«В Самаре должен пройти фестиваль Шостаковича»: Седьмая симфония вновь прозвучала над Волгой

Песня торжества возвращается

5 марта 2020 года самарцы смогли стать свидетелями уникального события. 78 лет назад в театре оперы и балета оркестр Большого театра, эвакуированный в город на Волге, впервые исполнил Ленинградскую симфонию Шостаковича. Тогда в тыловом Куйбышеве, в то время, как фашисты наступали на всех фронтах, прозвучала песнь тожества советского народа. Ее транслировали по всем радиостанциям страны.

И вот спустя 78 лет Ленинградская симфония снова прозвучала в Самаре в исполнении оркестра Самарского театра оперы и балета под руководством дирижера Евгения Хохлова. И с первыми звуками мелодии зал замер, как и много лет назад. Первая часть звучит легко и воздушно, вселяя веру в то, что добро всегда способно победить. Потом напряжение нарастает, звук становится все громче. Кажется, закрыв глаза, можно увидеть шагающих строем солдат, умирающих на поле боя людей, в глазах которых до последнего вздоха уверенность в том, что советский народ сможет победить. И последний звук замирает в тишине… Молчание … и гром аплодисментов.

- То, что сегодня произошло здесь, люди запомнят надолго. Гений Шостаковича выходит далеко за пределы нашего государства. И он даже спустя 10-летия сумел тронуть душу каждого в зале. Все зрители будут рассказывать друзьям, знакомым, соседям, где они были в этот теплый, весенний день, они слушали ленинградскую симфонию, - поделился своим мнением Борис Кожин, кинодокументалист.

5 марта в театре оперы и балета присутствовала творческая интеллигенция города. Среди гостей – Нелли Канделаки, она была свидетелем премьеры Ленинградской симфонии в 1942 году. Тогда ее, маленькую девочку, привела на концерт мать.

- Конечно, я помню только общие впечатления, но это настолько поразило меня, что я решила связать с музыкой всю жизнь, - рассказала женщина.

На сцене - оркестр театра оперы и балета. Фото: Правительство Самарской области

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Для дирижера Евгения Хохлова сегодняшний опыт – необычный.

- Для меня это особая честь, я сам ленинградец, бабушка у меня блокадница. Я родился с этой симфонией, вырос, для меня это мелодия жизни. И для нашего оркестра это большой шаг вперед. Этот вариант мы впервые исполняем на сцене. А в мае в театре мы поставим балет «Ленинградская симфония», премьера будет 15 мая, а седьмого планируем сделать предпремьерный показ. Она будет идти с фортепианным концентром №1, это будет полноценная премьера. Это два совершенно контрастных произведения, два разных Шостаковича, на таком контрасте будет построен балетный вечер, - рассказал Евгений.

Дирижер объяснил, что исполнение было подчинено замыслу Шостаковича. А саму симфонию играли по партитуре, принадлежащей отцу Евгения, Дмитрию Хохлову.

- Мой отец не был знаком с Шостаковичем, а вот его учитель Борис Хайкин был. И в свое время профессор дал отцу партитуру, ту самую, 1942 года, на которой было рукой Шостаковича написано: «Дорогому Борису Хайкину в честь исполнения симфонии…». Сейчас она у меня в дирижерской, - признался Евгений.

«Это был необыкновенный подъем»

Зрители, которым посчастливилось стать свидетелями воссозданной премьеры, выходили из зала воодушевленные. Среди них и губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона поделился своими впечатлениями:

- Я поговорил со зрителями, люди ощущали подъем и воодушевление, чувствовали гордость за то, что первое исполнение было именно здесь, в Куйбышеве. Я уверен, что память об этом будет вдохновлять все новые поколения патриотов и музыкантов на самарской земле, - отметил глава региона. Он рассказал, что и у него появились новые идеи и проекты во время прослушивания произведения:

- Как вы, наверное, знаете, мы разрабатывали идею проведения фестиваля имени Шостаковича. И я уверен, что после вот такого концерта, у Самарской области на это есть полное право. Есть еще много идей, на которые меня вдохновило сегодняшнее выступление, это касается и фестиваля оперы, и других аспектов творческой деятельности наших коллективов, - уточнил он.

После концерта зрители расходились по домам необычно молчаливые и задумчивые. Для них пережитый опыт станет незабываемым. И через много лет уже они станут рассказывать об этом детям и внукам.

- Это грандиозное событие и для нашего города, и для страны. Эта песнь торжества родилась в самые тяжелые для страны годы. И я уверена, что эта Симфония будет вечной, - поделилась своим мнением директор музыкальной школы имени Глинки Ольга Хвостова.