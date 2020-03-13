«Цена нашей поездки выросла в два раза»: самарчанки рассказали, как коронавирус чуть не запер их в Италии

11 марта ВОЗ объявил о пандемии коронавируса в мире. C 10 марта Италия объявила себя защищенной зоной - больше 8 тыс смертей от коварного вируса не шутка. Многие отпускники посмотрев на то, что творится в Европе, машут рукой на потери и, печально вздохнув, сдают билеты: здоровье дороже. Но так поступили не все самарцы. Маша и ее подруги билеты в Португалию купили еще перед Новым годом. Мечтали увидеть океан, ажулейжу и узкие улицы Порту и Лиссабона. Сначала радовались: из Европы как с линии фронта сыпались сводки наступления коронавируса, но страна их мечты с края материка держалась. Все портил один момент: перелет через Милан. Но самарчанки решили рискнуть... и застряли в аэропорту. Мы попросили путешественниц поделиться историей своих приключений и советами тем, кто еще собирается в отпуск этой весной или летом.

"Туда летите, обратно - нет"

Женский военный совет мы устроили еще 7 марта. В ночи долго переписывались: что делать? Лететь ли? За себя не страшно, страшно за родных - в общем, все как обычно. Мониторили каждый день сайты аэропортов, авиакомпаний. Из Москвы вылетали "Победой" - до последнего ждали, что отменят, но время подходило а вылет горел на табло. Мы подумали, что нам повезет, что это просто лояльное отношение к туристам.

До Милана добрались в полупустом самолете. Это нас сначала не насторожило: про ситуацию в Италии знают все, туда сейчас в отпуск точно не поедут. Но мы-то дальше! Подумаешь, посидим в аэропорту, с итальянцами обниматься не будем.

Когда мы сошли с трапа в Бергамо и предстали перед пограничниками, на нас посмотрели как на сумасшедших.

"Синьориты, боюсь, у вас будут проблемы с передвижениями", - предупредил очаровательный итальянец в маске. Мы сбивчиво бросились объяснять про трансфер. Он пожал плечами и штамп о въезде поставил. Что ж, мы в Европе, ура?

"Мы были в Италии весной и думали, что все будет хорошо"Фото: Личный архив

Беспокойство, правда, уже зарождалось. Мы обратились в службу аэропорта - нас заверили, что завтра самолеты из Италии уже никуда не полетят. Но зарождающуюся панику успокоили представители RyanAir: херувим с кудряшками сказал, что "тумороу" мы улетим куда угодно. Та же информация была и на сайте. Нам хотелось быстрее сбежать из аэропорта, где было очень много темнокожих людей в белых масках и укутанных в шарфы. И мы поехали в наш отель, за много километров от Бергамо.

Я была в Италии только прошлой весной. И сейчас только крутила головой, не узнавая окружающую действительность. Тихо, очень малолюдно. И еще раз - тихо. Хотя никаких проблем с продуктами мы не заметили: в магазинах на полках есть все, очередей тоже нет, просто просят соблюдать дистанцию между людьми. Мы решили поменьше "вращаться" в обществе и, добравшись до отеля выпили вина и стали ждать. Вылет у нас был запланирован на 11 марта.

Наша кровать в отелеФото: Личный архив

Летим в Кельн

Но спокойное течение ночи нарушила смс-ка. Мы сразу поняли, что там что-то плохое, хотя английские слова не складывались в предложения. Перевели через гугл - все так, никуда мы не летим.

И вот тут началось самое страшное. В аэропорту нас на 100% уверяли, что 11 мы уже никуда не улетим. Нам нужно было как в страшном фильме покинуть страну за какие-то несколько часов. Мы собирались даже не 10 минут просто покидали вещи, засунули ноги в кеды и побежали в метро. Сделали ставку сначала на ж/д сообщение. Но сайты компаний встречали грустным "вне обслуживания". На вокзале предлагали только билеты в Рим - за 150 евро. Наше путешествие удачно совпало не только с коронавирусом, но и с ростом курса евро, поэтому мы решили воздержаться от передвижений по самой Италии - какой толк?

Не спасли и автобусы - они все были переполнены, ни на один рейс билетов уже не было.

- У нас многие знакомые на юг Италии уехали, когда еще только появилась информация, что север закроют на карантин. Сейчас уже по всей стране ограничения. Мы думаем, что все правильно и что нужно было это раньше сделать, - рассуждает наша хозяйка. - Мы читали про Китай, там удалось все остановить, так что и нам нужно дома сидеть. Хотя грустно, конечно, откуда деньги -то брать. Теперь туристов долго не будет.

А это пустой самолет в КельнФото: Личный архив

На самом деле вся ситуация уже в ретроспективе оказалась совсем не такой страшной. Необходимый минимум передвижений туристам обеспечили и в Россию бы нас из Милана увезли. Но в тот день мы были напуганы перспективой сидеть в достаточно дорогом городе до конца карантина, поэтому были готовы на все, чтобы уехать. И этим всем стали билеты в Кельн на утро - туда нам посоветовала лететь наша новая знакомая Мила, немка русского происхождения.

Ночевали мы в аэропорту - вылет ранний, упустить шанс не хотелось. Туда просто летели, на последнем автобусе, уже не чувствуя ног. Не спали всю ночь и, когда оказались в самолете, чуть не плакали. Почему-то казалось, что вылет в Германию - это спасение. Оттуда предстояло еще добираться в Лиссабон, таких рейсов не было сразу, но мы решили, что придумаем что-нибудь.

Дешевле было поменять билеты в Москве

Удобнее всего получалось поехать на автобусе в Париж, затем полететь в Лиссабон. Но тут в интернете начала появляться информация, что закрывают и Францию, и Германию. И мы решили ехать в Амстердам, где нас оказались готовы встретить друзья. В автобусе было более чем достаточно свободных мест и мы получили передышку. Уже из Амстердама мы улетели в Португалию. И, кстати, ни в Кельне, ни в Голландии, ни в Лиссабоне нас никто не проверял даже на температуру.

Изменения в планах обошлись мне в сумму около 30 тыс рублей, дополнительно. Еще нам пришлось менять билеты обратно, чтобы улететь в Россию напрямую из Португалии.

В эти "скитальческие" дни мы часто думали о подружке, которую в Европу не пустили ... приставы в московском аэропорту. Она незадолго до поездки оплатила старый штраф, а деньги не успели дойти. Справку же она не взяла. Пришлось, распрощавшись с билетами за 4 тысячи рублей, покупать прямой перелет за 10 тысяч. В тот день она плакала и грозилась судиться. Я представляю, как она радовалась потом.

Сейчас у нас впереди пара недель отдыха. Мы, конечно, волнуемся. Все больше стран закрывает авиасообщение. Да и многие музеи и места для посещения не работают. Хотя, в Португалии пока никого в масках мы не видели.

Надеемся, что удастся нормально вернутся на родину. Конечно, "самоизолироваться" будем обязательно, но надеемся, что нас проблемы не затронут. А другим путешественникам хочу пожелать, наверное, заранее все взвесить и все-таки остаться дома. Я пока не знаю, стоили ли мои переживания очень долгожданного отпуска.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

"Наступило время отдыхать в России"

Вера БАСТРАКОВА, Исполнительный директор "Самараинтур"

В связи с заявлением Ростуризма от 27.02.2020 "О наличии безопасности пребывания туристов в Итальянской Республике" организованные туры по линии туроператоров с датами заезда на ближайший месяц были аннулированы. Из Самары нет прямых регулярных и чартерных рейсов в Италию. В основном туристы вылетали регулярными рейсами через Москву или из Москвы. В связи с тем, что период рекомендации не посещать Италию не является высоким туристическим сезоном, массово Самарских туристов это не затронуло.

Паники по другим направлениям нет, есть волнения - как долго это продлится, и не затронет ли это высокий туристический сезон. Но туроператоры предсказать этого тоже не могут, руководствуются только указаниями Ростуризма, властей и так далее.

Основная рекомендация- успокоиться и не поддаваться паническим настроениям. Ситуация носит исключительно временный характер и требует оперативных и конкретных мер, чтобы не допустить массового распространения вируса. Законодательно закреплено, что условия безопасности пребывания российских туристов в той или иной стране мониторят и информируют МИД, Роспотребнадзор, Ростуризм. И если условия пребывания в той или иной стране будут признаны, как небезопасные- Ростуризм опубликует рекомендации и заявления, которые являются сигналом для всех участников рынка- и туроператоров,и турагентов и туристов! Количество официально закрытых стран не увеличилось- КНР, Италия, Южная Корея и Иран. Предпринято ряд временных мер со стороны отдельных стран- Израиль, Индия , ограничивающих въезд на срок от 14 дней до месяца. Есть рекомендации в отношении ряда стран об ограничении въезда граждан , посещавших КНР, Италию, Южную Корею и Иран последние 14 дней. Мы регулярно получаем и обновляем эту информацию. Есть и "чистые" от короновируса страны, въезд в которые абсолютно безопасен. Со стороны организованного туризма- разработан целый ряд поддерживающих наших туристов мероприятий- возможность переноса даты или направления поездки, отсрочки внесения полной оплаты по турам , забронированным на лето по акции РБ. И конечно наступило время отдыхать в России! Кризис 2014 года серьезно закалил туристический рынок- за последние 5 лет появилось огромное количество туристских программ- экскурсионных, активных, познавательных, открыты новые объекты отдыха, в том числе работающие на системе "все включено", есть речные круизы и это еще не все. В такой огромной стране, как Россия, с такими природными, историческими и культурными возможностями и даже в таком отдельном регионе, как наша Жигулевская Швейцария-Самарская области- альтернатив за рубежному отдыху много!

ОФИЦИАЛЬНО

В Самаре работает горячая линия Роспотребнадзора. На нее обязательно нужно обратиться всем, кто вернулся из стран, неблагополучных по коронавирусу.

8(846) 2257082 - в выходные дни,

8 (846) 3077777 - в будни,

или 112 круглосуточно.

Всем, кто вернулся из таких стран, нужно выдеражть карантин - 2 недели. При появлении первых признаков респираторной инфекции обратиться в больницу, вызвав врача на дом.