Николай Рыбаков: Есть механизм для эффективной работы чиновников. Он называется выборы

2020 год начался с таких резонансных событий, что захватывает дух. В мире бушует коронавирус, курс национальной валюты вырвался из привычных значений, а страна готовится принять рекордное количество поправок в Конституцию, многие из которых вызывают споры не только среди политиков, но и среди простых граждан.

Но кроме общероссийских и мировых проблем в каждом регионе есть и свои проблемы, не менее важные для их жителей. Вопросов много и на них сегодня будет отвечать гость в студии – председатель партии «Яблоко», эксперт эколого-правозащитного центра «Беллона» Николай Рыбаков.

Николай Игоревич, здравствуйте!

Добрый вечер, Антон, добрый вечер, дорогие радиослушатели!

Начнем с, пожалуй, самого громкого политического заявления последних дней от депутата Госдумы, героя Советского Союза и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Напомню, она предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина в связи изменением Конституции. Ряд экспертов уже пророчит, что нынешний президент теперь сможет остаться у власти аж до 2036 года. Чем это может обернуться для страны?

Это эксперты в области медицины, наверное! Почему это, интересно, до 2036 года? Где это написано? Сейчас 16 лет нам предложат, а потом еще одну поправку в Конституцию?

Нет, давайте к вопросу о том, чем для стороны это может обернуться. Это может обернуться разрушением страны. Потому что люди, которые сейчас это затеяли, вообще не понимают, что они сделали. Они разрушили Основной закон страны. Просто взяли и растоптали Конституцию. Они предлагают записать в Конституцию статью, что да, есть там предыдущие статьи, но сейчас они не действуют, а будут действовать потом. Конституция будет противоречить Конституции.

Единственный смысл внесения всех этих поправок в Конституцию – это сохранение власти Путина и после 2024 года. Все спрашивали: «А вот в Госсовет он пойдёт или в Совет Федерации?» И решили: «А давайте он просто останется президентом!»

И во всём этом огромном зале из 450 человек не нашлось ни одного, кто честно бы сказал: «Да, мы все – путинисты, мы хотим записать Путина в Конституцию!»

Они нашли весьма пожилую, заслуженную перед страной ещё в брежневские времена женщину, которой уже за 80 лет и выпустили ее по бумажке это зачитать. Позор! Просто стыдно, стыдно за всё, что происходит. И они даже не понимают, что они сейчас растоптали Конституцию. Они показали, что с ней можно делать, всё что угодно. И почему-то они при этом думают, что вот они сделают там много записей о неприкосновенности пожизненного президента, сроки президента изменят, и не придут какие-то другие люди, которые скажут: «Мы все отменяем, потому что тогда Конституция принималась с большим количеством нарушений!»

Мы отправили именные письма каждому депутату Государственной Думы, каждому сенатору и каждому депутату региональных парламентов, которые сегодня голосуют за эти поправки в своих региональных законодательных собраниях. Мы направили заключение партии «Яблоко», заключения лучших юристов в области конституционного права, которые работают вместе с «Яблоком», лучших в стране. Мы написали, как нарушается сама Конституция и закон 1998 года о порядке внесения поправок в Конституцию. Сейчас заложена такая мина для будущего страны, что в любой момент принятые таким образом поправки в Конституцию могут быть признаны незаконными, а органы власти, сформированные на основании этих поправок, недействительными. И это приведёт к полному развалу системы права в стране.

Николай Рыбаков: "Сейчас делается всё для того, чтобы всё было заточено исключительно на одного человека, без которого эта система не будет работать"

А вообще, был ли смысл вносить какие-то изменения в Конституцию? Потому что есть ряд персон, общественных деятелей, которые говорят, что на самом деле эта Конституция себя изжила, что действительно в ней уже были заложены какие-то вещи, которые необходимо было исправить?

Да, для нас удивительно, что есть ряд политиков, называющих себя демократами, которые говорят: «Нечего вообще эту Конституцию защищать, просто выкинуть на помойку».

Пожалуйста! Ровно это сейчас и сделали, как вы хотели.

Наша Конституция – это последний барьер до наступления полного бесправия, поэтому мы её защищаем. Но мы действительно говорим о том, что можно в Конституцию вносить поправки, которые усилят Конституцию, усилят тот дух Конституции, который в ней есть. Усилят права и свободы людей в стране. Именно такие поправки «Яблоко» и разработало. Потому что много есть прав в Конституции, но недостаточно прописаны механизмы реализации в основных направлениях. И вот это мы и предлагаем. Есть поправки «Яблока», и любой желающий может зайти и посмотреть их. И поверьте, очень скоро они будут востребованы.

Говорят, Наполеон Бонапарт дал такой совет при написании Конституции – «Пишите коротко и неясно!»

Я начал говорить, что все статьи не выдерживают проверку временем, потому что политической воли на соблюдение Конституции не было и нет. Мы как раз вместе с лучшими в стране экспертами подготовили поправки, которые могут действительно дать возможность развиваться политической системе в стране. Потому что если не развивается политическая система, ничто не развивается. Несменяемой власти совершенно неважно, как живут люди в стране. Ну, вот в Самарской области почти 15% населения живут за чертой бедности, как это называется официально. На самом деле – за чертой нищеты. Девять-десять тысяч рублей в месяц на человека – это около 120 долларов – практически Куба. И политики в Думе, в Совете Федерации, не будут этим заниматься, потому что они зависят от одного избирателя, им важно не мнение жителей Самарской области, им важно мнение этого одного избирателя. А этот единственный избиратель – президент страны. Он может взять и сказать: «Вы знаете, есть, конечно, законы, есть Конституция, а я хочу провести голосование по всей стране. И вот я возьму и захочу потратить на него почти годовой бюджет Самары». Столько будет потрачено сейчас вот на это абсолютно неконституционное и незаконной голосование.

Современное российское государство – молодое государство. Мы должны формировать свои традиции. Конституционный суд уже разъяснял президенту Ельцину и сказал: «Нет, вы не можете избираться на очередной срок, даже, несмотря на то, что первый раз вы были избраны президентом в другой стране, в РСФСР. Всё равно это был ваш первый срок». И все это понимали.

Николай Рыбаков: "А какой рецепт против коррупции? Очень простой. Честные выборы, на которых эти люди меняются. Средства массовой информации – свободные и независимые, которые проводят самостоятельные расследования"

Какие поправки, которые сейчас предложены депутатами, кажутся вам наиболее проблемными?

Во-первых, важно понимать, что всё это сделано исключительно ради одной поправки, из-за которой вышла Валентина Терешкова прочитать текст по бумаге. Я думаю, многие уже видели в интернете фотографию, что даже её фамилия была вписана от руки. Они искали этого единственного депутата, на которого все посыпется. И вместо того, чтобы спокойно отпустить её на заслуженный отдых, ее сделали героем всех статей, героем создания вечного президента Путина. А всё остальное – это абсолютная мишура. Всё остальное изготовлено непрофессионально.

Приведу несколько примеров, как сказала глава ЦИК, про комплексный обед. Вот внесли индексацию пенсии. Но, извините, пожалуйста, во-первых, индексация может быть на одну сотую процента. И вам добавят один рубль. Извините, никто не обещал, что индексация будет положительной. Индексация может быть отрицательной, просто со знаком минус! И в той поправке, которая предложена в Конституцию, просто может произойти сокращение пенсий.

Давайте посмотрим на другую поправку, поправку про детей. Мы разработали поправку о том, что дети с орфанными заболеваниями должны получать помощь от государства. Это заболевания очень редкие и очень дорогостоящие для лечения. Родителям такое не потянуть, даже распродав 100% имущества, чтобы вылечить этих детей. Вместо бесполезного, абсолютно мифического голосования можно потратить деньги на то, чтобы вылечить детей. Нет, они этого боятся, и в Конституцию записывают просто нелепую поправку о том, что у нас приоритет государственной поддержки детей, оказавшихся без попечения родителей. То есть, мы шли вперед к становлению семьи, развитию семейных домов, поддерживали усыновление, и всё это одним росчерком пера перечеркнули. Теперь мы идём к государственному усыновлению, к развитию системы детских домов вместо системы семейного усыновления. Это чудовищная вещь.

И так по очень многим пунктам. Желая угодить Путину, вы навешиваете такую мишуру, которая очень сильно ударит по нашей стране. Не говоря уже о том, что 36-летнее президентство одного человека, кому бы он ни казался прекрасным, это катастрофа для страны.

Мы с вами начали обсуждать поправки Конституции, и вы говорите о том, что они сделаны только для одного человека, для Владимира Путина, чтобы он оставался президентом как можно дольше, то есть, чуть ли не пожизненно, хоть до 2036 года, про который говорят эксперты.

Как гражданину, Владимиру Владимировичу Путину, здоровья и долгих лет жизни! Но я не считаю возможным, чтобы он продолжал находиться у власти в качестве президента страны. И оскорбительно для моей страны говорить о том, что никого другого, кроме Путина, в стапятидесятимиллионном государстве нет.

В России разумные люди, они смогут выбрать того человека, кто сможет руководить страной. Если этот человек не справится, значит, выберут другого человека. Основа современного государства – это сменяемость власти.

Допустим, Владимир Путин сейчас вдруг складывает полномочия. В стране нет президента. По-вашему, справится ли нынешняя система с тем, чтобы просто удержать страну?

Это вопрос, который мы очень часто сами себе задаем. Сейчас делается всё для того, чтобы всё было заточено исключительно на одного человека, без которого эта система не будет работать. Поэтому как раз партия «Яблоко» разработала альтернативные поправки, как я уже говорил выше. Одна из поправок (она тоже была очень дискуссионная) о том, что численность партийной фракции в Государственной Думе не может составлять более 40% от общего числа депутатов. Мы предлагаем сохранить систему смешанных выборов, партийные списки, одномандатные округа, но партия власти больше не сможет за счёт одномандатных округов получать конституционное большинство.

Что сейчас происходит? Партия получает 35-40% голосов, и в одномандатных округах тоже получает более 35% голосов. В итоге людей, доверяющих этой партии всего 35-40%, но в парламенте она получает 70% и делает, всё, что хочет и чувствует свою полную власть, ни к кому не прислушивается и не собирается в этой Думе слушать никого, потому что там все бегут вперёд, только бы поддержать президента, думая, как бы ему больше понравиться.

Это же фактически однопалатный парламент, однопалатная Дума.

Мы предлагаем выход из этой ситуации – разделить полномочия между Думой и правительством, предлагаем очень серьёзную реформу судебной власти для того, чтобы она была действительно независима от исполнительной власти и зависела только от закона.

А есть отклик на ваши предложения?

Есть. Честно говоря, для меня даже была удивительна такая высокая степень поддержки. Мы внесли эти поправки для рассмотрения в законодательные собрания в регионах. Фракции «Яблоко» пока, к сожалению, в Самарской Думе нет, но мы работаем над тем, чтобы она появилась. Одна из задач моего визита сегодня – работа с нашим региональным отделением, чтобы в будущем сильная фракция «Яблока» появилась и в Самарской области, как в Москве и Петербурге, в Карелии, Псковской области. Есть наши представители в Хабаровске и Костромской области, и во всех регионах мы внесли наши поправки. Примерно 30% депутатов проголосовали «За». Сначала нам все говорили: «Зачем этим заниматься, поправки же никто не поддержит».

Но даже в этом составе парламентов, понятно на каких нечестных выборах сформированных, многие депутаты проголосовали за предложения «Яблока». От трети до половины! И эти предложения будут приняты, потому что все понимают, что для страны в отсутствие независимого парламента крайне опасная сформировалась ситуация.

Лучшие эксперты в стране вместе с нами готовили эти заключения, и все признают, что это очень грамотная позиция. Как сделать суд независимым, как сделать, чтобы председатель суда не управлял судом, чтобы судьи вершили суд независимо от председателя суда. Как сделать так, чтобы не действовало телефонное право? Мы подготовили решения самых насущных проблем.

Вы упомянули другие регионы, где есть фракции «Яблоко», перейдем к Самарской области. Вы уже сказали, что у нас 15% за чертой бедности. Какие проблемы, на ваш взгляд, самые актуальные, поимо нищеты?

Я бы назвал медицину, состояние здравоохранения в области. В регионе рост онкологических заболеваний, здесь сосредоточено большое количество опасных производств. Люди подвергаются риску, становятся онкологическими больными и не могут получить достойную квалифицированную медицинскую помощь. Даже официальная статистика говорит о том, что четверть выявленных онкологических больных умирает в первый год болезни. Это говорит о низко уровне медицинского обслуживания в регионе. Другая связанная с этим проблема – это экология, это загрязнённость атмосферного воздуха. Тольятти – один из самых загрязнённых по состоянию атмосферного воздуха городов России.

Это малое озеленение городов, это низкое качество зеленых насаждений, плохое состояние воды в реках. Сейчас 2020 год, а примерно 2/3 всех сточных вод уходит в Волгу, другие реки и её притоки. Неочищенные сточные воды идут от сельскохозяйственных производств, с дачных участков. Коммунальные и промышленные стоки попадают в реки неочищенными. Это снижает качество воды, вода, которой многие люди пользуются. 2020 год, 21 век, но примерно 30-40% пользователей водоснабжения имеют некачественную питьевую воду в регионе, а это, в свою очередь, источник онкологических заболеваний.

Можно долго обсуждать критерии оценки качества окружающей среды, но есть косвенные показатели. Один из основных – онкологические заболевания. Рост онкологических заболеваний – это как раз ответ на плачевную экологическую ситуацию в городе и области.

Общались ли вы с чиновниками Самарской области, с губернатором, по этому вопросу?

Я буду встречаться сегодня с членами нашего регионального отделения, с активистами и общественными деятелями. С чиновниками сегодня не будем встречаться. По результатам поездки в регионе я отправлю губернатору свое мнение о проблемах, которые я увидел и обозначу вопросы, которым надо уделять больше внимания. Очевидно, что в регионе не уделяется должного внимания состоянию окружающей среды.

Вы упомянули активистов. Насколько, на ваш взгляд, активна гражданская позиция у жителей Самарской области?

Я вижу очень высокий потенциал гражданской активности в Самарской области. У вас много организаций, занимающихся экологическими проблемами, вопросами, связанными с детьми, бездомными животными, защитой архитектурного наследия. Сегодня я, в том числе, буду встречаться с общественной организацией «Домик детства». Я всё время стараюсь объяснять гражданам, что решение всех этих вопросов невозможно без решения политических вопросов. Потому что, пока не будет политической конкуренции, не будет политических свобод, не решатся социальные проблемы, не решатся экологические проблемы. Да, конечно, хотелось бы, чтобы все чиновники днём и ночью думали о том, как бы людям лучше жилось. Но не надо никого насильственно заставлять становиться лучше. Есть механизм для эффективной работы чиновников. Он называется выборы. Если власть меняется на выборах, она понимает, что в следующий раз она тоже может смениться, если будет плохо работать, если она не будет работать для того, чтобы люди жили лучше. И не надо ничего придумывать – просто приходите на выборы, участвуйте в выборах.

Николай, мы затронули тему общения с чиновниками и опять же вы говорите, что единственный способ повлиять на власть – выборы.

Я приведу пример. В Самаре, например, чиновники, да и губернатор, общаются с населением через соцсети. Можно «достучаться» до них через Twitter и, в общем, это довольно хорошо работает. На ваш взгляд, это реально действующий механизм или всё-таки должно быть как-то по-другому?

В регионе 3 миллиона человек живёт и невозможно так решать проблемы. Так у нас президент действует! Работает горячая линия и почему-то чиновники даже радуются, что всё больше звонков на нее поступает. И они не понимают, что это плохо. Это плохо, что президенту звонят несколько миллионов человек, которые сообщают, что у них лампочка не работает, лужи на дороге, газ не поступает, вода не течёт.

Я не сторонник того, чтобы обвинять во всём этом местные власти. Такая система специально создается, чтобы местные власти не могли решать эти проблемы. Сейчас у нас примерно 4% всего консолидированного бюджета приходится на муниципалитеты. Должно быть 30 процентов, должно быть равенство между федерацией, региональными бюджетами и местными бюджетами. Послушайте, ну что поделать, если Государственная Дума утверждает программу в федеральном бюджете о ремонте спортивных залов и школьных стадионов? Вы до чего вы дошли?!

Я был муниципальным депутатом в Петербурге в начале двухтысячных годов, мне было 20 лет, и мы разрабатывали программу установки стадионов, ремонта школьной территории в нашем муниципалитете. Это локальный, местный вопрос! Вы дошли до того, что не хотите отпускать деньги из федерального бюджета. Вы хотите, чтобы все зависели от федерального центра, поэтому дошли до того, что надо утверждать программу по ремонту детских площадок! Невозможно в самой большой в мире стране так управлять! Конечно, вы сначала коррумпированных чиновников провели везде во власть, а теперь боитесь им отдать деньги. Не должно быть коррумпированных чиновников!

А какой рецепт против коррупции? Очень простой. Честные выборы, на которых эти люди меняются. Средства массовой информации – свободные и независимые, которые проводят самостоятельные расследования, а не по разрешающему звонку из Следственного комитета делают сюжеты на телевидении.

Честный суд, который будет независимым. А когда все это уничтожено, конечно, коррупция будет процветать. А как иначе?

Я здесь сейчас хотел бы не то, что поспорить, а просто пример привести. В 90-х годах Самарская область на фоне соседей, особенно Ульяновской области, выглядела более благополучно, экономическая ситуация там была просто катастрофическая. Возможно, из-за того, что у нас есть такая централизация, и депутаты решают даже вопросы о ремонте спортивных сооружений, это всё приводится в какой-то единообразный формат?

Я знаю людей в нашей стране и понимаю, что они в состоянии все понять и оценить. Нам сказали, что мы теперь будем назначать губернаторов из центра и введем муниципальный фильтр. Кстати, одно из предложений «Яблока» – это полная отмена муниципального фильтра.

Нам говорят, что надо таким образом назначать губернаторов, чтобы коррупционеры не прорывались во власть. Ну, так посмотрите, сколько уже заведено на губернаторов уголовных дел после введения этого муниципального фильтра.

Не действует ваш механизм ни против коррупции, ни против неэффективности, ничего не действует. Мы возвращаемся в прошлое, возвращаемся в дремучее прошлое. Мы говорим, что должны быть современные ответы на угрозы и вызовы, которые сейчас стоят перед человечеством. Рецепты, которые предлагаются – из прошлого. Такие рецепты сегодня не действуют. Выяснилось, что с коронавирусом нельзя бороться в отдельно взятой стране, а мы отменяем действие международного права!

Возвращаясь к теме Конституции, опять же, есть полное противоречие, потому что в незыблемых статьях Конституции закреплен приоритет международного права. Статьи Конституции теперь можно дописать и вообще трактовать их, как удобно.

Вы часто упоминаете честные выборы. Верите ли вы в честность предстоящих выборов?

Это будут не выборы, а народное голосование по странным правилам. Там будет полный набор! Голосование на дому? Пожалуйста! На работе – пожалуйста! Досрочно на дому, досрочно работе тоже можно. По электронной почте, да как хотите! Ну, правда, вы зачем вот это делаете?! Вы хотите создать видимость? Такая потемкинская деревня дорогостоящая – бюджет города уйдёт, годовой бюджет Самары уйдет на то, чтобы организовать вот это представление. Мы обжалуем в Верховном суде распоряжение Путина и Центральной избирательной комиссии, которая до сегодняшнего дня не издала ни одного официального документа о том, как они собираются проводить это голосование. Я абсолютно убежден в том, что они понимают незаконность своих распоряжений.

Потому что распоряжение Путина о проведении голосования в апреле издано даже до принятия закона о том, что вообще будет какое-то голосование! Вот вы как это себе представляете?!

Вернёмся к глобальным проблемам. Понятно, сейчас курс доллара и евро все меньше шокируют динамикой после последних скачков. Пока нас успокаивают, что Центральный банк справится с этим, что будут валютные интервенции и мы, в общем, протянем, ведь у нас есть фонд национального благосостояния. Но вспоминается международное право, которое мы сможем трактовать по-своему после принятия таких поправок в Конституцию. Что случится с экономикой? С нами вообще будут работать иностранные партнеры?

Как вы видите по нашей экономической ситуации, уже перестают работать. Из-за санкций, потом из-за антисанкций. Я бы хотел два момента отметить. Во-первых, Фонд благосостояния существует все-таки для улучшения благосостояния, для работы на будущее, а не для того, чтобы сначала принять неразумное решение о том, что мы не будем ни с кем договариваться, обрушить национальную валюту и теперь накопленными деньгами закрывать бреши. Во-вторых, мы должны понимать, что наша страна остановилась в прошлом. Мы скоро останемся с нефтью и газом, которые будут вообще никому не нужны. Во всем мире активно развивается возобновляемая энергетика, так что нефть и газ в скором времени просто некому будет продавать.