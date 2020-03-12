2020-03-12T21:07:14+03:00
Общество

«Из-за вашей лужи у меня отец погиб!»: около Тольятти таксист умер в затопленном путепроводе под трассой М-5

По одной из версий, он пытался вытолкать застрявшую в огромной луже машину
Ольга НОВИКОВА
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Машина почти полностью утонула в луже. Фото: личный архивМашина почти полностью утонула в луже. Фото: личный архив
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В затопленном путепроводе под трассой М-5 около Тольятти погиб человек. Тело 67-летнего таксиста Виктора Вноровского обнаружили вечером 10 марта. Его автомобиль – серебристая «Лада Гранта» стояла посреди тоннеля, намертво увязшая в огромной луже. Как предположили очевидцы, мужчина погиб, пытаясь вытолкать машину на сухое место.

- У нас под мостом каждый год такая лужа, что тонут даже фуры, буквально пару недель назад доставали. Никто не понимает, какой там уровень воды и те, кто не местные, обязательно едут и тонут. Вот и этот не местный таксист, видимо подумал, что там не глубоко и поехал, машина естественно заглохла и он попытался ее вытащить, но вроде как сердце остановилось, - рассказала «КП-Самара» жительница Поволжского Ирина Янгильдина.

Но дочь погибшего, Евгения, убеждена – ее отец просто не мог сделать такой ошибки и по своей воле поехать через опасный путепровод.

- Из-за этой лужи у меня отец погиб! Он 30 лет за рулем, не выпускал баранку из рук, работал автоэлектриком и водителем-испытателем на «Автовазе», потом ушел в частную фирму, - рассказала Евгения «Комсомолке». – В таксисты подался три года назад, говорил, что уже просто не может без руля. Все дороги местные знал, как свои пять пальцев, все объездные пути, ни за что бы в эту лужу не полез!

Евгения считает, что ее отцу стало плохо еще на подъезде к путепроводу, и потерявший управление автомобиль на скорости сам закатился на середину лужи. Но в этой истории пока остается много неясных вопросов

- Сегодня мне отдали автомобиль отца, он полностью залит, вся проводка перегоревшая,- рассказывает Евгения. - Но нас даже не известили, что отец погиб! Искали его сами, просили помощи в соцсетях. Когда его нашли, обнаружил, что полиция почему-то записала, что у него нет родственников, хотя у него с собой был и паспорт с пропиской и семейным положением, и водительские права. Почему? Карманы куртки оказались вывернуты, деньги из кошелька исчезли, его телефон мне тоже не вернули, он пропал. И тело из морга мне не отдают до сих пор. Я потом выяснила, что он ехал с клиентами, это был его последний рейс. Кто были эти люди, куда они делись?

А жители Поволжского тем временем просят власти Ставропольского района сделать хоть что-то с злополучным путепроводом, чтобы в поселок можно было добраться, не рискуя утонуть в гигантской луже. Хотя официально он имеет статус прохода для скота, фактически им постоянно пользуются и автомобилисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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