Удобрять или не удобрять: чем «накормить» почву, чтобы получить высокий урожай?

Органические или минеральные?

Самарская область – регион, который принято называть зоной рискованного земледелия. Многие районы ежегодно страдают от атмосферных и почвенных засух – иногда дождя не бывает месяцами. Да и двух одинаковых лет подряд даже старожилы не вспомнят. Как в такой ситуации получить высокий урожай? Один из самых распространенных агроприемов–внесение различных видов удобрений. Их применяют и настоящие «большие» фермеры, агрохолдинги обычные садоводы-любителю. Но дальше мнения расходятся – какие удобрения лучше, эффективнее, а может они вредные и портят экологию. Разберемся вместе.

Итак, удобрения бывают органическими и неорганическими или минеральными. Органические удобрения – это продукт жизнедеятельности животных, перегной, зеленые удобрения. Наиболее распространенное неорганическое удобрение – это минеральные азотные добавки. Этот элемент растения употребляют в большом количестве. Так жевсем известны фосфорные, калийные и сложные удобрения со всеми этими действующими веществами в одной грануле. Еще есть и другие полезные добавки типа серы, магния, железа и т.д.

И хотя азотные удобрения очень эффективны, как раз к ним и больше всего претензий. Существует мнение, что такие подкормки небезопасны. Тут же приходят на ум истории про нитраты и их вред. Так почему же такое случается?Можно ли отказаться от удобрений, которые изготавливают промышленные предприятия инужно ли это делать?

- По прогнозам, через 30 лет потребность в продовольствии вырастет на 70%, а площадь сельскохозяйственных земель увеличится не более чем на 4%. Многие агрономы скептически относятся к применению минеральных удобрений. Но объективно, обеспечить продовольствием все население планеты без применения минеральных удобрений представляется невозможным. Точно также, как сложно себе представить продовольственную безопасность России и одновременно двукратный рост экспорта продукции АПК без применения современных агротехнологий, и в первую очередь – минеральных удобрений, - уверен исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений Максим Кузнецов.

Получается, если хотим кушать, то вариантов нет. Но, конечно, при этом надо ко всему подходить разумно, сбалансированно и ответственно. Собственно, как и в других сферах жизни. Бесконтрольное злоупотребление чего угодно может привести к неприятным последствиям.

Восстановить плодородие

- Растениеводство – процесс крайне сложный, - уверен заведующий кафедрой растениеводства и земледелия Самарского Государственного аграрного университета, доктор наук, профессор Василий Васин. Ученый с мировым именем знает о почве и проблемах земледелия если не все, то почти все.

- Я на первой лекции по растениеводству показываю студентам горсть земли – в ней жизни больше, чем население планеты. Это биота – мы должны научиться управлять происходящими в почве процессами, направлять их на получение урожая, - говорит преподаватель. Плодородие, по его словам, бываем естественным – без вмешательства человека, искусственным – когда человек полностью управляет процессами, внося огромные дозы удобрений, и эффективным –в этом случае сочетаются принципы естественного и искусственного типов.

- Потенциал и плодородие почвы определяет содержание в ней гумуса. По словам Ломоносова, «это субстанция, полученная от согнития растительных и животных тел».В то время, когда я был студентом, содержание гумуса доходило до 7,5-8%. Сейчас перегноя практически нет. Почва истощена – гумус уничтожается при вспашке, поэтому нужно перенимать принципы естественного земледелия – в степи, на одном квадратном метре уживается до 200 растений, и они процветают. Никакой вспашки, прямой посев – на мой взгляд, за этим будущее. Не знаю, остановим ли мы процесс истощения почвы, но можно приостановить. А восстановить плодородие почты помогают минеральные подкормки, - считает ученый.

В регионе так уже работают некоторые фермеры, и большие хозяйства. Почву не пашут, регулярно и, что самое главное, рационально вносят удобрения. Именно минеральные.

- У нас просто нет столько органических удобрений, чтобы удобрять огромные обрабатываемые площади. Для дачи и огорода, конечно, навоз с ближайшей фермы – оптимальный вариант, но не для сельхозпроизводства, - объясняет профессор. И добавляет: российские аграрии, по сравнению с европейскими, удобрения применяют очень мало и проигрывают по урожайности.

- Во время поездки в Германию я общался с немецким фермером. Он рассказал, что вносит 120 килограммов азота, 140 килограммов фосфора и 160 килограммов калия в действующем веществе. Получает он при этом 90 центнеров пшеницы с гектара, но при этом излишне нагружает почвуМы в Самарской области по последним сведениям вносим около 30 килограммов всех видов удобрений, передовые хозяйства работающие по принципу умного земледелия – не больше 60-ти – и это очень мало, - продолжает Василий Васин. По его мнению, главная цель внесения удобрений – вернуть почве плодородие. На качестве продукции такие небольшие дозировки мелиорантов практически не сказываются. Даже наоборот. Есть такие элементы, без которых получить качественный урожай проблематично. Например, в России вообще, и в Приволжском округе в частности, почвы бедны серой, а именно она обеспечивает должное количество сахара, масла, клейковины в сельхозпродукции. Сера также подавляет почвенные болезни и улучшает усвоение растениями фосфора. Ученые отмечают также, что если растениям не будет хватать серы, то азот может переходить в небелковые формы, и растения начнут накапливать те самые нитраты.

Поэтому так важно сбалансированное питание растений. А его могут обеспечить современные эффективные агротехнологии.

Под контролем государства

По данным Российской ассоциации производителей удобрений, высокой популярностью у сельхозтоваропроизводителей Поволжья, как, впрочем, и фермеров всей России пользуются классические азотные удобрения: аммиачная селитра, карбамид, КАС-32. При этом их применение не должно отражаться на качестве продуктов. На этот вопрос обратил даже Президент РФ Владимир Путин.

- Поручаю правительству создать защищенный бренд отечественной чистой «зеленой» продукции, он должен подтверждать, что в ее производстве использовались только безопасные для здоровья людей технологии, служить гарантией качества на внешнем и внутреннем рынке, - отметил президент.

В июне прошлого года был подготовлен проект закона об экологически чистой продукции, допускающий применение высококачественных минеральных удобрений. В рамках унификации терминов и определений появилось новое понятие - сельхозпродукция, сырье и продовольствие с улучшенными экологическими характеристиками. Позже оно трансформировалось в Зеленый стандарт отечественной сельхозпродукции

НАША СПРАВКА

В 2018 году Россия обогнала США, выйдя на второе место по производству удобрений в мире. В 1999-м же страна находилась на 5 месте по объемам производства удобрений, уступая и Китаю, и Индии, и США, и даже Канаде. Российская отрасль минеральных удобрений – одна из наиболее технологически продвинутых в мире. Новые марки удобрений создаются специалистами, имеющими опыт работы на российских почвах. Сотни марок азотных, фосфорных, калийных и комплексных минеральных удобрений отечественного производства, твердых и жидких, применяются как в России, так и в более чем 100 странах во всем мире.

Потребности российского АПК в минеральных удобрениях на протяжении последних почти трех десятков лет полностью обеспечиваются российскими производителями, для которых российский рынок является неизменным приоритетом. При этом, Россия – единственная страна в мире, которая полностью обеспечивает себя всеми тремя основными видами минеральных удобрений и насыщает ими мировые рынки.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Максим КУЗНЕЦОВ, исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений:

Требования к качеству мелиорантов постоянно растут. Технологии минерального питания, разработанные в России, основаны на принципах устойчивого сельского хозяйства, принятых во всем мире: эффективность и прибыльность сельхозпроизводства и защита окружающей среды. Последнее особенно важно ввиду остро стоящей проблемы деградации почвенных ресурсов. Но до сих пор уникальные экологические преимущества российской сельхозпродукции мало известны и в мире, и в России.

Например, в Европе лимиты по содержанию кадмия в фосфорных удобрениях существуют уже несколько десятилетий. В России же подобных требований никогда не существовало. Просто потому, что природное содержание следов токсичных веществ в российских фосфорных удобрениях минимально. Проблемы загрязнения почвы удобрениями в России объективно не существует. Мы уверены в том, что при правильном использовании удобрения не вредят почве. Наоборот, они помогают заботиться о ее плодородии и здоровье. Я полагаю, что будущее - за минеральными удобрениями с микроэлементами, с регулируемой скоростью растворения, с биодобавками.