Советов - Оренбург. Незабитый пенальти

До конца тайма гости пытались открыть счет, но удалось это хозяевам. На 41 минуте Радонич отвлек вратаря гостей, а Попович ударил почти по пустым воротам. 1:0

Кроме красной, в первом туре выдал судья две желтые карточки Куату и Малых. Два угловых исполнили Крылья и четыре - горожане.

1:0. Гол Поповича. Крылья Советов - Оренбург 28 февраля 2020 года.Крылья Советов - Оренбург. 1:0. Денис Попович

Второй тайм более активно начал "Оренбург", они прочно обосновались в штрафной хозяев, практически не отходя от ворот.

На 67 минуте у фанатов "Крыльев" снова екнуло сердце: показалось, что Максим Карпов сыграл рукой, а это - пенальти. Но VAR развеяла сомнения - ничего, продолжается игра.

Минутой позже Алвеш прошел практически к воротам Фролова, но его коллеги оказались в оффсайде. Да и перекладина выручила нового вратаря "Крыльев".

На 73 минуте "Оренбург" так активно рвался к воротам хозяев, что не сдержал себя. Деспотович локтем в ребра врезал Фролову, не сумев остановиться. Даже медицинская помощь понадобилась вратарю.

Казалось бы, что "Крылья" смогут достоять до конца, но на 88 минуте после углового игроки "Оренбурга" зажали противника у ворот. Фамийе, Терехов сделали свои удары в сторону сетки, а завершил дело Рикарду Алвеш, который сумел пробить в "девятку" - мяч точно влетел. 1:1.

Лучшим игроком матча назван Евгений Фролов. Команды получают по 1 очку и не меняют положения относительно друг друга. В следующем туре 8 марта Крылья сыграют в гостях у Рубина, а Оренбург примет дома Арсенал из Тулы 7 марта.

1:1. Гол Рикарду Алвеша. Крылья Советов - Оренбург 28 февраля 2020 года.Крылья Советов - Оренбург. 1:1. Рикарду Алвеш

Статистика игры:

Счет:

1:1 (1:0)

Нарушения:

Желтые карточки

31" Куат, 40" Малых, 11" Попович, 73" Деспотович, 90" Радакович

Красная карточка

23" Мияйлович

Составы:

"Крылья Советов": 39 Фролов, 3 Чернов, 18 Зеффан, 50 Карпов, 11 Попович, 17 Зиньковский, 20 Мияйлович, 28 Антон, 40 Тимофеев, 77 Кабутов, 9 Радонич.

Запасные: 1 Рыжиков, 81 Овсянников, 5 Лысцов, 8 Гацкан, 10 Терехов, 15 Глушенков, 30 Иванов, 56 Евинов, 69 Голенков, 90 Бурлак.

"Оренбург": 56 Довбня, 3 Сиваков, 4 Радакович, 5 Аюпов, 8 Мишкич, 9 Деспотович, 10 Алвеш, 12 Малых, 13 Терехов, 14 Силла, 23 Куат.

Запасные: 38 Климович, 6 Готлиб, 7 Рогич, 11 Чуканов, 20 Фамейе, 22 Черных, 31 Шахов, 32 Кулишев, 42 Лапшов, 66 Козлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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