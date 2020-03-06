«Врачи говорили, что все будет хорошо»: в Тольятти родители винят медиков в смерти своей полуторамесячной дочки

Второй ребенок в семье

8 января в семье Антона и Марины А. из Тольятти произошло долгожданное пополнение. У их шестилетней дочки Арины родилась сестра Саша. К сожалению, малышка не прожила и двух месяцев. Родители винят во всем медиков.

— Изначально при рождении ребенка, врачи больницы на Баныкина сказали, что у нее порок сердца, есть шумы. Успокоили, что это не критично, сказали: «Окрепнете, поедете в Самару, все равно у нас ничего с этим не сделают», — рассказывает корреспонденту «Комсомолки» Антон. — Успокоили жену, сказали, что незачем ложиться в медгородок.

Александру выписали. Родители отмечают, что дома она себя чувствовала хорошо. Нормально ела, спала, смеялась — обычный, здоровый ребенок. К ней приходили терапевты, девочка была под контролем. Да и мама — медсестра в отделении хирургии — следила за новорожденной.

— Тут у нас Арина заболела ветрянкой. Через три дня и у Сашеньки высыпало восемь пупырышков. А 23 февраля у нее поднялась температура — около 39 была, — продолжает отец умершей. — Мы написали сразу терапевту, спросить, что дать. Я сходил в аптеку, купил, сбили температуру.

Ситуация ухудшалась с каждой секундой

24 февраля проведать грудничка пришел фельдшер. По словам нашего собеседника, врач послушала Сашу и не нашла проблем — ритм сердца хороший, горло в порядке, почему поднялась температура, непонятно:

— Потом она сделала вывод, что организм ребенка сам борется с ветрянкой. «Все будет хорошо, не переживайте».

Ближе к вечеру 24 числа Антон остался дома с младшей дочерью, а Марина и Арина уехали к родственникам. В квартире из крана шла грязная вода, нормально помыться можно было только у близких.

— Мы остались дома, все нормально было. Потом и жена с дочерью вернулись. Сашенька поела, спать легли, а ночью в три часа она уже не дышала, — говорит Антон. — Мать делала ей искусственное дыхание, а когда приехала реанимация — выбежала к ним с дочкой. Они на нее накинулись: «Зачем вы ее вытащили?»

Доктора пытались спасти Сашу, но ситуация ухудшалась с каждой секундой:

— Они вставили трубки, а у нее с легких уже какой-то гной пошел. Врачи пришли к выводу, что всему виной пневмония.

Надежда на следствие

Шокированные родители пытаются выяснить, что же произошло с их дочерью, которой не исполнилось и двух месяцев. В поликлинике они взяли справку, где указано, что у Александры порок сердца. Отвезли ее патологоанатому, но тот после проведенного вскрытия заявил, что «сердечко у девочки здоровое, причина не в этом».

— Не было никакого порока сердца, шумы были связаны как-то с легкими. Значит, уже врожденные проблемы с легкими у нее были, — объясняет Антон А. — Поставили внезапную смерть и галочку «от заболевания». Сказали, что сейчас так бывает с грудничками. Анализы еще отправили в Самару, в течение 40 дней ответ должен прийти.

Мама и папа умершей решили не ждать результатов экспертизы и ответов о причине смерти. Они уверены, что девочка умерла в результате халатности работников медучреждения.

— Я написал заявление в Следственный комитет. Мы заявление отдали тому же следователю, который приезжал к нам в ночь смерти, — делится мужчина. — Видите, изначально говорили про порок сердца, но его не было. И фельдшер, которая 24 числа пришла, должна была вызвать скорую и увезти ребенка в больницу, а сказала, что все нормально и еще: «Куда мы ее? Она с ветрянкой!» Что значит куда? У нас больниц нету? Сказали, придет терапевт на следующий день, а ночью она умерла.

Антон А. рассчитывает, что по его обращению будет возбуждено уголовное дело. Тольяттинец уверен, что если бы к проблемам Саши отнеслись серьезно, трагедии можно было бы избежать. Следователи, в свою очередь, сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. Решения пока не принято. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.