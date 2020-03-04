«Господа в Париже остались?»: в уставе пензенской школы прописали «особое» обращение к учителям

Это нормальное обращение!

Кадетская школа поселка Мичуринский в Пензе стала предметом обсуждения в интернете. Бучу вызвал один из родителей: он обратился в СМИ, чтобы рассказать о возмутившем его пункте устава: здесь требуют от учителей и учеников обращаться друг к другу «господин/госпожа». Отцу это показалось ненормальным: мол, 21 век на дворе, а замашки-то дворянские?

- Никаких претензий к администрации школы и к учителям у меня нет, но я убежден, что обращения «господин» и «госпожа» в современном обществе в школах неприемлемы, - объясняет свою позицию Михаил Шигаев, поднявший бучу. – В школе, где мой сын учился раньше, было принято обращение по имени-отчеству. Про то, что здесь все «господа» я просто не знал. Как узнал – сразу высказался, знал бы раньше – возмутился бы раньше. Посудите сами – в армии не «господа», а «товарищи». А кадеты, которых ориентируют на патриотическое воспитание и службу в армии – «господа». Во время Великой Отечественной войны господами называли предателей-власовцев и немецких солдат на оккупированных территориях. Я не хочу, чтобы это обращение входило в оборот детей и становилось для их приемлемым.

В школе подтвердили – такое обращение здесь действительно используют. Это даже прописано в уставе учебного заведения. Вот только, во-первых, в ходу оно только в кадетских классах, во-вторых – исключительно для традиционных рапортов и на торжественных линейках. А в-третьих, к самим ученикам учителя также обращаются не иначе как «господа кадеты».

Всего в школе учатся 275 детей, из них половина – кадеты. В ряды кадет принимают всех желающих, родителей заранее предупреждают обо всех нюансах обучения. Помимо общеобразовательных программ кадеты осваивают профильные военно-спортивные дисциплины.

– Форма обращения: «господа кадеты», «госпожа учительница», «господин атаман» и подобные – распространена в большинстве казачьих учебных заведений Пензенской области и Российской Федерации в целом, – рассказала «Комсомольской правде» учитель русского языка и литературы школы поселка Мичуринский Ольга Захарова. – В нашей школе данная форма обращения используется исключительно кадетами и воспитанниками кадетских классов для сдачи ежедневного рапорта перед началом рабочего дня, а также на официальных и торжественных кадетских мероприятиях. Это обращение является исторически сложившейся казачьей традицией. В повседневном общении с обучающимися и родителями в урочное и внеурочное время и кадеты и остальные ученики используют стандартное обращение по имени-отчеству. И до сегодняшнего момента за девять лет функционирования кадетской системы в школе мы не получали от родителей, либо официальных органов нареканий по данному вопросу!

Большинство родителей – «за»

Мнения горожан разделились: кто-то считает, что обращение «господин/госпожа» по отношению к учителю нужно распространить на все школы, чтобы поднять престиж профессии. Мол, к стражам порядка же мы должны обращаться «господин полицейский». Другие полагают, что дворянские замашки в 21 веке выглядят неуместно. Но большинство родителей мичуринской школы поддерживают установленные в учебном заведении порядки.

– Никто не заставляет учиться в кадетском классе! Вот у нас была одна мамочка, которой не понравилось такое обращение, так она просто перевела ребенка в обычный класс. Это несложно, а программы обучения, за исключением кадетских дисциплин, там одинаковые, – рассказывает мама десятиклассника и второклассницы Анжелика Плаксина. – У меня оба ребенка учатся в кадетских классах, нам нравится – они проходят хорошую физподготовку, глубоко знают историю. По форме «господин учитель» обращаются только во время утреннего рапорта, когда докладывают, кто отсутствует. Дети принимают эти правила совершенно естественно. Нужно воспитывать уважение к учителям – и у детей, и у родителей, это правильно.

Интересно, что в большинстве кадетских классов страны есть традиции обращения учителей и учеников друг к другу. В некоторых заведениях используют слово «товарищ». Лингвисты же особенно подчеркивают, что в современном русском языке нет универсальной уважительной формы обращения. Например, слово «мальчик» (а ведь именно так подзывали детей в дореволюционных школах, например) тоже сегодня будет выглядеть достаточно странно.

КОМПЕТЕНТНО

Владимир Звоновский

Профессор кафедры социологии и психологии Самарского государственного экономического университета

– Такое обращение – это просто элемент отличия, «элитности» школы. Как, например, особая школьная форма или большой вступительный взнос. Например, в суворовских училищах используют свою форму обращения, отличную от других учебных заведений. Такая форма обращения ценна именно как нестандартная, немассовая, как элемент принадлежности к определенному закрытому сообществу. Вряд ли возможно ее широкое распространение, хотя в целом сегодня в обществе отмечается некий регресс к зачастую выдуманным стандартам 19-го – начала 20 века. В целом любое обращение, подчеркивающее более высокий статус учителей и учеников, повышает степени уважения к участникам этой коммуникации.

А что вы думаете о таком обращении к учителям? Обсудим в комментариях