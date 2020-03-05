2020-03-05T17:30:02+03:00
Общество

«Не просто конкурс, а титул нашего города!»: Короны «Мисс Самары» завоевали студентка политеха и школьница из Тольятти

В этом году ежегодный смотр красоты и талантов прошел в форме баттлов между юными и совершеннолетними красавицами.
Анна ИЛЮШИНА
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Победительницей конкурса стала школьница из Тольятти Светлана МарусинаПобедительницей конкурса стала школьница из Тольятти Светлана МарусинаФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Шорох вечерних платьев, блеск украшений, локоны, взволнованные взгляды. Двадцать юных красавиц в среду 4 марта боролись за титул самой-самой в Самаре. Бессменный организатор конкурса Рафаэль Давыдов решил в этом году устроить баттлы между участницами в возрасте от 11 до 17 лет с девушками постарше. Борьба развернулась нешуточная: многие школьницы дали фору студенткам, имеющим опыт в подобного рода конкурсах.

Первый выход красавиц – дефиле –визитная карточка – поразил жюри многогранностью самарской красоты.

- У всех участниц необычный свой собственный индивидуальный образ, своя изюминка. Хотя и футболки на них одинаковые, каждая запоминается! – отметили судьи. Среди них стилисты, директора салонов красоты, представители самарских и столичных модельных агентств.

Девушкам нужно было отвечать на каверзные вопросы судей Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Девушкам нужно было отвечать на каверзные вопросы судейФото: Альберт ДЗЕНЬ

Во втором конкурсе – интеллектуальном, у гостей праздника и жюри была возможность поговорить с участницами, задать им вопросы. Ответы девушек были достойные. Даже самые юные участницы – ученицы 5-х классов выдавали философские рассуждения на вопросы о предназначении женщины и секретах красоты россиянок.

В перерывах показывали творческие номера Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В перерывах показывали творческие номераФото: Альберт ДЗЕНЬ

Например, 11-летняя Яна Коротицкая на вопрос «Кто из вас пример для подражания?» ответила:

- Моя мама – пример для меня во всем, а еще мой тренер по баскетболу – сильная целеустремленная. А вот среди мужчин для меня примером может стать только очень ответственный человек!

Победительница одного из этапов конкурса Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Победительница одного из этапов конкурсаФото: Альберт ДЗЕНЬ

Самый красивый и долгожданный этап конкурса – дефиле в вечерних нарядах. Стилисты, хореографы и партеры конкурса постарались. У каждой девушки было красивое платье, прическа, стильные украшении и свой «танец» для жюри.

Выбрать среди красавиц самую-саму жюри было сложно. В итоге каждая девушка получила свой титул, а гран-при конкурса и право представлять Самару в федеральных конкурсах красоты завоевала Светлана Марусина.

Победительницы конкурса Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Победительницы конкурсаФото: Альберт ДЗЕНЬ

Светлане 17 лет, она учится в школе № 41 «Тольятти».

- Конечно, я очень рада этой победе. Это и почетно и ответственно, - отметила Светлана. Девиз которой, кстати звучит как «Чтобы чего-то добиться, нужно очень много работать над собой».

Мисс Самара Young Ульяна Кирсанова Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Мисс Самара Young Ульяна КирсановаФото: Альберт ДЗЕНЬ

Корону и ленту «Мисс Самара» жюри единодушно присудили Полине Матрениной – студентке третьего курса по экономической безопасности СамГТУ.

- Я считаю, что конкурс «Мисс Самара» - не просто конкурс, а титул нашего города. Спасибо всем, кто меня вел к победе, поддерживал! Здесь я многому научилась, - поблагодарила всех Полина.

«Комсомольская правда» - Самара» много лет подряд является информационным партнером конкурса. По традиции каждый год редакция выбирает свою номинантку из участниц конкурса и вручает подарок. В этом году титул «Мисс Самара Интернет» получила 13-летняя Алина Дунаева.

В награду за таланты и красоту девочка получила из рук главного редактора «КП»-Самара» полезную книгу «Фактор Стиля» издательства «Комсомольская правда», а также сертификат на мастер-класс от ведущих радио «КП»-Самара» 98, 2 fm , а родителям Алины оформят годовую подписку на ежедневный и еженедельный выпуски «Комсомолки».

- С гордостью несите ваши титулы, будьте их достойны, пусть весна и красота будет с вами всегда, - поздравил участниц, родителей, партнеров конкурса организатор Рафаэль Давыдов. – Я стараюсь проводить этот конкурс максимально прозрачно и честно. Надеюсь, что вас ничего не разочарует ни сегодня, ни в будущем!

ПЪЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА 2020

«ГРАН ПРИ МИСС САМАРА» – Светлана Марусина

«Мисс Самара» – Полина Матренина

«Первая вице-мисс Самара» – Диана Убакова

«Вторая вице-мисс Самара» – Виктория Кузьмина

«Мисс Самара YOUNG» – Ульяна Кирсанова

«Первая вице-мисс Самара YOUNG» – Яна Стринакова

«Вторая вице-мисс Самара YOUNG» – Полина Дунина

Мисс STILE - Дарья Якимова

Мисс INTELLIGENCE - Анастасия Петрова

Мисс GLAMOUR - Вероника Титова

Юная звезда Самары - Арина Астрелина

Мисс BEAUTY QUEEN - Екатерина Чернова

Мисс FITNESS - Ирина Воробьева

Мисс BEAUTY STAR - София Сергеева

Юная модель Самары – Анастасия Евсеева

Топ модель Самара - Ксения Коротицкая

Мисс Талант – Виктория Шалина

BEST MODEL SAMARA – Алина Леонтьева

Мисс Фотомодель - Наталья Савельева

Мисс Самара Интернет – Алина Дунаева

ИСТОЧНИК KP.RU

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