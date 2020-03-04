2020-03-04T12:23:31+03:00
Общество

«Было очень страшно»: двое мужчин обстреляли школьницу в Тольятти

«Комсомольская правда - Самара» пообщалась с потерпевшей и узнала все детали случившегося
Михаил ГОРЮНОВВладислав КИРСАНОВ
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По словам девочки, одного из стрелявших задержали, второго – ищутПо словам девочки, одного из стрелявших задержали, второго – ищутФото: СОЦСЕТИ
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2 марта. Обычный вечер в Тольятти. Несколько девочек - лет по 15 каждой - возвращаются домой от подруги матери одной из них. Навстречу им идут двое пьяных мужчин. Подростки смеются, веселятся и не обращают внимания на прохожих.

Но тем явно хотелось пообщаться. «Не страшно вам, девчонки, вечером одним гулять?» – спросят мужчины. Ответа не дождутся. Дети пройдут дальше, а тот, кто не получил ответ на свой вопрос, полезет в карман и достанет пневматический пистолет.

«Мы побежали, а мне в ногу прилетела пуля»

– Я увидела тот момент, когда один из них доставал что-то из кармана. Потом услышали позади выстрелы. Я повернулась, а мне в ногу прилетела пуля, – рассказывает Марина А. (имя изменено) корреспонденту «КП-Самара». – Мы с подругами очень сильно испугались. Убежали в наш двор. Но они пошли за нами. Мы подошли к друзьям, не успели им даже ничего толком рассказать, как снова раздались выстрелы.

Детям пришлось 30 минут ждать, пока стрелки уйдут Фото: СОЦСЕТИ

Детям пришлось 30 минут ждать, пока стрелки уйдутФото: СОЦСЕТИ

По словам девочки, мужчины пытались их обойти по разным сторонам, чтобы поймать. Но подросткам удалось убежать и скрыться.

– Они продолжали стрелять, но ни в кого, к счастью, не попали. Нам пришлось прятаться около 30 минут. Только потом мы смогли разойтись по домам. Как только пришла, рассказала родителям, они вызвали полицию, – вспоминает девочка.

«У одного было знакомое лицо»

– Мужчины были взрослые, на вид около 30 лет. Полицейские сказали, что одного задержали в этот же день, второго пока ищут. Подруга сказала мне, что один из стрелявших показался ей знакомой. Она даже знает, где он живет, – продолжает девочка.

В медицинское учреждение пострадавшая не обращалась. Говорит, что чувствует себя хорошо, однако нога, в которую попала пуля, болит. Теперь этим делом занимаются правоохранители.

Заявление в полицию написал отец пострадавшей Фото: СОЦСЕТИ

Заявление в полицию написал отец пострадавшейФото: СОЦСЕТИ

«В полицию обратился отец»

В ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что в отделение полиции № 24 Тольятти обратился 50-летний отец пострадавшей.

– По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение, – сообщили в областном главке.

«Комсомольская правда - Самара» продолжает следить за развитием событий в этой истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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