«Путают администратора с девушкой по вызову и садятся на печь»: работница сауны рассказала, как выжить в парилке

Администратором сауны я устроилась работать от безысходности – нужно было учиться на «заочке», помогать оставшейся в деревне семье, да еще и платить кредит, а это была самая высокооплачиваемая работа, которую удалось найти. Знакомая предложила поработать в частной сауне – встречать посетителей, решать организационные вопросы, убирать в номерах. Деньги пообещали хорошие, и я решила рискнуть.

«Я не девушка по вызову»

Вообще на такой работе самое место парням: здесь порой небезопасно, особенно когда в одиночестве дежуришь в ночную смену. Но многие хозяева саун предпочитают брать администраторами женщин – говорят, они более стрессоустойчивые и имеют больше шансов решить дело миром при возникновении конфликтной ситуации.

Двое из десяти посетителей путают администратора с девушкой по вызову. Для таких умников у меня есть кнопка вызова охраны. Вообще на этой работе нервы и выдержка должны быть железными. Охрана, конечно, приедет, но минут через пять, а это время еще нужно продержаться, особенно если ты хрупкая девушка.

Как и в большинстве саун, у нас есть свой мини-отель с номерами. Как-то раз приезжает мужик в полчетвертого утра, просит номер. Выдала ему ключи, он вышел на улицу, и через две минуты вернулся, неся на плече девушку, спеленутую в спальный мешок! У меня глаза на лоб полезли, но связываться с ним в одиночку побоялась, вызвала охрану. Оказалось, он эту девушку где-то в клубе напоил и решил «украсть», как невесту в старых легендах. Жаль, что она на него заявление писать не стала.

Бывает, клиенты откровенно косят «под дурачка». Например, пришли как-то четверо мужиков, заплатили за два часа и заперлись. Два часа не выходят, три. Я им и стучу, и по внутреннему телефону звоню - ноль реакции. Но внутри голоса раздаются, значит хотя бы живые. В общем, просидели они четыре часа. Говорю – надо доплатить. Так они начали возмущаться – мол, это я сама виновата, не предупредила, что их время закончилось. В общем, опять без вызова охраны не обошлось.

Мужчинам в бане хочется расслабиться на всю катушкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гуляки, жлобы и скандалисты

Есть несколько типажей клиентов. Очень скоро я научилась распознавать их практически с первого взгляда. Четверо из десяти – нормальные адекватные люди – сидят скромно, парятся, пьют умеренно или не пьют вовсе, убирают за собой и даже чаевые оставляют. Второй тип – гуляка, которому главное, чтобы было больше алкоголя. Такие часто оставляют после себя настоящий срач в номере. Приходится убирать и груды бутылок, и блевотину, и сигаретные окурки. Хотя курить в номерах строго запрещено, многие нарушают это правило, а датчик дыма завешивают мокрым полотенцем или надевают на него презерватив.

Еще один распространенный тип – это любители качать права. Это те, кому вода в бассейне слишком холодная/слишком горячая, температура в парной неправильная, администратор разговаривает недостаточно уважительно и т.д. Причем среди таких клиентов немало женщин. Приезжает как-то раз такая «цыпа» с подругой попариться, выпили – и началось. То не так, это не эдак – сплошные претензии. И все с наездами типа: «да ты знаешь, кто мой муж?!». В результате пригрозила – мол, не сделаешь температуру в сауне 120 градусов – в бассейн (извините за подробности) нагажу. Конечно, я не сделала, так высоко у нас поднять невозможно, да и опасно это, станет плохо ей с сердцем, а ты потом отвечай. Закончили они париться, захожу – а в бассейне и правда куча плавает. Вызвала охрану. Она позвонила мужу, тот приехал, но оказался адекватным человеком. Вправил жене мозги, заставил саму все убрать, еще и чаевые щедрые заплатил.

Есть откровенные жлобы – считают каждую копейку, выторговывают скидку. Но пальцы веером, на окружающих смотрят свысока, а уж на обслуживающий персонал – так вообще как на прислугу. Некоторые неопытные коллеги выдают клиентам полотенце, пиво и т.д. с оплатой на выходе. Это очень недальновидно. Мне хватило одного раза, когда клиенты «забыли», что что-то у меня брали, и доказать свою правоту мне не удалось. А подруга так попадала трижды! Доверчивая!

Сотрудники сауны любят посетителей, которые способны держать парилку в чистотеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Стены и пол – в крови, как на бойне»

Отдельная категория – военные, полиция, приезжие из ближнего зарубежья и неофиты-студенты. Эти гуляют так, что стены трясутся, номер потом приходится убирать в три раза дольше обычного. Регулярно вызываю скорую. То двое умников поспорят, кто дольше на печке просидит, и обоих в итоге в ожоговое отделение увозят. То буйные клиенты поножовщину устроят. А как-то проходил мальчишник перед свадьбой, гости напились, разбили бутылки, потом купаться пошли, вылезли, ноги все себе, естественно, изрезали. Когда зашла в номер, весь пол, стены в крови были – как на бойне! У жениха особенно нога пострадала. А через день свадьба. Так и не знаю, как он жениться поехал.

Трое из десяти – похотливые кобели, которым нужны девочки по вызову. Эти клиенты – основной источник дохода для администратора сауны. У каждой сауны есть свой человек, поставляющий этих «девочек», а я за каждую получаю процент. Как-то отрывался у нас 70-летний дед. Поругался, говорит, с бабкой, давайте мне девочек. Объелся виагры, напился коньяка, и зажигал всю ночь. А как утро, так вышел, сел у входа и сидит. Спрашиваю, может такси вызвать ему? А он ни в какую – борюсь теперь, говорит, к бабке возвращаться. Всю ее заначку прогулял, убьет! Дооолго сидел, с духом собирался.

А недавно в час ночи из одного номера выбегает мужик с телефоном и орет – мол, тихо все, мне жена звонит! И все - знакомые и незнакомые, пьяные и трезвые - в тот же миг замолчали. А он в трубку соловьем заливается: в командировку, дескать, засиделся на работе, проект сложный, но уже обратно еду, совсем рядом. И все молчали, пока он разговор не закончил. Вот это я понимаю, мужская солидарность!

КОМПЕТЕНТНО

Дмитрий Волобоев,

Инженер-строитель, член регионального штаба ОНФ

- В общих отделениях в больших банях обычно стараются соблюдать правила безопасности. Но в маленьких частных саунах обшитые деревом стены парной и горячая печка рядом создают опасность пожара. А в бане человек расслабленный, часто еще и выпивший, реакция у него снижена. Поэтому важно, чтобы были четкие пути эвакуации, горящие табло с надписью «запасной выход». Особенно если в сауне одновременно более 10 посетителей. В зоне повышенного риска – сауны в подвалах. При пожаре огонь поднимается наверх, эвакуироваться надо по нижнему уровню, ползком. А как сделать это, если выход горит? Когда один вход – и полные легкие углекислого газа? Таких подвальных саун лучше избегать.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Что можно, а что нельзя делать в бане и сауне

- Желательно делать несколько коротких заходов, а не стараться высидеть в жаре «до победного». И уж тем более не устраивать соревнования «кто кого пересидит». Кстати, пот – отнюдь не показатель того, что вы «пропарились» или не пропарились. Момент, когда вы начнете потеть, зависит только от водно-солевого обмена конкретного человека.

- Когда тело разогрето, полезно сделать в бане небольшую разминку. Но здесь ключевое слово – «небольшую»: устраивать фитнес-марафон в парной точно не стоит. И если у вас проблемы с сердцем, тоже лучше не рисковать.

- Голову в парилке обязательно прикрывать, лучше всего – специальными «банными» фетровыми шапочками. Потеть голова будет все равно, но нагрузка на нее будет гораздо меньше

- В парилке полезно побольше пить, но лучше ограничиться безалкогольными напитками

- Масло, которое продают якобы «для бани» или «для сауны», ни в коем случае не стоит лить на камни. На них остается нагар, который потом вместе с паром окажется в ваших легких. Если уж так хочется чего-нибудь ароматного, используйте водные отвары. Или капните маслом на деревянные стенки – оттуда оно будет выделяться постепенно. А еще можно заварить апельсиновые или лимонные корки, эффект отличный.

- А вот мятой и ментолом в парилке злоупотреблять не стоит – это опасно для сердца, на которое и так при повышенной температуре приходится солидная нагрузка.