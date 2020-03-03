«За меня вся Сызрань голосовала»: стали известны имена самых достойных сотрудниц УФСИН по Самарской области

Названы имена победительниц конкурса «Краса и гордость УФСИН-2020», который проходил в честь 140-летнего юбилея системы исполнения наказаний в России. Лучших красавиц награждали в преддверии 8 Марта в пресс-центре «Комсомольской правды – Самара».

Этот конкурс мы решили провести не случайно, ведь в системе исполнения наказаний Самарской области работает немало представительниц прекрасного пола, тысячи из которых имеют специальные звания. Они несут службу наравне с мужчинами, днем и ночью готовы подняться по тревоге, становятся участницами учений и занятий по специальной подготовке, сдают нормативы по стрельбе из оружия и физподготовке.

Яна Кулешова стала обладательницей подарка от УФСИНФото: Екатерина ВЯЗЕМКИНА

Участницами конкурса, который стартовал в январе, стали 25 сотрудниц различных учреждений ФСИН. Девушки с удовольствием рассказывали о себе, своих увлечениях и о любви к работе. За это время страничку конкурса открыли более 150 тысяч раз, а победительница получила 9058 голосов.

- Ко мне пришел руководитель и сказал: «Вы достойны участия в конкурсе». Конечно, мне было очень приятно. И я благодарю всех, кто меня поддержал. За меня голосовали очень много: весь мой любимый город Сызрань, мой любимый изолятор № 2, все пенсионеры, семья. Ребенок учится в юридическом институте, и все его сокурсники тоже голосовали, - рассказывает победительница конкурса Юлия Никулина.

Юлия Никулина стала победительницей конкурсаФото: Екатерина ВЯЗЕМКИНА

Она получила от организаторов диплом первой степени и поездку для семьи в санаторий Циолковский.

Татьяна Потапова, которая служит оператором группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-26 УФСИН России по Самарской области, заняла второе место и отстала от соперницы буквально на 140 голосов.

Татьяна занимается спортом и приносит медали родному учреждениюФото: Екатерина ВЯЗЕМКИНА

Третье же место заняла Елена Шерстобитова из ИК-13. Девушка поступила на службу совсем недавно - в прошлом году.

Елена Шерстобитова заняла третье местоФото: Екатерина ВЯЗЕМКИНА

- Свою жизнь я не представляю без уголовно-исполнительной системы, ведь это же престиж, гордость родных, уважение близких, - поделилась эмоциями красавица.

Еще две участницы получили подарки от партнеров конкурса. Им, так же как лауреаткам второй и третьей степени, достались сертификаты в ювелирный магазин. Подарки получила Анастасия Нетроголова – инспектор уголовно-исполнительной инспекции.

Анастасия стала победительницей в номинации "Мисс очарование"Фото: Екатерина ВЯЗЕМКИНА

- Работа у меня интересная - следить за соблюдением закона и порядка, помогать людям, совершившим проступки, встать на путь исправления. Однако дома я счастливая мама замечательного сына и любящая женщина, - рассказала она о себе.

Победительницей в номинации «За преданность профессии» стала Кристина Вайнер, младший оперуполномоченный оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области. Помимо службы красотка успевает готовить для всей семьи, читать и выбираться на рыбалку.

Мы благодарим УФСИН Самарской области за партнерство в проведении конкурса и поздравляем всех участниц.