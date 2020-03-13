Как отметить День Святого Патрика в Самаре 2020: программа ирландского праздника

Как отметить День Святого Патрика в Самаре 2020? Этот веселый ирландский праздник любят в разных уголках мира. И наш город - не исключение. Этот “зеленый” день календаря у россиян ассоциируется с началом весны, а веселые пирушки и карнавалы на День святого покровителя Ирландии напоминают наши масленичные гулянья. Так почему бы нам не проводить зиму еще раз, но теперь по-ирландски.

По календарю День Святого Патрика приходится на 17 марта (вторник), но праздновать его можно начать и в предшествующие этой дате выходные и растянуть веселье на целую неделю, как это делают во многих городах, где устраивают в честь святого покровителя Ирландии многодневные фестивали.

Итак, куда же можно пойти отметить День Святого Патрика в Самаре 2020, чтобы приобщиться к культуре Изумрудного острова: послушать национальную музыку, посмотреть на танцы, попробовать ирландские напитки и блюда или просто покрасоваться в зеленом наряде.

Ирландский паб Shamrock

Ирландский бар подсказывает, как отметить День Святого Патрика в Самаре 2020. В Shamrock приглашают гостей в пятницу 20 марта. Здесь отметят веселый ирландский праздник элем, музыкой кавер-группы Discovery и танцами коллектива “Иридан”. Организаторы предупреждают, чтобы попасть на праздник, стол нужно забронировать заранее по телефонам: (846) 202-44-44, +7-937-894-44-44.

Shamrock, ул. Республиканская, 106.

20 марта, 19.30.

Zombie бар

В Zombie баре устроят целую неделю Святого Патрика. Зеленое настроение будут создавать: музыка, пиво, танцы и ирландское кино. Пока известна программа только на два дня зеленого праздника.

13 марта, в 17.00 приглашают проникнуться духом Изумрудного острова, посмотрев фильм “Святые из Бундока” под кружку ирландского эля.

14 марта в 21.00 в баре по адресу ул. Самарская, 84, даст большой концерт группа “Янтра”.

Zombie бар, ул. Самарская, 84.

13 марта, 17.00.

14 марта, 21.00.

Зеленая одежда и рыжие волосы - и вы похожи на ирландца!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирландский паб Shannon

Задумались, как отметить День Святого Патрика в Самаре 2020? Добро пожаловать в ирландский паб "Шеннон”. Чтобы создать атмосферу настоящего ирландского гулянья, 20 марта в паб приглашены Александр Киблер и кавер-группа WillyWonka. Организаторы обещают ирландские танцы до упаду, убойную музыку и потрясающее настроение на весь вечер. Столы просят бронировать заранее по телефону (846) 979-85-35.

Ирландский паб Shannon, ул. Красноармейская, 1а.

20 марта, 20.00.

Ирландский паб HARAT'S PUB

Два дня зеленого настроения, ирландская музыка и много настоящего эля ждут завсегдатаев ирландского паба HARAT'S. Надевайте зеленые шляпы и сюртуки, приходите в паб и веселись от души на День Святого Патрика в Самаре 2020.

HARAT'S PUB, ул. Дачная, 2, корп. 1.

17 марта, 13.00 - 3.00.

20 марта, 15.00 - 5.00.

Бар "Pub 47"

В этом ирландском баре праздничное настроение - каждый день. На День Святого Патрика здесь предложат настоящие ирландские сочные стейки и бургеры. И конечно, эль.

Pub 47, ТЦ “Аврора Молл”, ул. Аэродромная, 47а.

17 – 22 марта, 12.00 - 0.00.

Houston Bar

Танцевальный бар не останется в стороне от празднования самого веселого дня в году. День Святого Патрика здесь можно отметить в любой день недели - посидеть по-ирландски с кружкой пенного, потанцевать, послушать живую музыку и от души повеселиться.

Houston Bar, Красноармейская, 1.

19 марта, 18.00 - 0.00.

20, 21 марта, 17.00 - 6.00.

22 марта, 17.00 - 2.00.

Если вы очень прониклись традициями Изумрудного острова, запишитесь в школу ирландских танцев. Таких хореографических студий в Самаре две.

Зажигательные ирландские танцы - непременный атрибут Дня Святого Патрика.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Школа ирландского танца Iridan

Сюда на занятия традиционной хореографией приглашают и детей, и взрослых. Ученики студии принимают участие в соревнованиях по ирландским танцам.

Школа ирландских танцев Iridan, Московское шоссе, 4д, 12 эт., оф. 1205.

Международная школа ирландского танца Carey Academy

Эта танцевальная студия входит в состав международной Комиссии ирландских танцев AnCoimissiunleRinciGaelacha. Воспитанники CareyAcademy участвуют в соревнованиях по танцам.

Международная школа ирландского танца CareyAcademy, ул. Пролетарская, 100, тел. (846) 274-97-53.