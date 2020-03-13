Тамбов — Крылья Советов 16 марта 2020 года: прогноз на матч 22 тура РПЛ

Прогноз на матч 22 тура чемпионата России по футболу Тамбов — Крылья Советов 1-2.

В понедельник 16 марта в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе «Тамбов» принимает самарские «Крылья Советов» в рамках 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги. Команды — соседи по турнирной таблице, ведут борьбу за выживание — поэтому их очный поединок имеет большое значение.

«Тамбов» на 13 месте, в их активе 22 очка — столько же, сколько и у «КС». После зимней паузы хозяева не сильно прибавили — сыграли в ничью с «Рубином», уступили московскому «Динамо». Именно во встречах с равными соперниками им надо набирать баллы, волжане кажутся именно такими.

«Крылья» на 12 месте. Они относительно успешно начали новый год. Если ничьей с «Оренбургом» радоваться тяжело, то вот победе над «Рубином» в Казани вполне можно. Самарцы стараются выбраться из ямы и на этом отрезке сезона, когда играть приходится с прямыми конкурентами, планируют набирать максимальное количество очков. С «Тамбовом» не сыграет Антон Зиньковский, но зелено-бело-синие попробуют его заменить. Первый кандидат — новичок Глушенков. Не исключено, что дебютирует Сафаа Хади. В целом, кажется, что у Миодрага Божовича состав посильнее, чем у Сергея Первушина.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Коэффициент на их победу — 2,50. На гостей — 3,14. На ничью — 3,20.

Игру рассудит Сергей Карасев из Москвы. Стартовый свисток на стадионе «Нижний Новгород» прозвучит в понедельник 16 марта в 20-30 по самарскому времени. Следите за трансляцией на samara.kp.ru.