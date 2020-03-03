«Подписывай документы или копай себе могилу»: в Самаре сироту обманом оставили без квартиры и хотят выкинуть на улицу

Кредит в подарок

В Самаре инвалид-сирота может остаться на улице. Выпускника коррекционного интерната Диму С. хотят лишить единственного жилья. Квартиру – небольшую «однушку» на ул. Воронежской ему помогли приобрести по сертификату шесть лет назад, после того, как молодой человек вышел из стен казенного дома, в котором провел практически всю жизнь. Казалось, парню повезло – соседи подобрались отличные, помогали, поддерживали, учили готовить и платить за квартиру. Даже подкармливали время от времени, ведь на пенсию по инвалидности в 7 тысяч рублей Дима едва-едва сводил концы с концами. Парень старался изо всех сил – мыл подъезды и всегда был готов помочь знакомым выполнить какую-то несложную работу. На что-то большее с его ментальными диагнозами, увы, шансов не было, но пока у Димы был собственный угол, жилось ему, в общем-то, неплохо.

Беда пришла откуда не ждали – аккурат в 29-й день рождения. В дверь позвонили две женщины, представились Маринами и предложили подарок.

- Дима - ребёнок. Не по возрасту, по развитию. И выманить его на подарок - всё равно, что конфетку у ребёнка отобрать, - рассказывает руководитель общественной организации постинтернатного сопровождения сирот «Домик детства» Антон Рубин. - Подарком оказалась возможность взять кредит на выгодных условиях. Процедура оформления заняла совсем немного времени, на его паспорт взяли 113 тысяч займа, Дима все подписал. А в качестве подарка получил 30 тысяч рублей - на продукты ко дню рождения.

«Будешь делать все, что тебе скажем»

Но история на этом не закончилась. Через месяц те же самые Марины снова позвонили в дверь этого большого ребенка. Да не одни, а с покупателем на квартиру. Тот осмотрел квартиру и решил – беру. После этого одна из Марин отвела Диму в паспортный стол и выписала его.

- Дима хоть и имеет инвалидность по ментальному диагнозу, но понял, что тучи сгущаются, и сбежал к другу в Елховку, - рассказывает Антон Рубин.

Но это не помогло. Через два дня в Елховке объявились и обе Марины. Да не одни, а в сопровождении двух крепких мужчин. Как они нашли Диму – остается загадкой. Друг Петя ничего не смог поделать – мужчины просто выволокли парня из дома и увезли с собой.

- Они выволокли Диму за шкирку и повезли к нотариусу со словами: "Ещё один крендель от тебя - и копай себе могилу. Будешь делать всё, что мы скажем, а иначе...", - говорит Антон Рубин.

Видимо, похитители рассчитывали, что Петя – тоже выпускник коррекционного интерната – будет молчать. Но тот все же позвонил в полицию и заявил о похищении. Увы, от продажи квартиры это Диму не спасло – новые знакомые буквально охраняли парня до самого момента сделки. Квартиру продали за 700 тысяч рублей. Наличными. Деньги забрала себе одна из Марин. Диме же выделили 10 тысяч рублей – «на продукты».

- Сейчас мы на осадном положении - формально Дима выписан из квартиры и продал её. Но жить ему больше негде, поэтому продолжаем держать оборону благодаря адвокату и соседям, - рассказывает Антон Рубин. – Кстати, удивительное дело: сделать доверенность от Димы на нашего адвоката оказалось непростой задачей. Видя его, нотариусы просто отказывались удостоверять его дееспособность для выдачи доверенности. Три нотариуса отказались! Однако во время продажи квартиры у нотариуса вопросов почему-то не возникло. Надеемся, что полиция разберется с этими странностями.

12 февраля Дима вместе с адвокатом из «Домика детства» написали заявление в полицию и в прокуратуру о том, что квартиру сирота продал под принуждением мошенников. Стражи порядка проводят проверку, но дела пока не возбудили. А вот в областной прокуратуре заявили, что после обращений СМИ проведут дополнительную проверку этого случая. "КП-Самара" будет следить за развитием событий.

КОМПЕТЕНТНО

Сергей Хальченко,

адвокат адвокатского бюро «Хальченко и партнеры»

- Как правило, разобраться в таких делах быстро у правоохранителей не получается. По закону на сбор материала и принятие решения о возбуждении дела отводится 30 дней. Опросить заявителя, затребовать в Росреестре документы о купле-продаже недвижимости, предпринять меры, чтобы выявить всех участвующих в деле лиц – учитывая высокую загруженность полиции, вряд ли месяца на это хватит. Скорее всего, заявителю выдадут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а потом, собрав все материалы, его отменят. Перспективы этого дела пока сложно оценивать, все зависит от работы правоохранителей и от возможности доказать обстоятельства преступления. Ведь в таких делах возникает закономерный вопрос, насколько добросовестны и продавец, и покупатель. Нужно исключить вероятность того, что человек сам добровольно продал жилье, а потом просто передумал. Все это нужно будет доказать. Если же не удастся определить дело как преступление, то остается шанс оспорить гражданско-правовую сделку в суде.