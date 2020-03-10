2020-03-10T15:18:16+03:00
Общество

«Когда он упал, было страшно!»: самарец спас бездомную собаку, провалившуюся под лед в Сызрани

Молодой человек, вытащивший пса из воды, не считает себя героем и удивляется, почему люди восхищаются его поступком [Видео]
Михаил ГОРЮНОВ
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Сергей рисковал собственной жизнью, но все-таки спас дворнягуСергей рисковал собственной жизнью, но все-таки спас дворнягуФото: принтскрин видео.
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Обычный руководитель

28-летний Сергей Платонов из Самары не спасатель, не сотрудник МЧС и не полицейский. Он обычный руководитель отдела продвижения в коммерческой фирме. Тем не менее недавно молодой человек отметился поступком, за который жители региона в социальных сетях теперь восхищаются им и называют героем. Накануне днем, 9 марта, Сергей спас собаку, которая провалилась под лед и начала тонуть.

— Примерно в четыре часа дня мы ехали к родителям за Сызрань. Там вдоль дороги в некоторых местах видно речку Сызранку. Проезжали мимо, и Сережа заметил трех собак: одна стояла на берегу, а две были уже в воде, — рассказывает корреспонденту «Комсомолки» супруга героя Мария.

Один из тонущих песиков вылез самостоятельно, а второй оказался весьма крупным и начал проваливаться под лед.

— Он ей сначала палки кидал, но она никак не могла зацепиться и плавала. Было видно, что силы кончались, — продолжает девушка. — Подоспел сосед с веревкой. Привязал к ней палку и стал бросать бедняжке, но та никак не могла зацепиться. Люди звонили в МЧС, но там бросали трубку, говорили, что только людей спасают.

От коньяка отказался

Житель Самары спас собаку, провалившуюся под лед в Сызрани.

Сергей решил рискнуть, взял веревку и пополз по льду к оказавшейся на грани смерти дворняге. В этот момент едва не случилась беда:

— Лед обвалился, Сергей упал, это было страшно, меня захлестнули эмоции! Но он вытолкнул собаку перед собой, а затем вылез сам. Сосед подтянул его на веревке.

Спасенное животное местные жительницы сразу закутали в одеяло. Платоновы побежали греться в автомобиль.

— Мы его переодели в «модный» старый «лук» моего папы и отпаивали чайком с медом. Врачи советовали коньячку, но ему в Самару обратно надо было ехать уже через пару часов, — объяснила наша собеседница.

С собакой все хорошо

Молодой человек никогда раньше не спасал животных или людей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Молодой человек никогда раньше не спасал животных или людейФото: Предоставлено "Комсомолке"

Сам Сергей очень удивился, когда в социальных сетях увидел реакцию на свой поступок. Он уверен, что не сделал ничего необычного, на его месте любой бы постарался помочь.

— Страшно было бы, если бы пса не заметили. Я в шоке и недоумении от того, что поднялся такой кипиш. Думаю, что каждый поступил бы так же, ничего геройского. В тот момент не думал, что сам могу пострадать, — отмечает парень.

К счастью, закончилось все хорошо. Для едва не утонувшего пса эта опасная ситуация обошлась без последствий. Сегодня четырехлапого уже видели гуляющим в районе остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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