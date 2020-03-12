«Ветрозависимые» объединились: в Тольятти прошел этап Кубка мира по сноукайтингу

И лед, и парус

Сноукайтинг – это экстремальный вид спорта. Наблюдать, как десятки спортсменов под яркими парусами несутся по сверкающей ледяной глади – незабываемо. Для скольжения по снегу на лыжах или доске используется тяга кайта – это усовершенствованный воздушный змей. А сколько адреналина можно получить, если самому встать на лед! Буквально на днях в Тольятти завершился этап Кубка мира по сноукайтингу по версии IKA - Международной Ассоциация Кайтбординга.Партнером мероприятия выступил ПАО «КуйбышевАзот» – предприятие, на протяжении многих лет имеющее самое непосредственное отношение к развитию парусного спорта в Тольятти.

По словам руководителя проекта SNOWKITERUSSIA Евгении Котляровой, это мероприятие стало самым масштабным за всю историю кайтинга в регионе – в том числе и потому, что соревнования были открыты не только для профессионалов. Уже шестой раз в рамках проекта состоялся зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море - любимому городу» и собрал детей и взрослых, которые интересуются этим красивейшим видом спорта. Не случайно сноукайтинг в Самарской области становится все популярнее, а наши спортсмены неизменно и стабильно входят в число лучших на самых престижных гонках. Организаторы проекта SNOWKITERUSSIA ставят перед собой амбициозные задачи - объединить всех кайтеров мира и сделать экстремальный спорт более популярным и массовым. В соревнованиях, которые прошли при поддержке правительства Самарской области, администрации Тольятти, Министерства спорта России, Всероссийской федерации парусного спорта и главного партнера турнира – ПАО «КуйбышевАзот», приняли участие 102 райдера из России, Украины, Швеции и Чехии. Международное жюри возглавил вице-президент Международной ассоциации кайтбординга (IKA) Спирос Кротсис. Было разыграно 22 комплекта медалей в классах сноукайтинг курс-рейс, марафон и фристайл.

В соревнованиях приняли участие 102 райдера из России, Украины, Швеции и Чехии. ФОТО: SNOWKITERUSSIA

Только у нас и в Норвегии

Кайтинг – универсальный вид спорта. Им можно заниматься как летом – на открытой воде, так и в холодное время года – на льду. Но специалисты советуют начинать именно зимой, - говорят, любой новичок, ощущая твердую почву под ногами, освоит простейшие приемы почти сразу.

- Три дня – и вы встанете на доску или лыжи и помчитесь! – уверяют мастера. А самарцами тольяттинцам особенно повезло: Жигулевское водохранилище, или море, как его принято называть,- уникальная акватория: ее знают и любят поклонники парусного спорта со всего мира.

- Зимой акватория покрывается льдом и превращается в огромную ледовую арену. И роза ветров необычная: ее определяет множество факторов, в том числе сильное уплотнение воздушного потока в районе Усы. Получается локальное усиление ветра. В это время года преобладает южный ветер, который с удвоенной силой дует на Тольятти. Для кайтинга – идеально. Похожая площадка есть только в Норвегии. Но и тут у нас преимущество: катаемся прямо в черте города, никуда ехать не надо. Пять минут, и ты на споте! - с гордостью говорит один из организаторов фестиваля Евгения Котлярова. Тем более, в этом году зима в Европе не задалась – снега выпало очень мало. Поэтому не состоялись Европейские этапы Кубка мира в Италии и Украине. Но для сноукайтеров это не повод приземлять змеев. Тольяттинский этап оказался крайне важным – именно здесь были определены мировые лидеры сноукайтинга. С этим согласились и судьи, и спортсмены.

- Правда, у нас тоже без сложностей не обошлось. Интернет полон новостями и фотографиями Волги, свободной ото льда. И объяснить иногородним, а особенно иностранным спортсменам, что Жигулёвское море и Волга это разные акватории – достаточно сложно. Но нам удалось: соревнования состоялись! – улыбается Евгения.

Сноукайтинг — удивительно красивый вид спорта. ФОТО: SNOWKITERUSSIA

Доступно всем

Российские спортсмены выступили достойно. Призерами в своих классах стали представители разных российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Тюмени и других. Среди медалистов Кубка в классе «сноукайтинг фристайл-лыжи» оказался и тольяттинец Вадим Ерофеев.

Параллельно с этапом Кубка мира-2020 по сноукайтингу по версии IKA в акватории проходили старты соревнования «Жигулёвское море – 2020». В нем принимали участие любители этого вида спорта, которые вышли на старт марафона и фан-гонок, и юные участники – в категориях до 12 лет, до 15 лет и до 17 лет, соревновавшиеся в детско-юношеском кайт-классе «ДЖИКС».На старт фан-гонок вышли 40 любителей сноукайтинга из Тольятти, Самары, Москвы, Пензы, Ульяновска, Ижевска и села Яр-Сале, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе. Кстати, спортсменов из отдаленного региона обучали тольяттинские мастера. Они в очередной раз подтвердили свою репутацию лидеров.

По итогам четырех гонок шесть призовых мест из восьми заняли тольяттинцы.

Уже третий год «КуйбышевАзот» поддерживает зимний парус. ФОТО: SNOWKITERUSSIA

А всего на акватории в эти дни соревновались 159 спортсменов, любителей и юных чемпионов.

- Наш проект уникален тем, что совсем не обязательно быть спортсменом и самому отправляться в погоню за ветром: можно быть болельщиком и получать не меньше удовольствия, - уверена Наталья Яштынгина. – Мы каждый раз придумываем «фишку»: проводили сноукайт-масленицу, детский фестиваль. В этом году мы посвятили его любимому городу – Тольятти и подарили яркие эмоции его жителям и гостям.

К сожалению, новичкам в этом в этом году принять участие в мастер-классах – погодные условия подвели. Лед крепкий, но подтаявший, и покорить такой по силам только профессионалам. Зато уж они «оторвались» по полной, поразив зрителей не только мастерством, но и фантазией.

- Я как коренной житель Тольятти очень благодарна ПАО «КуйбышевАзот» за поддержку. Предприятие социально ориентировано, и все знают, что оно поддерживает паруса. Наш яхт-клуб один из самых больших в Европе. И уже третий год «КуйбышевАзот» поддерживает зимний парус. Для нас поддержка от компании, которая понимает, что такое парусный спорт, - это как знак качества. Надеемся, что наше сотрудничество продолжится, и вместе мы сможем развивать детский сноукайтинг – сегодня это наша главная цель, - говорит Евгения Котлярова.

Призерами стали представители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Тюмени, Тольятти и других городов. ФОТО: SNOWKITERUSSIA

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Елена Косова, начальник управления информации ПАО «КуйбышевАзот»:

– «КуйбышевАзот» активно поддерживает парусный спорт на протяжении более полувека, ежегодно вкладывая в его развитие серьезные средства. Предприятие развивает тольяттинский яхт-клуб «Дружба», на базе которого работает детско-юношеская спортивная школа. Сегодня это порт с современными причалами и развитой инфраструктурой, где занимаются свыше 200 спортсменов разного возраста и проводятся соревнования российского и международного уровня. Воспитанников «Дружбы» знают во многих признанных европейских «парусных» центрах, например, Испании, Нидерландах, Франции, Италии.