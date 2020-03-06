2020-03-06T22:26:49+03:00
Общество

В Самаре состоялась презентация сообщества "Дело жизни"

Встреча началась с выступления сооснователей сообщества - Ильи Руднева и Виталия Дюндика.
Анастасия ГРУЗДЕВА
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В Самаре состоялась презентация сообщества "Дело жизни"В Самаре состоялась презентация сообщества "Дело жизни"
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Спикеры рассказали о функциях нетворкинга, где участники смогут обменяться опытом, а наставники по бизнесу помогут не только в поисках клиентов, но и разберут ошибки и дадут нужные рекомендации. Такие бизнес-встречи будут полезны для тех, кто работает на себя.

Сессии планируют проводить ежемесячно, первая состоится уже 18 марта. Для участников будет создан специальный чат, где они смогут написать о своих потребностях и спросить совета.

- Предпринимателям не хватало той самой площадки, где они смогли бы обмениваться опытом и знаниями. Благодаря нашим встречам, мы помогаем ставить внутренний рейтинг. Планируем, что сообщество станет федеральным, так как в других городах малый бизнес тоже нуждается в поддержке, объяснил Виталий, сооснователь сообщества.

В рамках презентации спикеры провели нетворкинг-сессию, где участники успели познакомиться, рассказать, чем они могут быть полезны друг другу и что им сейчас нужно (например, сотрудники, партнеры, подрядчики) и обменяться контактами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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