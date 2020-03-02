Акрон - Алтын Асыр 2 марта 2020: прямая видео-трансляция контрольного матча клуба из Тольятти и шестикратного чемпиона Туркменистана

Лидер группы «Урал-Приволжье» ПФЛ тольяттинский футбольный клуб «Акрон» в понедельник, 2 марта, проведет вторую игру на сборе в турецком Белеке. Красно-черные сыграют с шестикратным чемпионом Туркменистана клубом «Алтын Асыр».

- Команда «Золотого века» последние шесть лет не сходит с пьедестала своего чемпионата. «Связисты», как еще называют нашего предстоящего соперника, взяли шесть чемпионских титулов подряд. Среди регалий «Алтын Асыра» также значатся победы во всех внутренних кубках, - рассказали о сопернике в пресс-службе тольяттинского клуба.

Помимо успехов во внутреннем первенстве «Алтын Асыр» пошумел и на азиатской арене. Туркменский клуб в 2018 году добрался до финала Кубка АФК - аналога Лиги Европы в Старом свете. Уступил «Алтын Асыр» только багдадскому клубу «Аль-Кува».

Чемпионат для клуба из Ашхабада стартует 6 марта, поэтому «Алтын Асыр» сейчас на завершающем этапе подготовки. «Акрон» же только приступил ко второму сбору – тольяттинцы сыграли один матч – проиграли датскому «Орхус Фремаду» 0:1. Сезон для красно-черных возобновляется только в апреле. В Турции после игры с туркменским клубом тольяттинцам предстоит провести три контрольных поединка – с «Химиком-Арсеналом», китайским клубом «Чжэцзян Гринтаун» и «Казанкой».

Прямая видео-трансляция матча Акрон - Алтын Асыр (Ашхабад) 2 марта 2020, где посмотреть

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по самарскому времени (17:30 по московскому). Игру покажет YouTube-канал «Акрона». Смотрите прямую видео-трансляцию встречи на сайте samara.kp.ru.