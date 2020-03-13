Хор Сретенского монастыря выступил в Самаре

Новый совместный проект прославленного творческого коллектива и НК «Роснефть» посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Самара стала восьмым городом, увидевшим новую музыкально-драматическую постановку. Гастроли пройдут в 24-х городах присутствия компании от Архангельска до Владивостока. Цель проекта – сохранение памяти о подвиге нашего народа и демонстрация шедевров музыкально-поэтической культуры военного времени. - Война коснулась каждого в СССР. Мой дед прошел всю войну, вернулся домой в орденах, - рассказывает регент хора Сретенского монастыря Никон Жила. По его мнению, песни и поэзия того времени лучше всего передают переживания очевидцев. А донести их до современников, в первую очередь юных, помогают новые аранжировки и оригинальные сценические приемы.

- Реализация настолько масштабного проекта была бы невозможно без помощи компании «Роснефть», - уверен Никон Жила. Представление получилось действительно грандиозное. В нем принимают участие финалисты телевизионных проектов «Голос. Дети» и «Танцы», барабанщики шоу Vasiliev Groove и известные артисты.

- Сцена уникальна эффектом «здесь и сейчас»: нет дублей, как в кино, - говорит Оскар Кучера. – Читая отзывы зрителей в соцсетях, я вижу, как они погружаются в эту мощную историю: плачут, сопереживают, делятся с друзьями. Значит, все не зря, значит, у нас все получается.

Участием в проекте гордятся и звезды мировой оперы.

- Сретенский хор встречают потрясающе: - улыбается народный артист России, солист Мариинского театра Василий Герелло. – Ребята поют с душой, по-настоящему, честно. Спасибо им за музыку. Счастлив выступать вместе с ними.

НАША СПРАВКА

Постановка - шестой совместный проект НК «Роснефть» и Хора Сретенского монастыря. Зрители уже увидели постановки «Роснефть. Великой Победе посвящается», «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперёд!», «Шедевры мировой культуры».