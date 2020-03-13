2020-03-13T15:02:30+03:00
Спорт

Тамбов — Крылья Советов 16 марта 2020 года: прогноз на матч 22 тура РПЛ

Прогноз на матч 22 тура Российской Премьер-лиги Тамбов — Крылья Советов. Игра пройдет 16 марта на стадионе «Нижний Новгород»
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
В первом круге "Крылья Советов" выиграли со счетом 2-0В первом круге "Крылья Советов" выиграли со счетом 2-0Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Прогноз на матч 22 тура чемпионата России по футболу Тамбов — Крылья Советов 1-2.

В понедельник 16 марта в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе «Тамбов» принимает самарские «Крылья Советов» в рамках 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги. Команды — соседи по турнирной таблице, ведут борьбу за выживание — поэтому их очный поединок имеет большое значение.

«Тамбов» на 13 месте, в их активе 22 очка — столько же, сколько и у «КС». После зимней паузы хозяева не сильно прибавили — сыграли в ничью с «Рубином», уступили московскому «Динамо». Именно во встречах с равными соперниками им надо набирать баллы, волжане кажутся именно такими.

«Крылья» на 12 месте. Они относительно успешно начали новый год. Если ничьей с «Оренбургом» радоваться тяжело, то вот победе над «Рубином» в Казани вполне можно. Самарцы стараются выбраться из ямы и на этом отрезке сезона, когда играть приходится с прямыми конкурентами, планируют набирать максимальное количество очков. С «Тамбовом» не сыграет Антон Зиньковский, но зелено-бело-синие попробуют его заменить. Первый кандидат — новичок Глушенков. Не исключено, что дебютирует Сафаа Хади. В целом, кажется, что у Миодрага Божовича состав посильнее, чем у Сергея Первушина.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Коэффициент на их победу — 2,50. На гостей — 3,14. На ничью — 3,20.

Игру рассудит Сергей Карасев из Москвы. Стартовый свисток на стадионе «Нижний Новгород» прозвучит в понедельник 16 марта в 20-30 по самарскому времени. Следите за трансляцией на samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ЦСКА - Крылья Советов 24 ноября 2019 года: прямая трансляция матча 17 тура РПЛ
Футбол, матч ЦСКА - Крылья Советов. Прямая трансляция игры 17 тура РПЛ, которая пройдет 24 ноября на стадионе "ВЭБ-Арена". Составы команд, статистика личных встреч, где посмотреть, видео голов
Ливерпуль – Манчестер Сити 10 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 12 тура чемпионата Англии по футболу
Футбол, матч Ливерпуль – Манчестер Сити 10 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 ноября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матча 12 тура чемпионата Англии по футболу
Новости 24
Футболисты «Крыльев Советов» поддержали баскетболистов «Самары» на финале Кубка России
Фонд капремонта Самарской области получит свыше 800 млн рублей, чтобы рассчитаться с кредитами за обновление фасадов к ЧМ-2018
В Тольятти на взятке попался владелец магазина, который продавал алкоголь несовершеннолетним
"Мы должны сказать "да" качественной медпомощи": самарцев приглашают голосовать за поправки в Конституцию
Житель Самарской области пытался улететь на отдых по паспорту брата-близнеца
В Самарской области проходит межрайонная спартакиада
Не трогайте незамерзайку: мужчина из Самары пытался откупить от полицейских
В апреле из самарского аэропорта Курумоч запустят новый рейс
Маски, перчатки и антисептики: в Самаре на железнодорожном вокзале усилили меры по защите от коронавируса
В Самаре отключили отопление на шести улицах города
В Самарской области мужчина насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе
Теперь центры обслуживания потребителей АО «СамГЭС» будут работать и по субботам
Все заволокло паром: в Самаре в районе «Кинапа» прохудилась труба с горячей водой
«АКОМ» подтвердил соответствие японскому качеству
Vesta, Xray и Largus: «АвтоВАЗ» отзывает более 12 тысяч автомобилей Lada
Контролирующие ведомства Самарской области заставят прислушаться к эко-инспекторам
МегаФон и Министерство культуры Самарской области будут совместно развивать туризм
Пожар на улице Клары Цеткин в Самаре: ранним утром полыхали деревянные сараи
В Самаре на стройке ледового Дворца спорта согнуло стрелу автокрана
Март продолжает удивлять: в Самарской области погода побила 12 температурных рекордов
Самарцы потратили больше обычного на 23 февраля и 8 марта
В Самарской области бесплатное горячее питание будут получать более 140 тысяч младшеклассников
В Самарской области ожидается штормовой ветер
В сгоревшем коттедже на 9-й просеке в Самаре погибли два человека
Стало известно, каким районам Самарской области ждать проблем с паводком