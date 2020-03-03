«Выбежала женщина с грудничком в крови»: в Самаре стена ветхого здания обрушилась на жилой дом

В Самаре на улице Арцыбушевской вечером 3 марта обрушилась стена жилого дома. Жуткая трагедия произошла в восемь вечера, когда люди вернулись домой после работы. Обрушилась стена деревянного дома №126 - она упала на одноэтажный кирпичный дом №128. Официально дом расселен, но в нем продолжают жить несколько человек.

На месте работают все оперативные службы городаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Здание сильно пострадалоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очевидцы рассказывают о громком хлопке. Нина Макаровна из соседнего дома не сдерживает эмоций:

– Уххх, какой взрыв был, все рухнуло! В 20.06 вызвали спасателей, – рассказывает она. – Пожарные быстро приехали. В доме жили три семьи, детей много. Женщина вышла в крови с грудным ребенком, их в больницу забрали.

Как рассказали соседи, в момент трагедии семья в 128 доме отмечала день рождения годовалого ребенка. Когда рухнула стена, в доме находилось около 10 человек: на праздник пришли гости, родственники, друзья, старый дедушка.

Двух женщин извлекли из-под завалов, одну из них – пришедшую в гости подругу семьи – отправили в больницу. Как рассказали очевидцы корреспондентам «КП-Самара», во второй половине дома жила женщина с четырьмя маленькими детьми, в том числе от 8 месяцев до 4 лет. Во время трагедии они успели выбежать из здания. Сейчас двоих из них забрали в больницу имени Середавина.

Первоначально в ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что в ЧП пострадали семь человек, в том числе трое детей. Как сообщали в ведомстве, в результате взрыва обрушились перегородки, но пожара удалось избежать. В качестве причины назывался взрыв бытового газа, однако позже эту информацию опровергли.

Сейчас чрезвычайные службы продолжают работу на месте жуткого происшествия, на место трагедии выехала глава города Елена Лапушкина. Власти обещают помочь с охраной пострадавшего дома и с восстановлением документов.

– Полиция оцепила место происшествия, обеспечивая подъезд спецтехники. Сотрудники ППС будут обеспечивать общественный порядок всю ночь, – сообщили в ГУ МВД по Самарской области. – Если документы у пострадавших будут утеряны, их восстановят в ближайшее время.

Виноваты трамваи?

Местные жители жалуются – ветхие дома здесь обещают снести уже лет 15, да все руки у властей не доходят.

- Здания разрушаются, так как по улице едут трамваи и идёт вибрация, - считает Татьяна Беляева, которая живет на этой улице и больше 30 лет ждет расселения дома. - Наверное, это стало последней каплей.

Специалисты объясняют: изначально обрушившаяся стена была предназначена для защиты здания от пожара.

– Эта кирпичная стена называется Брандмауэр. По названию все просто: Brand — пожар и Mauer — стена. Это противопожарная кирпичная стена, которая разделяет деревянные дома, чтобы, если в одном доме случился пожар, он не перекинулся на соседний дом, – объяснил архитектор Дмитрий Орлов. – Безусловно, со временем все изнашивается, надо проводить ревизию фундаментов. Обычно, дом слабо связан с такой стеной, там могут быть деревянные связки, металлические связки. С годами все гниет, ржавеет. Следить, конечно, надо. Как со всеми старыми домами, обвалиться может в любой момент, так что нужно мониторить, в каком состоянии конструкции, и проводить ремонт.