"Парни ревнуют, девушки на шею вешаются": откровения доставщика цветов перед 8 марта

Люди обленились совсем, и это для нас хорошо! Если бы остались активные романтики, которые сами под окнами серенады со 101 розой поют, куда бы мы, доставщики цветов, делись? Я в этой сфере работаю уже три года, но набегами - только по праздникам. Вот перед 8 Марта готовлю машину к подвигам...

«ОЩУЩАЮ СЕБЯ КУПИДОНОМ»

Новичкам этой сферы скажу сразу - вы не будете спать Восьмого марта! Также вы не будете спать шестого, седьмого, десятого... Потому что всегда будут те, кто заказывает букеты заранее, и те, кто забывает вовремя подарить своей женщине цветы. Друзья уже знают, что в это время меня лучше не трогать. Да простят меня мужики, но косячников среди нас много! Есть, увы, те, кто дарит цветы исключительно по праздникам. При этом все довольно банально: три розы на день рождения, одна - на День святого Валентина. Но цветочный бизнес развивается стремительно. А то, что порой делают флористы, уму непостижимо! Экспериментируйте, друзья. Вам зачтется. Я себя иногда чувствую настоящим купидоном.

А вот про сон 8 марта придется забытьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«ДОСТАВИЛ РОЗЫ - ДОСТАВЬ УДОВОЛЬСТВИЕ»

Мне эта работа нравится. Я же привожу в дом радость. Какой огонек появляется в глазах благодарных женщин! Иногда, правда, этот огонек опасный. Вот пример. Обычный день, обычная доставка, обычный высотный дом. Везу извинительный букет с запиской от парня. Поднимаюсь, дверь открывает заплаканная девушка. Тушь по всему лицу течет, просит зайти, ревет. Спрашиваю, что случилось. А она заикается аж: «Скотина… Как он мог! С моей подругой...» Внезапно ее истерика прекращается. Взгляд становится осмысленным и твердым: «Пойдем. Быстро. Отомщу ему!» И в сторону комнаты с диваном показывает. Девушка симпатичная, но я не пошел! Прям горжусь собой - профессионал! Попросил расписаться и ушел. Это не единственный случай, когда убегать пришлось. Однажды девушка из другого города заказала на день рождения своей подруге красивый букет. Попросила оставить открытку: «От Марины в день рождения». Но вот предупредить о том, что дверь может открыть ревнивый бородатый «шкаф», она как-то забыла. Представьте картину: у его девушки день рождения, тут звонок в дверь, он открывает, а там стою я с букетом. Первое, что он мне сказал: «Что? Думал, я на работе?» Я попытался объяснить, что я доставщик, это от подруги, но он меня уже не слышал. Говорит: «У тебя пять секунд». А я сглупил: «На что пять секунд, на поздравление?» Мужик взревел: «Чтобы уйти! Потом я этот букет тебе в ж... засуну!» По нему было видно, что он реально сможет это сделать. Деньги уже были заплачены, поэтому я поспешил убраться от опасной квартиры подальше, оставив цветы под дверью.

«ПОДУМАЛА, ЧТО Я ЕЕ СЫН»

Однажды со мной случился самый грустный случай за все время моей работы. Мужчина уехал в Москву, у него там бизнес, а мать осталась в Самаре. У нее юбилей, 80 лет. Он заказал букет. Приезжаю, бабушка открывает дверь и падает. Я к ней, а она бормочет: «Сереженька, родненький, приехал… Сынок! Не забыл!» А я не Сереженька… Как ей сказать? Актерствовать тоже не хотелось. Пришлось пройти, посидеть, попить чаю. Она меня не отпускала, все рассказывала, фотографии показывала. Сережа ее и правда на меня смахивает. Если ты это читаешь, Серега, не тяни, поезжай к матери! Еще одна тетенька в годах сама себе букеты на праздники заказывала. А мне рассказывала, мол, дочка шлет из-за границы, не забывает. А я ведь знаю, кто заказ оформил и оплатил. Грустно это все. В таких случаях я прикидываюсь, что удивлен, и беседу поддерживаю. Постоянные клиенты мне и чаевые дают.

Главное, ничего не упуститьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

НЕДЕЛЯ РАБОТЫ - МЕСЯЦ В ШОКОЛАДЕ

Зарабатывать в цветочном бизнесе нелегко, но приятно. За неделю беготни с букетами можно бензин окупить и еще на месяц беззаботной жизни останется. Но сначала надо доверие заслужить. Обычно салоны приглашают уже проверенных помощников. Нужна своя машина - чистая, на ходу. Водить нужно хорошо и аккуратно. Многие букеты очень хрупкие. Если что-то пойдет не так, это очень дорого обойдется. Доставщик цветов должен быть внимательным. Знать, что, если в салоне букет с фиалками, печку нельзя включать выше 20 градусов. А герберы надо каждые 20 минут в пути водой опрыскивать. И не дай бог что-то с заказами перепутать!

Клиенты бывают разные. Иногда отношение к курьеру такое, будто цветы привезли божеству. С такими подчеркнуто по-деловому общаюсь. Получите-распишитесь.

Ну, и выбирать надо проверенные фирмы для таких заказов. Часто в интернете под праздники появляются салоны-фейки. Вы букет оплатите, а ваши близкие его никогда не получат. И еще я бы посоветовал не пускать все-таки курьеров дальше порога. Мало ли мошенников и воров. Не все такие купидоны честные, как я.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Каким букетам обрадуется любимая?

- Кроме популярных мимоз, роз и тюльпанов в последние годы стали популярными оригинальные композиции. Я составил свой топ цветочных подарков, которые принимают с восторгом, и антирейтинг - чего дарить не стоит, - рассказывает наш собеседник. - Сейчас очень популярны первоцветы в красивых кашпо, ведерках, деревянных ящиках… Без блестящих целлофановых упаковок. Подснежники, ирисы, гиацинты, нарциссы, даже садовые морозники (хелеборусы) в горшках выглядят нежно и свежо. К тому же это практично. Луковицу потом можно высадить на даче. Заказывать по интернету доставку срезанных цветов рискованно - можно это делать, только если магазин проверенный и отзывы хорошие. Ведь оценить их свежесть онлайн вы не сможете. К тому же сейчас появились технологии, которые сохраняют видимость свежих цветов несколько недель. Есть стабилизированные цветы, которые держатся аж до трех лет! Но на мой вкус и опыт, цветы на 8 Марта должны пахнуть, дарить ощущение весны. Если ваш получатель хорошо реагирует на новинки и ценит оригинальность, можно подарить флорариум - стеклянную вазу с камнями, песком и суккулентами - цветами, которые в дикой природе растут в пустынях.

Чего дарить ни в коем случае нельзя - букетов с искусственным декором! Розы, посыпанные блестками, залитые лаком, обвязанные пластиковыми лентами, - все это выглядит как похоронный венок. И не стоит посылать искусственные цветы. Как бы натурально они ни выглядели!