«Успеваю и по танку попасть, и маникюр сделать!»: капитан из спецназа рассказала, сложно ли девушкам в армии

Лучше тысяч других солдатов

— Капитан Плотникова к бою готова! — с этими словами Юлия Плотникова — инженер отделения связи бригады специального назначения ЦВО, дислоцированной в Самарской области — приступает к выполнению задания. Девушка уверенно держит в руках автомат АК-74 и уверенно стреляет очередью из окопа. Все четко и своевременно, в своем батальоне ее показатели — одни из лучших.

В бригаде специального назначения много девушекФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Удивляться нечему. Юлия опытный военнослужащий, один из победителей первого телевизионного проекта «Взвод» Министерства обороны РФ. Именно за третье место на проекте красавица и получила звание капитана.

— Я прошла 5 этапов отбора и попала в финал. Вместе со мной за победу боролись четыре с половиной тысячи офицеров — не только женщины, но и мужчины, — признается военнослужащая.

Девушки в армии проявляют себя не хуже мужчинФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автомат в руках с хорошим маникюром - обычное явлениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

От участия в необычном проекте у нее самые приятные впечатления. Там предстояло выполнить сразу семь боевых задач на нескольких полигонах страны. Бойкая девушка справилась со всеми испытаниями на отлично.

— Забиралась на Эльбрус, побывала в Мурманске, Новороссийские, Вологодской области. Мы проходили все дисциплины, водили танки, стреляли, разбирали и собирали оружие, совершали марши, — рассказывает Юлия. — Впечатления от проекта прекрасные.

Сложнее всего на сборах

Огневая подготовка у девушек - на высшем уровнеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Необычный выбор карьеры Плотникова сделала не случайно. Она родилась в офицерской семье в Екатеринбурге и с детства мечтала служить Родине, поэтому отучилась на военной кафедре, а по ее окончании поступила на службу в Самарскую область, где она живет последние шесть лет.

— Во время учебы я познакомилась со своим будущим мужем, он тоже военный. Сейчас мы воспитываем сына, служим в одной бригаде, — делится наша собеседница.

Муж Юлии — специалист по прыжкам с парашюта. Сама она в этой дисциплине тоже не новичок:

— У меня в послужном списке уже 20 прыжков. Конечно по 4-5 в год. Конечно, страшно, я волнуюсь, но муж всегда помогает советом.

РПГ-26 - мощнейшее оружие даже в женских рукахФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше всего в армии капитан Плотникова любит стрелять. Делает она это отлично, причем из любого оружия — АК-74, пистолета Макарова и даже из гранатомета РПГ-26, созданного специально для уничтожения танков. На тренировке вместе с коллегами — в ее бригаде, кстати, служит около 30 женщин — Юлия ловко закидывает мощное и тяжелое оружие на плечо и метко стреляет.

— Стрельба — то, что мне больше всего нравится в армии. Еще люблю вождение на танке, — признается Плотникова. — Самое сложное — это, пожалуй, марши на сборах. Все-таки с тяжеленными рюкзаками нам, хрупким девушкам, бывает трудно. Но мужчины молодцы, нам помогают всегда.

Еще один трудноватый момент был психологического характера. До назначения на нынешнюю должностью Юлия Плотникова являлась начальником спутниковой станции и ей приходилось командовать сослуживцами:

Огневая подготовка женщин из спецназа в Самарской области, выстрел из РПГ-26.

— Мне было поначалу неудобно отдавать команды, в подчинении были и мужчины, и представительницы прекрасного пола. Но коллектив наш настолько дружный, что справились с этим без проблем.

Не место для стереотипов

Подруги Юлии привыкли, что иногда она меняет юбку на военный камуфляжФото: Светлана МАКОВЕЕВА

К стереотипу о том, что армия — не место для слабого пола — девушка из спецназа относится спокойно. В России служат 46 тысяч женщин и эта цифра не случайна.

— Показатели боевой подготовки доказывают, что мы не хуже служим. Иногда даже лучше, поэтому я не воспринимаю такие заявления всерьез, — говорит Юлия.

Сборка и разборка оружия - важная дисциплинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на необычный для дам род деятельности, совсем не ассоциирующийся с женским образом, Юлия прекрасно выглядит. Маникюр, макияж, прическа — все в порядке.

— Я не ограничиваю себя в этом плане. Тем более на фоне того, что рядом с нами служат мужчины. Девчонки должны хорошо выглядеть, успевать следить за собой. И мы делаем это! — объясняет Плотникова.

Женщины из спецназа метают гранаты на занятиях ЦВО в Самарской области.

Подруги Юлии уже привыкли к ее роду занятий и относятся к этому с пониманием и уважением. Служба в спецназе — не помеха личной жизни. Более того, она там еще и помогает:

— Я не применяла свои навыки боевые на гражданке. Не было таких случаев. Но в целом, армия характер воспитывает. Очень помогает в гражданской жизни.

Для девушек обращаться с оружием - не проблемаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гранаты дамы тоже метают уверенноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главное — это все успевать: и ребенка собрать на занятия, и накрасится, и к службе подготовиться. Рецепт у капитана Плотниковой простой — встаем пораньше, ложимся попозже. Работает как часы!

Планы на ближайшее будущее у Юлии скромные — отпраздновать с мужем и сыном 8 марта, погулять по Тольятти, а затем продолжать совершенствовать навыки. Боевая подготовка, огневые занятия, тактика — отдыхать некогда! Тем более, когда рядом вся твоя семья.