Приз для клиента: компания «ЭнергосбыТ Плюс» подвела итоги конкурса «В Новый год без долгов».

В Сызрани – 124 счастливчика

В Самарском филиале«ЭнергосбыТ Плюс» подведены итоги конкурса «В Новый год без долгов». Чтобы получить приятные подарки от энергетиков, нужно было выполнить два простых условия: в срок до 31 декабря 2019 года оплатить существующую задолженность за энергоресурс, а такжеавансовый счет за декабрь. Оказалось, добросовестных клиентов у сбытовой компании немало. Поэтому на выявление победителей ушло почти два месяца – счастливчиков выбирал компьютер. Только в Сызрани победителями стали 124 человека.

Среди них – Наталья Симонова.

- Я просто всегда регулярно плачу по счетам. Мама так научила: сначала оплати все квитанции, а потом уже все остальное. Она всегда старалась жить без долгов и мне это передала, - говорит пенсионерка.

Об акции Наталья Степановна читала, но участвовать не планировала и на победу не рассчитывала. Подарок от сбытовой компании стал для нее приятным сюрпризом.

- Я заглянула в почтовый ящик и увидела уведомление – я выиграла приз. Сначала не поверила, но приглашали в офис «ЭнергосбыТ Плюс». Вот пришла и получила свой приз, - радуется Наталья Симонова. И уверяет, что теперь обязательно будет следить за акциями сбытовой компании. Ведь получать подарки так приятно.

Вовремя платить за тепло стараются не только пожилые люди, и молодежь. Отец двоих дочерей Сергей Ковешников говорит, что долгов у него никогда не было.

- Мы никогда не задерживаем платежи. Более того, постоянно стараемся работать на опережение: пока есть средства, оплачиваем все текущие квитанции, и вносим авансовые платежи. Сейчас такое время, мало ли зарплату задержат, а свет, вода воздух и тепло нужны всегда – поэтому мы немного идем вперед. И, конечно, приятно, что наша обязательность вознаграждена, - говорит Сергей.

Приз – подарочный сертификат крупного сетевого магазина – он планирует потратить на подарки детям.

Кстати, приятное известие о победе сызранцы получали не только по почте.

- После розыгрыша наши сотрудники отправились в поквартирный обход. Рассказывали клиентам об акции – многие о ней не знали, просто всегда своевременно оплачивают квитанции за тепло. Если человека не было дома, оставляли извещение в почтовом ящике. Нам очень приятно, что у нас столько добросовестных и обязательных абонентов, - улыбается ведущий специалист офиса продаж и обслуживания клиентов компании «ЭнергосбыТ Плюс» Екатерина Неверова.

«Весна – тают пени»

Фортуна улыбнулась и пунктуальным жителям Автограда. Ирина Спиридонова, например, принимала участие и в летней акции «В отпуск без долгов». Надеялась на победу, следила за результатами.

- В тот раз нам не повезло, а сейчас мы оказались в числе победителей акции «Новый год без долгов». Мне позвонили, пригласили в офис обслуживания. Даже когда мелочь приятно, а тут неплохой приз, - делится впечатлениями девушка.

Поощрение добросовестных клиентов для энергокомпании уже стало доброй традицией. Только в Тольятти в розыгрыше приняли участие более 10 тысяч человек.

- Мы уже не в первый раз проводим эту традиционную акцию в декабре – «В новый год без долгов». С каждым годом все больше жителей принимают в ней участие, - комментирует представитель Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Шальнов.

Компания «ЭнергосбыТ Плюс» уже давно обслуживает юридические лица в Тольятти – у энергетиков здесь более пяти тысяч клиентов: промышленные предприятия, управляющие компании, ТСЖ, малый и средний бизнес. Но многие управляющие компании к своим обязанностям относились недобросовестно: полученные от жителей средства на счета сбытовой компании поступали не в полном объеме. Долги росли – а это значит, не ремонтировались сети, оставляло желать лучшего качество услуг. С 2018 «ЭнергосбыТ Плюс» работает с жителями по прямым договорам – поставляет тепло в квартиры горожан.

- Результат есть: платежеспособность граждан составляет 95-97%, - продолжает Шальнов. - Но остались и должники, мы с ними работаем: пишем, звоним, приходим « в гости». Если это не действует, обращаемся в суд. Приставы изымают имущество, арестовывают банковские счета. Но добросовестных абонентов, конечно,значительно больше. Мы стараемся их поощрять.

Между тем в энергокомпании стартовала очередная акция – «Весна – тают пени». Жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска, имеющие задолженность, могут погасить ее до 31 мая без уплаты обязательных пени. Присоединяйтесь!