2020-03-07T15:35:10+03:00
Спорт

Ростов – ЦСКА 9 марта 2020 года: прогноз на матч 21-го тура РПЛ

Прогноз на матч 21-го тура Российской Премьер-лиги Ростов – ЦСКА. Игра пройдет 9 марта на стадионе «Ростов Арена»
Владислав КИРСАНОВ
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В первом круге «Ростов» победил ЦСКА со счетом 3:1В первом круге «Ростов» победил ЦСКА со счетом 3:1Фото: ФК "Ростов".
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Прогноз на матч Ростов – ЦСКА 9 марта 2020 года на стадионе «Ростов Арена» – 2:1

В грядущий понедельник, 9 марта, «Ростов» на домашней арене встретится с московским ЦСКА. Поединок пройдет в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу. Коллективы имеют одинаковое количество очков в турнирной таблице – по 35 баллов. У гостей 27 забитых голов и 19 пропущенных, в то время, как у хозяев – 35 голов и 29 пропущенных.

С точки зрения физических кондиций преимущество на стороне ростовчан. Подопечные Валерия Карпина готовились к матчу в недельном цикле, в то время как армейцы провели 120 минут в игре Кубка России со «Спартаком» в минувшую встречу. Помимо потраченных сил, дружина Виктора Ганчаренко имеет не лучший эмоциональный фон, так как этот матч был проигран сопернику, игравшему вдесятером со счетом 2:3.

Интересен этот матч и с точки зрения возможного появления на поле Павла Мамаева. Футболист, отбывавший год и пять месяцев в тюрьме, ранее выступал за ЦСКА. Также за столичный клуб играл полузащитник южан Роман Еременко. Также в составе «Ростова» заметно выделяется один из лучших бомбардиров чемпионата Эльдор Шомуродов, который в прошлом туре прервал голевую засуху, забив в ворота «Ахмата».

У ЦСКА есть небольшие проблемы с организацией игры, но наиболее ярко по-прежнему проявляет себя Никола Влашич. Также возможно появление в старте залечившего все болячки Алана Дзагоева. Но если быть объективным, глубина состава вряд ли позволит армейцам претендовать на что-либо в этом матче. К тому же за «Ростов» говорит фактор домашних трибун, которые всегда отлично поддерживают команду. Несмотря на это КП считает, что оборона хозяев далеко не безгрешна, что позволит столичной команде забить хотя бы один гол.

С точки зрения букмекеров этот матч является очень привлекательным. При этом шансы команд оцениваются как почти равные. На победу «Ростова» предоставлен коэффициент 2.80, на ЦСКА – 2.75, на ничью – 3.20.

Встреча состоится 9 марта и начнется в 14:00 по московскому времени. Следить за трансляцией этого поединка можно на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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