2020-03-12T13:51:50+03:00
Общество

«Будет 10 новых трамваев»: глава ТТУ в Самаре рассказал о рельсах на Хлебной площади, электробусе и отоплении в вагонах

Михаил Ефремов на радио «КП-Самара» 98,2 FM ответил на самые важные вопросы горожан об электрическом транспорте города
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Для Самары трамваи - необходимый вид транспортаДля Самары трамваи - необходимый вид транспортаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Последние две недели в Самаре только и разговоров, что о трамваях. Сначала мы отмечали их 105-летие в городе, потом обсуждали ЧП с летающим вагоном около «Апельсина». Мы решили не выбиваться из общей тенденции и пригласили на радио «КП-Самара» руководителя МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаила Ефремова, чтобы узнать из первых уст все о состоянии столь важного для нашего города электрического транспорта и его перспективах. Ну и поздравить с праздником, конечно. Самое интересное и важное - в нашем материале.

«Неисправность нашли, все под контролем»

Руководитель ТТУ в Самаре о старых трамваях, новых перспективах и юбилее

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- Служебная проверка по поводу аварии завершилась. Трамвай вышел из депо с технической неисправностью, ошиблись мастера, проводившие техосмотр. Сейчас уволен начальник Северного трамвайного депо, объявлен выговор главному инженеру и сотрудникам. Водитель также совершила ошибку, она должна была обесточить трамвай и ждать сервисную бригаду. Сейчас проводятся дефектовки по пострадавшим пяти машинам. Если средств страховки не хватит для покрытия ущерба, будут использованы средства ТТУ. Вагон 1973 года производства восстанавливать не будем, это неоправданно дорого.

«Жарко будет, но придется подождать»

Вопросы, связанные с отоплением, нам задают чаще всего. К сожалению, у нас далеко не все вагоны оборудованы современными печами, которые включаются - выключаются нажатием одной кнопки. Для того, чтобы выключить отопление в старых вагонах, их нужно загонять в мастерскую и проводить сложные манипуляции. Поэтому не стоит обижаться на водителей, если сейчас весной вам жарко в трамвае. Процесс отключения отопления длительный, а что делать, если на следующей неделе опять похолодает? В общем, пока мы просим всех отнестись к ситуации с пониманием.

«Новые трамваи купим, троллейбусы нет»

Сейчас у нас в пользовании 73 трамвая. Обновить транспортный парк помог ЧМ-2018. Мы получили трехсекционные трамваи, новые троллейбусы. Они и сейчас все работают на маршрутах. В этом году, как сообщили в департаменте транспорта в Москве, нам одобрили покупку еще 10 новых трамваев, поставщика выберут на торгах. Мое личное мнение, хорошо бы, чтобы это были трамваи производства Усть-Катавского завода. Мы их знаем, научились обслуживать. Нам легче, чтобы был единый модельный ряд, так легче готовить специалистов, которые будут следить за подвижным составом.

«Московские трамваи нам не нужны»

Информация о том, что в Москве раздают старые трамваи, появилась в социальных сетях. Я лично этой темой занимался, разговаривал с первым заместителем директора Мосгортранса. На первое полугодие они вообще прикрыли эту программу, на второе пока думают. Но я считаю, что для Москвы тема неактуальная, я против этого. В этом году будут у нас 10 новых трамваев, остальные будем ремонтировать, обновлять. Но получать трамваи, которых мы не знаем, - это не самое выгодное решение.

«Пути на Фрунзе восстановим к 2022 году»

Мы развиваем не только подвижной состав, но и саму трамвайную сеть. Сейчас появился поворот на Ташкентской, который позволяет пускать трамваи с Металлурга на «Самара Арену». Мы продлили до стадиона несколько маршрутов, и, я думаю, это хорошо для предприятия. Территорию будут развивать, здесь появятся новые рабочие места, и поток пассажиров вырастет. Да и во время матчей поворот себя оправдывает, мне понравилось, как мы отработали игру с «Оренбургом».

Конечно, развиваться будем и в другие стороны. В планах - поворот на Ново-Вокзальной/Ставропольской. Это даст нам новую связку 15 микрорайона с Ново-Садовой, а еще мы получим возможность быстрее убирать с линии технические трамваи.

Сейчас также занимаемся вопросом восстановления путей на улице Фрунзе в районе Хлебной площади. До 15-20 марта рассчитываем сделать экспертизу, затем будем ждать выделения денежных средств. Рассчитываем, что к 2020-2021 году восстановим эти пути. Для нас эта линия исторически важная, ведь именно по ней когда-то и выехал первый трамвай в городе.

«Добавим бескондукторную оплату на 20 и 22 трамваи»

Сейчас бескондукторная система оплаты установлена только в пятых трамваях, этот способ оплаты проезда довольно популярен. В этом году такие же терминалы появятся в трамваях 20 и 22 маршрута - до конца лета. Конечно, пока это не позволяет полностью отказаться от кондукторов - в таких трамваях они выполняют роль контроллеров и принимают оплату наличными.

Дефицит кадров у нас есть: не хватает и водителей, и кондукторов. Боремся своими силами. У нас есть учебный центр, сейчас в нем учатся 48 человек, потом слушатели приходят к нам. Первоначальная зарплата 23-28 тысяч рублей. В среднем водители получают 42 тысячи рублей. Конечно, работа непростая, но у нас не бывает задержек по заработной плате, есть социальный пакет, места в общежитии.

Кондукторы у нас также получают премии за благодарности, хорошие отзывы от пассажиров. Так что мы предлагаем жителям не только жаловаться, но и говорить «спасибо» тем, кто хорошо обслужил вас и сделал путь домой или на работу приятнее.

Куда поедет электробус

Электробус, который нам предоставили белорусские коллеги, уже прибыл в Самару. Он прикреплен к троллейбусному депо № 1, сейчас идут пуско-наладочные работы по тяговым подстанциям. Надеюсь, что скоро мы его обкатаем и поставим на маршрут в течение 6-10 дней. Он соединит Губернский рынок и Южный город.

ИСТОЧНИК KP.RU

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