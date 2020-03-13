Новые номера и головокружительные трюки: «Королевский цирк» Гии Эрадзе снова удивит Самару

С 14 марта в Самарском государственном цирке заслуженный артист России Гия Эрадзе представит свое новое цирковое шоу «Королевский цирк». Размах декораций, обилие животных и артистов, красота костюмов — те же, что и три года назад, когда в наш город приезжало цирковое шоу этого продюсерского центра, но вот программа совершенно иная.

— Мы приехали удивлять! Наше шоу — это разноплановый синтез театра, мюзикла и цирка. Зрителей ждут море красок, конфетти, света, музыки, артистов, животных и птиц, - отметил дрессировщик яков, хореограф «Королевского цирка» Максим Бощенко.

Размах декорации, обилие животных и артистов, красота костюмов. «Королевский цирк» Гии Эрадзе

«Королевский цирк» — это трехчасовое увлекательное путешествие в мир красоты, роскоши и грации, отваги и ловкости, невероятных человеческих возможностей и изысканного стиля. Зрители побывают на королевском балу, увидят настоящую русскую зиму, услышат ритмы страстной Испании, побывают в «Райском саду», у римского Колизея. Воздушные гимнасты, жонглеры, эквилибристы на першах и лучшие в мире канатоходцы удивят даже самых изысканных зрителей.

Среди животных и птиц, что увидят самарцы: лошади, олени, лисы, яки, королевские фризы, львы, верблюды, собаки, рыси, фламинго и попугаи.

Особое внимание балету. «Королевский цирк» Гии Эрадзе

«К животным только с любовью»

— Каждый номер нового шоу — это отдельный мини-спектакль. Их в шоу около 20, каждый со своей музыкой, балетом. В каждом номере своя идея, история. И каждый артист, и даже каждое животное пытаются донести эту идею, — продолжает рассказ Максим Бощенко. — Что касается общения с животными, мы сторонники ручной дрессуры. Работа с животными в каждом номере идет через подкормку, ласку и слово. Поэтому наш дрессировщик без страха обнимается со львами. Все через любовь!

Каждое представление циркового шоу уникально. Это живое искусство, которое во многом зависит и от настроения зрителей, и от настроения животных.

— Мы созданы для того, чтобы отвлечь людей от рутины, каких-то забот, чтобы люди пришли и окунулись в сказку. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы наше шоу понравилось. Для этого мы и работаем, — уверяет дрессировщик птиц Владимир Лекарев.

Номер Владимира и Дарьи Лекаревых называется «Райский сад». Они единственные в России дрессировщики, что сумели примирить и объединить в одном номере хищных и травоядных птиц. Мощные пеликаны и грациозные попугаи по их приглашению выходят на манеж и удивляют зрителей.

— Это было непросто, но мы этого добились. Мы относимся к птицам, как к детям. К каждому свой подход в зависимости от характера. Главное, предложить животному то, что ему нравится, — рассказывает Дарья Лекарева.

— В выступлении мы даже не придерживаемся шаблона. Если какая-то птица не хочет сегодня выступать, мы не будем ее привлекать, возьмем тех, кто хочет, у кого много энергии, — добавляет Владимир.

Море ярких впечатлений. «Королевский цирк» Гии Эрадзе

Чтобы понять, что нравится птицам, в чем они могут себя показать, дрессировщики наблюдают за ними и лишь потом предлагают трюк.

— Например, попугай Кузя больше всего на свете любит за что-то зацепиться и висеть. Поэтому в нашем номере он цепляется клювом за палочку, а лапой держит вымпел и поднимается почти под самый купол цирка, — рассказывает Дарья.

Дрессировщики уверяют, что они используют лишь гуманные методы дрессуры, которые распространяются и на людей.

— Бывает, что животных отправить за кулисы сложнее, чем детей из песочницы загнать домой, — смеется Дарья.

Танцы в каждом номере

Неотъемлемой частью шоу «Королевский цирк» является балет. Танцевальная часть есть почти в каждом номере.

— Мы очень внимательно подходим к отбору артистов. На кастинге смотрим не только на профессионализм, акробатическую подготовку, но и на внешние данные. Каждого человека подбираем для конкретного образа. Если это Испания, то это жгучий брюнет-красавец. Если это Колизей, то это брутальные мужчины. На подготовку балета мы отводим не меньше времени, чем на подготовку акробатических номеров, оттачиваем каждое движение. Наша задача через движения донести волшебную историю, подарить ее, — делится руководитель балета «Королевский цирк», балетмейстер Анастасия Якимова.

Большой плюс программы «Королевский цирк» — в полном погружении людей в историю. Действие происходит не только на манеже, но и на лестницах, артисты окружают людей со всех сторон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="4096" height="2160" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/766063" frameborder="0"></iframe> "Королевский цирк" Гии Эрадзе снова удивит Самару.

Еще одна неповторимая черта шоу продюсерского центра Гия Эрадзе — роскошные, неповторимые костюмы.

— Все костюмы создаются индивидуально, они очень дорогие, украшены камнями Сваровски. В шоу задействовано более 200 костюмов. Уникален и реквизит. Он также весь покрыт стразами. Чтобы перевести всю эту красоту из города в город, необходимо 20 фур, — отмечает Анастасия Якимова.

Увидеть все это своими глазами можно уже с 14 марта в Самарском государственном цирке имени Олега Попова. Стоимость билетов от 600 до 2000 рублей.