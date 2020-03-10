«Парней жалко!»: актриса Лукерья Ильяшенко в Самаре рассказала о новой роли любовницы, реальности, диетах и котах

5 марта на большие экраны вышла российская новелла «Очень женские истории» - попытка понять и объяснить глубину души прекрасной половины человечества, переживания, мечты и логику. На презентацию картины в Самару в кинотеатр «Киномакс» приехала исполнительница одной из основных ролей актриса родом из нашего города Лукерья Ильяшенко.

Ей досталась роль 26-летней любовницы. Драму отношений она разыгрывала вместе с Любовью Толкалиной, утонченная героиня которой сознательно познакомилась с пассией своего мужа, подружилась и показала, что у юной разлучницы нет никакого шанса.

Был ли в эту роль вложен собственный опыт? Лукерья Ильяшенко откровенно рассказала журналистам об этом и не только.

Любовница и совесть

– Мне кажется, моя героиня – это женщина, которая живет по-настоящему. Я посмотрела на нее и поняла, что да, она любовница, но в то же время такая девочка, которая не знает даже, что у кого-то мужчину увела. Их взаимоотношения очень сложные. У нее есть какая-то степень свободы от всего окружающего ее. Ей ведь ничего не мешало жить по-настоящему, но затем совесть взяла верх.

С этой героиней было очень тяжело, потому что у нее не мой темперамент. Было тяжело работать с режиссером Ликой Ятковской. Она просит очень тонкую игру – артхаусную, часто говорила: «Не играй» – что, на самом деле, очень сложно.

Еще одна ловушка артиста – это не то, что ты творец, а что являешься лишь марионеткой в чужих руках. И самое сложное в этом – отпустить себя, довериться Лике. Сейчас я считаю, что то, что я сделала на экране – это очень точно по-актерски.

«Чем ты хуже с мужчинами, тем лучше»

– Мне кажется, каждая женщина в какой-то момент играет роль любовницы, и у меня был такой опыт. Я оказалась очень злой, дикой собственницей, и в то время, когда необходимо быть мудрой женщиной, у меня не получалось. Я не могу быть ничьей любовницей, мне надо обладать человеком. Подробно прокомментировать не могу, просто скажу, моя история ограничилась одной-двумя встречами, потому что я осознала, что есть еще кто-то. Если говорить о мудрости, то женщина, узнавая, что у любимого есть кто-то еще, должна вести себя как героиня Любы Толкалиной, но я, примеряя такое поведение, понимаю, что не смогла бы.

Еще у меня есть мнение о том, что в отношениях не надо стараться: чем хуже ты с ним, тем лучше. Действительно, когда мужчина понимает, что между вами есть дистанция, что он где-то на тумбе, а у тебя есть свои интересы, свой взгляд на этот свет, на эту жизнь, свои ценности, пока он чувствует это напряжение – он рядом. Как только он понимает, что она ему простит любовницу, отсутствие секса, то уходит куда-то налево. Дистанция необходима. Не надо стараться слишком сильно, как это делает героиня Любы Толкалиной. Она прекрасная женщина, у нее идеальный вкус, она одета с иголочки, уделяет ему очень много внимания. Недавно Маша Машкова написала в своем инстаграме: «Мечты сбываются, просто нужно перестать ждать, хотеть, немного подостыть, и тогда все случится».

Вот у всех женщин эта проблема: ты живешь, живешь, живешь, а потом в один момент видишь – мужчина мечты. Думаешь, сейчас я себя проявлю супер-хозяйкой, супер-любовницей, супер-другом. Хочешь нравиться ему всегда и приспосабливаешь к его вкусу свой внешний вид, интересы, взгляды. В какой-то момент решаешь полюбить все то, что любит он, и теряешь собственное «я», а ему становится неинтересно.

5 марта на большие экраны вышла российская новелла "Очень женские истории" с Лукерьей Ильяшенко в главной роли. Фото: предоставлено организаторами мероприятия

Женскую логику не раскусить

– Вообще эта картина про современных женщин, про нас, которые такие все неопределившиеся. Мы, на самом деле, живем в очень тяжелое время для женщин, вроде бы эпоха эмансипации, феминизма, но мы еще не выросли из патриархального уклада. У нас еще сидят мамы, бабушки, которые говорят, что самое главное – выйти замуж, в тридцать лет уже старородящая. И нас всех так шатает туда-сюда. С одной стороны, мы хотим быть карьеристками, сами зарабатывать деньги, чтобы нас любили не за то, что мы чья-то жена и мать, а за то, что мы личность, имеем интеллект, много что прочитали. А с другой, нам хочется, чтобы у нас был мужчина, чтобы он дарил нам цветы, открывал дверь, содержал ребенка, дарил бриллианты и что еще он там должен дарить. И тут наблюдается такой когнитивный диссонанс. Вот это характеристика современной женщины. Нам пора бы определиться, а то парней жалко. Ты ему с одной стороны: «Иди отсюда, не трогай меня, я все сама», а с другой: «Толя... Толя, принеси что-нибудь». Так нечестно. Но с другой стороны, пока так можно делать, так нужно делать. А уж нашу логику никто никогда не раскусит, потому что именно в этом красота женщины.

Забывала, куда шла

– Еще один мой проект в этом году на экране – «Последний герой», но это реальная жизнь. С одной стороны, это классно – поехать на Филиппины, не мыться больше двух недель, не чистить зубы, есть непонятно что, серьезно. Но я ни за что на свете туда больше не поеду. Когда, мы приехали, у нас было первое состязание огнем, мы выиграли, и нам сказали: «Выбирайте либо классный остров, либо человека». Мы решили поступить благородно и выбрали человека, приезжаем на остров, а там выходит Настя Рыбка, конечно, разразился скандал. Я так ухватилась за идею уплыть оттуда на лодках, потому что просто не хотела находиться на этом острове. Я постоянно ныла и думала, что сбегу оттуда первой. Было очень тяжело.

И именно там на острове я поняла, что люди очень зависимы от стимуляторов (таурин, кофеин), от сахара и соли. Когда проводишь пять дней только на воде и рисе, невероятно тупеешь, делаешь два шага и забываешь направление. Обычно я не ем «Сникерсы», не пью кока-колу, но, когда я была на острове, мне этого невероятно хотелось. Меня выгнали, и первое, что я сделала – это съела «Сникерс» и запила кока-колой.

А потом – балет и диета

– Моя фигура не идеальна, но я стараюсь регулярно заниматься балетом, сижу, наверное, всю жизнь на диетах. Можно разные пробовать. Одна из моих – это белковая диета, диета «1200 калорий», также стараюсь не есть мучное, картошку, сладкое. У меня вечная борьба с калориями, это уже стиль жизни.

Еще один проект Ильяшенко в этом году на экране - "Последний герой", но это реальная жизнь. Фото: предоставлено организаторами мероприятия

Ностальгии не случилось

– Да, я родилась здесь, в Самаре. Мой отец занимался антиквариатом, и мне кажется, что эта любовь передалась мне. Свою коллекцию пополняю до сих пор. Если у меня появились деньги, значит, обязательно появится антикварное колечко или другой раритет. Мы переехали в Москву в 1997 году. Я была ребенком. Потом случилась трагедия – умер отец. Родственники остались здесь, а мы вместе с мамой уехали. Так что я совсем не самарчанка. В Самаре я была раз шесть, наверное, шесть за все это время. Но, когда ехала сюда, ожидала какого-то ностальгического прихода. Не случилось. Я просто не узнавала ничего вокруг, особенно в таком весеннем антураже.

Кот тоже зарабатывает деньги

– Кот – это бесконечный источник окситоцина, кот – это проклятье черной одежды. Коты всегда были рядом, и они мне так нравятся. Они вредничают, и в этом есть особенности какой-то личности.

Я всегда хвалюсь своим котом, в том числе в инстаграме. Его зовут Хакусан. Я нашла его по объявлению в фейсбуке. В нем сообщалось, что в ветклинику подбросили кота и, если его никто не возьмет, его усыпят. Мы его забрали, и первый месяц он был абсолютно неласковый, ежистый, дикий. Месяц он ходил у нас какой-то безымянный, а потом я посмотрела мультфильм «Унесенные призраками». Там был мальчик дракон Хаку, и мой кот был очень похож на дракона. Так он стал Хакусан, а потом Кусан. Меня он не воспринимает как авторитет, и я для своего кота как груша для битья. Я его конечно дико люблю. Это как с мужчинами – нельзя так любить кота. Но я его коммерциализирую. Он зарабатывает у меня. Периодически у нас есть платные посты в соцсетях.

О новых ролях

– В этом году выйдут 8 серий сериала «Аванпост» на платформе Premier, «Не лечи меня» стартует ближе к осени, и сейчас личная артхаусная победа – меня взяли к себе в дебютный полный метр братья Пресняковы. Они снимают картину под названием «Храни меня, мой инстаграм», поработать с ними – это потрясающе.