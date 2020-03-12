В прокат выходит комедия «Номер один» с Филиппом Янковским и Ксенией Собчак в главных ролях

Это первая российская авантюрная комедия об ограблении галереи.

Феликс, по прозвищу «Номер один», — главная угроза мировому искусству — выходит из тюрьмы и, чтобы как-то поправить свои дела, идет к своей бывшей жене Мирославе.

Феликс застает Мирославу в процессе развода и раздела имущества со своим новым мужем (Игорь Миркурбанов), в котором главный объект спора — одна из самых дорогих картин современности «Номер один» Марка Ротко стоимостью 80 миллионов евро!

Феликс решает похитить картину и набирает в помощь «команду мечты» — молодого афериста Артема (Дмитрий Власкин) в паре с его братом-автомехаником (Николай Шрайбер), маляра-гастарбайтера (Андрей Федорцов) и... их общую с Мирославой дочь (Маша Лобанова). Противостоять грабителям-любителям будет смелая и умная капитан полиции — Марина (Рина Гришина).

Продюсер картины Георгий Малков говорит, что название фильма «Номер один» было выбрано не случайно. Оно транслирует ключевую загадку ленты: кто же из этой команды аферистов на самом деле заслуживает звания «Номера один»?

Режиссер Михаил Расходников предложил на роль Мирославы, бывшей жены Феликса и обладательницы картины Марка Ротко, Ксению Собчак. И нашел правильные слова, чтобы уговорить актрису на ее первую большую роль в полнометражном кино.

Самара Ксения вспоминает, что ей чаще предлагают сыграть в кино саму себя. И ее этот вариант не увлекает. А в этой картине светской львице предложили объемную главную роль с разными актерскими задачами, и она не могла не согласиться.

Для исполнителя главной роли, вора Феликса, Филиппа Янковского «Номер один» стал своего рода дебютом. При богатом актерском опыте он, как оказалось, ни разу не снимался в комедиях.

Это первая российская авантюрная комедия об ограблении галереи.Фото: кадр из фильма.

Режиссер: Михаил Расходников.

В ролях: Филипп Янковский, Ксения Собчак, Дмитрий Власкин, Рина Гришина и др.