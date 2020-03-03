Вдохновились городом: в Самаре устроили выставку фотографий школьников о жизни родного города

Самарская набережная, сверкающие высотки, ночные огни, водители, пассажиры метро, улыбки прохожих - застывшие мгновения жизни большого города. 50 лучших работ начинающих фотожурналистов представили на выставке в арт-пространстве Nostalgie (ул.Ленинградская, 23).

Ребята вдохновлялись работами Василия Прудникова

Эти работы выбрал среди нескольких сотен легендарный российский фотограф и фотожурналист, создатель совместного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО» и «Поколения М» Василий Прудников.

- В декабре в ТЦ «Гудок» прошла выставка «Один день из жизни России», она вдохновила самарских ребят сделать что-то подобное о жизни Самары. 12 декабря участники фото-кросса побывали в самых разных местах – производственных цехах, в метро, в школах. Под руководством наставников они снимали все, что их вдохновляло. Всего самарские ребята загрузили на платформу конкурса 400 работ, эксперты выбрали 50. Все они достойные, определить среди них лучшие было сложно, - рассказала на открытии выставки директор по маркетингу самарского филиала МТС Надежда Доронина.

В объектив юных фотографов попали разные ракурсы города

Самара стала первых городом, где представили экспозицию – возрожденную идею рассказа о жизни стран. В 80-х годах прошлого века зарубежные и советские фотографы запечатлели «День из жизни Советского Союза», а через тридцать лет культурный проект РУСС ПРЕСС ФОТО возродил этот творческий эксперимент.

- Наш фотопроект показал, что в Самаре живут десятки талантливых юных фотографов, и я не сомневаюсь, что по итогам этого творческого сезона их имена займут верхние строчки в списках призеров всероссийского этапа «Поколения М», – отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Победители конкурса получили подарки

Один из участников самарского фото-кросса Даниил Сластенин признался, что не ожидал увидеть столько интересного в привычных, казалось бы вещах.

- Мы с папой проехали весь город, побывали в разных местах и сделали больше 300 фотографий. Выбрать из них самые лучшие для участия в конкурсе было сложно, мне хотелось отправить все, так они меня вдохновили. Я очень рад, что кураторы высоко оценили мою работу, - поблагодарил организаторов конкурса один из лауреатов Даниил Сластенин.

Даниил и еще девять самарских ребят получили дипломы и подарки от компании «МТС» за лучшие работы. Увидеть их фотографии могут все желающие. Выставка в Nostalgie будет работать до 29 марта, вход свободный.