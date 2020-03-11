«Кавказская пленница» на новый лад: похитителя дочери бизнесмена из Тольятти спустя 12 лет нашли в Москве

«Куда вы ее тащите!?»

13 лет назад в Тольятти похитили ученицу 11 класса Ганиру Гулиеву (личные данные изменены). Красавицу-азербайджанку хотели насильно выдать замуж, но у злодеев все пошло не по плану. Сегодня эта история снова актуальна — в начале года осудили одного из участников преступления Вугара Гасанова, а сейчас прокуратура обжалует вердикт, по их мнению, — слишком мягкий.

23 марта 2007 года Ганира, дочь влиятельного бизнесмена, вместе с подругой зашла в кафе на Тополиной, недалеко от школы. Девчонки решили перекусить перед дополнительными занятиями по химии. В какой-то момент мимо одноклассниц прошел подозрительный незнакомец, а затем возле них остановилась черная «десятка», из которой выскочили три парня и с помощью того типа, что ошивался рядом, они затолкали Гулиеву в салон. Она сопротивлялась, поэтому злоумышленники ударили ее головой об машину.

Дальнейшие события очень напоминали знаменитую «Кавказскую пленницу». Пока в школе вызывали милицию, обсуждали случившееся, Гулиеву отвезли в многоэтажку на проспекте Степана Разина. Она сама не знала, где находится, но сдаваться не собиралась. Кричала, сопротивлялась, звала на помощь. В квартиру школьницу несли на руках, старушки на лавочке удивлялись:

— Куда вы ее тащите!?

— Не обращайте внимания. Она от мужа сбежала, а мы ее в семью возвращаем. Традиция у нас такая, — отвечали молодые люди.

Доля истины в словах злодеев была. Правда, они забежали вперед. Девушка ни от кого не сбегала, ее просто хотели насильно выдать замуж за тогда 27-летнего Асипа Алиева. Именно он с родственниками и друзьями и организовал кражу подростка.

Девочку спасли родные «жениха»

Ганиру закрыли в комнате, а сами похитители ушли на кухню — пить водку. Пленница кричала, била горшки с цветами, сорвала с окон занавески. Это не могло остаться незамеченным.

— Потерпевшую отвезли на квартиру одного из жуликов. Она кричала, соседи владельцу жилплощади жаловались. Ее в итоге решили перевезти в Выселки, в Ставропольский район, — рассказывают корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Автозаводского района, которая на состоявшихся судебных процессах по этому делу представляла сторону обвинения.

Дело рассмотрели в Автозаводском районном судеФото: из личного архива

Сама пострадавшая позже даст показания, что при перевозках к ней насилия не применяли. Но страшно было.

— Особенно, когда они перепились на кухне. Очень злились, что я не соглашаюсь на свадьбу, да еще и погром устроила, отказывалась от еды и не ложилась спать, — вспоминала Ганира.

Как оказалось, родители Асипа и раньше ходили свататься к Гулиевым. Но всегда получали отказ. Невеста еще не хотела становиться женой, планировала получить высшее образование. Да и предполагаемого мужа она вообще никогда не видела. Не нравился ее семье и его полулегальный бизнес с автомобилями. Именно поэтому Алиев решил действовать старинными методами — некогда традиционными для своего народа.

В Выселках пленницу держали четыре дня. Близкие Асипа рассчитывали, что она скажет «да». По их обычаям, даже шуточное согласие равносильно росписи в ЗАГСе. Уговаривать Ганиру приезжала даже мама «жениха». А на четвертые сутки вернулся его отец и, во всем разобравшись, понял, что ничем хорошим эта история не закончится. Он поругал сына и его сообщников. Родные Алиева ночью вывели девочку из заточения и вызвали ей такси до дома.

— Ганира очень похудела, под глазами появились черные круги, она не улыбалась. В школе ей предложили посидеть пару недель дома, а она пришла на следующей день, а потом и ЕГЭ сдала успешно, — делились одноклассницы Гулиевой.

Поймали на пороге школы

Что же касается Асипа Алиева и троих его помощников, то их силовики объявили в розыск по подозрению в похищении человека. Асипа, Айдына Мамедова и Эльчина Юсубова поймали весьма быстро. Алиев и Юсубов получили по шесть лет условно, Мамедов — три года строгого режима. «Охранников» наказали еще и за то, что у Ганиры они отобрали кольца, серьги, фотоаппарат, телефон и деньги.

Дольше всех скрывался Вугар Гасанов. Он с женой уехал в Москву, воспитывал сына и дочь. По словам мужчины, он не знал, что правоохранители интересуются его персоной. Но жил тем не менее без паспорта, документами нигде не светил.

На след Гасанова оперативники вышли в 2019 году. Из школы, где учатся дети, ему позвонили и пригласили приехать, мол, у сына и дочери проблемы со здоровьем. На пороге учебного заведения Вугара ждали сотрудники уголовного розыска.

— Я не знал, что это преступление. Думал, что все по обычаю. Асип говорил, что девушка согласна и любит его. Теперь он думает, что это я помог ей бежать той ночью. Мы с ним враги, — объяснил задержанный на допросе.

В суде Гасанову дали два года строгого режима. Обвинение с таким вердиктом не согласилось. Причем их обоснование для осужденного кажется даже более выгодным.

— Мы считаем, что это несправедливое наказание. Потому что другим жуликам когда-то назначили лишение свободы условно, а этому спустя столько лет — реально. Раньше было другое законодательство. Мы просили 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Помимо этого еще имеются нарушения уголовно-процессуального закона, — прокомментировали «Комсомолке» в прокуратуре Автозаводского района.

Апелляцию представители надзорного ведомства направили в Самарский областной суд. Ее рассмотрят в ближайшее время. Samara.kp.ru будет следить за развитием событий.

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