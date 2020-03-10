2020-03-10T17:17:09+03:00
Общество

Две одинаковые похоронки, воспоминания медсестры на справке: в Самаре спасли от гибели коллекцию документов 115 фронтовиков

Письма, фото и воспоминания участников Великой Отечественной бережно собирали два поколения сельских учителей. 10 марта их передали в Государственный архив
Ольга НОВИКОВА
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Светлана Кудерева много лет собирала уникальные документыСветлана Кудерева много лет собирала уникальные документыФото: Альберт ДЗЕНЬ
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«Люди легко расставались с документами»

Светлана Кудерева проработала в Пестравской сельской школе много лет. Вела историю, а параллельно – вместе с учениками искала и сохраняла документы земляков-фронтовиков.

- Вести архив начала еще моя мама, тоже учитель истории в нашей школе. В 1965 году, когда начали официально праздновать День Победы, по всей стране принялись собирать и фронтовые архивы, - рассказывает Светлана Кудерева. – Тогда люди очень легко расставались с документами, письмами, личными вещами фронтовыми, даже с наградными листами и самими наградами. Очень просто к этому относились. Например, помню, мы детьми с дедушкиными медалями вместо игрушек играли – да так и затеряли где-то. Поэтому со сбором документов для архива проблем не возникло.

Многие фронтовые письма написаны карандашом на случайных клочках бумаги Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Многие фронтовые письма написаны карандашом на случайных клочках бумагиФото: Альберт ДЗЕНЬ

Собранная коллекция кочевала из школы в «Ленинскую комнату», потом в «Зал боевой славы», затем в местный краеведческий музей. В 90-е годы музей расформировали и уникальная коллекция чуть было не пропала, но ее успел спасти, забрал домой один из работников районной администрации, местный краевед Филлип Бакай.

- Я долго выпрашивала у него эту коллекцию, говорила, чтоб у нас в школе она не пропадет, что мы с ребятами будем над ней работать дальше. И перед смертью Филлип Семенович отдал ее мне, - рассказала Светлана Кудерева. – По этим документам мы с учениками 7 и 8 класса выпустили две книжки.

Похоронки - вестники горя Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Похоронки - вестники горяФото: Альберт ДЗЕНЬ

Когда Светлана Кудерева уволилась из школы, уникальный архив, в том числе документы 115 пестравских фронтовиков, оказались никому не нужны. Администрация учебного заведения велела техничке выкинуть старые бумаги, но та не послушалась, а вместо этого побежала к бывшей учительнице. Так архив оказался у Светланы Кудеревой дома.

- Часть документов я вернула родственникам фронтовиков. Но многие отказались их забирать – посчитали, что у меня им надежнее, - рассказывает Светлана Кудерева. - Из Пестравского района на фронт ушло более четырех тысяч человек, вернулось вдвое меньше, сейчас в селе остался всего один живой ветеран.

Чтобы сохранить историческую память, важен каждый документ Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Чтобы сохранить историческую память, важен каждый документФото: Альберт ДЗЕНЬ

Сбежал из плена и добыл немецкий бланк для письма домой

Частная коллекция хранит живую историю – письма, документы и воспоминания 115 фронтовиков Пестравского района. Здесь есть личные бумаги трех героев СССР – Ивана Гранкина, Ивана Кухарева и Ивана Пенькова. Есть две одинаковые похоронки на Ивана Ивановича Нестеренко и Ивана Ивановича Нестеренко - отца и сына. Есть военный билет Николая Николаевича Королева с вкладышем, по которому удалось проследить весь его боевой путь. Есть эссе-воспоминания фронтовой медсестры, написанные в перерывах во время ночного дежурства на бланке эпикриза.

Архивисты до сих пор ломают голову, как советский солдат раздобыл немецкий почтовый бланк для письма домой Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Архивисты до сих пор ломают голову, как советский солдат раздобыл немецкий почтовый бланк для письма домойФото: Альберт ДЗЕНЬ

Настоящая жемчужина коллекции – письма простого сельского тракториста Ивана Сергеевича Скупченко. Написанные на случайных клочках бумаги, часто карандашом, они поражают изысканным слогом даже искушенного читателя. Иван Скупченко дважды был в плену и дважды бежал из неволи. Одно из его писем пришло в родную деревню на немецком бланке, и архивисты до сих пор ломают голову, как ему удалось такой бланк раздобыть. Последнее письмо он написал 22 декабря 1943 года – за два дня до гибели.

Чтобы сохранить историю в надежных руках, 10 марта Светлана Кудерева передала фронтовую коллекцию в Российский государственный архив в Самаре.

10 марта Светлана Кудерева подписала соглашение о передаче коллекции архиву Фото: Альберт ДЗЕНЬ

10 марта Светлана Кудерева подписала соглашение о передаче коллекции архивуФото: Альберт ДЗЕНЬ

ИСТОЧНИК KP.RU

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Две одинаковые похоронки, воспоминания медсестры на справке: в Самаре спасли от гибели коллекцию документов 115 фронтовиков
Письма, фото и воспоминания участников Великой Отечественной бережно собирали два поколения сельских учителей. 10 марта их передали в Государственный архив
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