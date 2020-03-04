2020-03-04T11:28:28+03:00
Общество

«Я хожу силой мысли»: медики отправили жительницу Пензы умирать, а она встала на ноги и занялась бизнесом

Елена Рендаревская не могла двигаться и с трудом дышала. А потом решила: ей есть для кого жить, начала крутить педали велотренажера и удивила докторов
Александра БУДАЕВА
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Елене работа помогла встретить мужаЕлене работа помогла встретить мужаФото: Личный архив
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Еще несколько лет назад Елена Рендаревская не могла двигаться и даже дышала с трудом. Врачи отправили ее домой, умирать, признали безнадежно больным человеком. Через год женщина пришла к ним сама, чтобы снять первую группу инвалидности. В свои 34 года она хозяйка успешной транспортной компании с годовым оборотом более 17 млн рублей. И теперь точно знает: все в ее руках.

«Спровоцировать болезнь могла обычная простуда»

Когда Елена Рендаревская впервые почувствовала недомогание, ей было 20 лет. За плечами остался тяжелый развод, на руках – маленький ребенок. В какой-то момент она поняла, что не чувствует собственные руки и ноги.

Онемение конечностей врачи объяснили аутоиммунным заболеванием под названием синдрома Гийена Барре. Встречается он один раз на 200 тысяч человек. Причину так и не нашли: спровоцировать это расстройство могла даже обычная простуда.

Женщине повезло: лечение дало хорошие результаты, она снова стала хозяйкой своих конечностей, ни следа от плохого самочувствия не осталось. Врачи успокоили: такое обострение бывает раз в жизни, больше вам ничего не грозит.

Медики ошиблись.

Елену считали безнадежным инвалидом Фото: из личного архива

Елену считали безнадежным инвалидомФото: из личного архива

« Я не могла бросить сына»

Болезнь вернулась в мае 2011 года. Симптомы были те же: онемение конечностей, только ситуация все больше усугублялась. К концу майских праздников 26-летняя девушка не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, с трудом говорила, еле-еле дышала.

В больнице врачи попробовали ее пролечить гормонами, но результата не было.

- Меня отправили домой умирать, - с горечью вспоминает те страшные дни Елена Рендаревская. – Но там меня ждал сын Сережа, ему было 8 лет, и я видела, насколько тяжело ему и моим родителям осознавать, что я превратилась в овощ и медленно угасаю. Тогда я поняла: мне же есть, ради кого жить!

Пока родители звонили гадалкам и медиумам, Елена погрузилась в интернет. Лечение, которое ей назначили в больнице, все же принесло небольшой эффект: она снова могла говорить и двигать руками.

С планшета девушка стала искать информацию про свою болезнь, многие статьи и книги были на английском языке. К счастью, с этим проблем не возникло – Елена свободно их читала и вскоре поняла, что у нее есть шанс вылечиться, если изменить методику лечения. Через интернет ей удалось связаться с Мариной Иошкиной – врач-невролог смогла поставить на ноги собственную сестру, которая стала жертвой той же болезни, что и Елена.

Елену поддерживает семья Фото: из личного архива

Елену поддерживает семьяФото: из личного архива

«Я была недвижимостью»

- Три месяца я была «недвижимым имуществом», потом с Мариной мы поменяли лечение, и я стала сознательно психологически программировать себя на выздоровление: представляла себе в деталях, что вот прям сейчас беру и встаю с кровати, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» Елена Рендаревская. – Потом просила отца сажать меня на велотренажер и крутила его, пока меня окончательно не покидали силы.

К началу 2012 года девушка снова смогла ходить, опираясь на палочку. Она решила, что на этом останавливаться нельзя – вдруг болезнь вернется в третий раз? Нужно выяснить причину.

- Я поехала в Москву в «Центр боли и неврологии». Врачи ждали тяжелого инвалида первой группы, а тут захожу я. Сама. Меня спрашивают: «А где же собственно пациент?» - теперь Елена о тех временах вспоминает с улыбкой. Хотя в общем-то радоваться нечему: врачи так и не смогли определить причину заболевания.

Тем не менее, специалисты предположили, что виной всему может быть обычный герпес – вылечить вирус нереально, а его периодическое обострение тяжело бьет по всему организму. С учетом того, что обоим приступам онемения действительно предшествовали характерные высыпания, Елена склонна доверять этому предположению, поэтому теперь внимательно следит за своим здоровьем и регулярно сдает анализы.

Женщина встала на ноги и открыла бизнес Фото: Личный архив

Женщина встала на ноги и открыла бизнесФото: Личный архив

Начала бизнес, встретила мужа

Покончив с болезнью, Елена Рендаревская начала новую жизнь: начала работать в фирме у своего друга, потом им пришла в голову идея заняться грузоперевозками, девушка съездила в Москву за получением франшизы от компании «ГлавДоставка», открыла ООО. И вот тут снова получила удар в спину:

- Бизнес начинать с другом мы планировали вместе, а тут он мне говорит: извини, денег нет, я жениться хочу, свадьбу и все такое, дальше ты сама, - говорит девушка. – Мне пришлось продать квартиру, которая досталась в наследство от бабушки. Часть денег я вложила в ипотеку, остальное – в бизнес.

Сегодня компания, которой руководит Рендаревская, занимается доставкой товаров в Пензенской и Рязанской областях, годовой оборот недавно превысил цифру в 17 млн рублей.

Транспортная логистика помогла девушке и в личной жизни:

- Звонит мне однажды некий Андрей из Москвы и говорит, что мой груз не помещается в машину, - рассказывает Елена. – Сначала решали эту проблему, потом другие – так и познакомились, начали общаться не только по работе.

В ноябре 2018 году они поженились, Андрей переехал в Пензу и теперь вечерами напролет рубится в PlayStation с сыном Елены – Сергеем.

Девушка надеется, что ее история поможет и другим пациентам, которые переживают упадок сил в борьбе с тяжелым недугом: важно верить в себя и в счастливый исход. Только тогда можно достигнуть успеха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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