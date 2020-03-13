Выходные 14-15 марта 2020 года в Самаре: куда сходить, где отдохнуть

В выходные 14-15 марта 2020 года в Самаре обещают похолодание, а в воскресенье даже небольшой снег. И если прогулки в парках и на набережной отменяться, куда пойти, чтобы провести уик-энд нескучно и пользой? Посмотрите нашу афишу на предстоящие выходные – наверняка найдете себе культурное событие или интересное занятие по душе.

Добрый фестиваль «Оранжевый скворечник» в Загородном парке

В наши края возвращаются перелетные птицы, и тем, что зимовали в родных краях, тоже нужна помощь. Как помочь пернатым и другим обитателям городских парков, расскажут и покажут на этом полезном и добром мероприятии, которое пройдет в выходные 14-15 марта 2020 года в Самаре, в Загородном парке, на центральной аллее.

На «Оранжевом скворечнике» будет проходить фотовыставка, посвященная птицам, будут обсуждаться вопросы экологии. Пройдут мастер-классы по строительству скворечников, бельчатников, кормушек для птиц и белок, их развесят в парке и покормят птиц и белок. А гостям предложат купить кормушки и скворечники, чтобы повесить их у себя во дворе.

Загородный парк, Центральная аллея, ул. Ново-Садовая, 150.

14, 15 марта, 11.00.

Вход свободный.

Строим дома и кормушки для птицФото: Евгения ГУСЕВА

Пишите по-русски грамотно!

Самарцы продолжают подтягивать знания по русскому языку, чтобы не ударить в грязь лицом, когда наступит время писать вместе со всей страной Тотальный диктант. Приходите и вы на открытые занятия по орфографии и пунктуации в Самарскую областную научную библиотеку.

В середине марта будут разбирать самые распространенные сложности в грамматике русского языка. 14 марта профессиональные филологи расскажут о правописании «Н» и «НН» в разных частях речи. 15 марта можно будет узнать о слитном и раздельном написании «НЕ/НИ» с разными частями речи.

Для обучения достаточно зарегистрироваться в группе «Центр чтения» во «ВКонтакте» или позвонить в Центр чтения по телефону: (846) 334-22-99.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 14а.

14, 15 марта, 11.00.

Вход свободный.

Готовимся к Тотальному диктанту.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интересный рассказ «Тайны и судьбы самарской городской усадьбы»

Вы думаете, что тайны и привидения живут только в английских замках? А вот и нет! Самарские старые особняки и усадьбы тоже могут рассказать много захватывающих историй. Узнать историю родного города, послушать интересные истории об архитектуре Самары, о тех, кто строил замечательные здания, украшающие наш город, кто жил в этих домах, можно на лекции, которая пройдет в Самарской детской картинной галерее. Кстати, здание, в котором она располагается, может рассказать свою захватывающую историю. Запись по тел. (846) 332-43-98.

Музей детская картинная галерея, ул. Куйбышева, 139.

14 марта, 16.00.

Цена билетов: 100-150 руб.

Лекция «Петербургский модерн»

В самарский музей модерна приезжает питерский исследователь и популяризатор этого направления в искусстве. Федор Грибков будет снимать свой проект в Самаре и прочитает в нашем музее лекцию об искусстве «Интерьер в доходном доме: петербургский модерн».

Самарский музей модерна, ул. Фрунзе, 159.

15 марта, 17.00.

Большое шоу иллюзионистов

Выходные 14-15 марта 2020 года в Самаре будут чудесными! Потому что в нашем городе всего один день будет гостить потрясающее шоу иллюзионистов. У зрителей будет возможность увидеть своими глазами номера величайших магов – Гарри Гудини и Дэвида Копперфилда, а также лучшие иллюзии Лас-Вегаса в исполнении финалистов и участников телепроектов «Удиви меня», «Минута славы» и масштабного шоу «Лучшие иллюзионисты России». На шоу будут только самые современные иллюзии.

КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106г.

14 марта, 19.00.

Цена билетов: 800 – 2499 руб.

Шоу иллюзионистов XXI века.

«Уральские пельмени» на горячее

В пасмурный мартовский денек нас развеселят и «согреют» знаменитые «Уральские пельмени». Шоу юмористов, которое когда-то начиналось, как выступление КВН-команды, теперь гастролирует по стране. В Самару «пельмени» привезут новую концертную программу «Лучшее». В этом «блюде» будут самые новые, свежие номера, а темы шуток будут доступны для всех – и для взрослых, и для детей. Ведь возрастное ограничение концерта «Уральских пельменей» всего 6+.

Самарский Дом офицеров, ул. Шостаковича, 7.

15 марта, 19.00.

Цена билетов: 3700 – 5300 руб.

9 марта - Уральские Пельмени - Лень космонавтики.

ДЕТЯМ

«Поросячий восторг, или Полное свинство» для детей и родителей

Если вашим малышам не сидится дома, сходите в выходные 14-15 марта 2020 года в Самаре в уютное пространство для всей семьи – «Домик на крыше» в ТЦ «Европа». В субботу здесь будет проходить камерный спектакль для детей про приключения поросенка Фунтика, на котором все на полчаса смогут почувствовать себя свинками. На спектакль просят приходить со второй обувью, потому что маленькие зрители будут сидеть на подушках.

В воскресенье малышню ждет интересный мастер-класс. Из самого обычного картона посетители построят машины, ракеты, зверей и даже дома. И все это можно будет забрать с собой, чтобы играть дома.

«Домик на крыше», ТЦ «Европа», ул. Фрунзе, 96, 4-й этаж, на лифте.

14-15 марта, 11.00.

Цена билетов: 300 – 800 руб.

Королевский цирк Гии Эрадзе

В выходные 14-15 марта 2020 года в Самаре начинает свои представления цирк Гии Эрадзе. На этот раз артисты привозят в наш город новое яркое шоу. Зрителей ждет путешествие в мир красоты, роскоши и грации, ведь недаром цирк называется «Королевским».

Заслуженный артист России Гия Эрадзе славится своим неординарным подходом к цирковому искусству. Представления его труппы – это синтез эстрады, театры и цирка. Здесь будут и сложнейшие трюки, и дрессированные животные, авторская музыка, великолепные костюмы и декорации. Интересно будет не только детям, но и их мамам и папам.

Самарский государственный цирк, ул. Молодогвардейская, 220.

14 марта, 17.00.

15 марта, 15.00.

Цена билетов: 800 – 2000 руб.

Королевский цирк Гии Эрадзе 2019.

«Машенька и медведь»

Самарский кукольный театр приглашает малышей и их родителей к себе с гости, посмотреть кукольный спектакль по известной русской народной сказке о маленькой Маше, заблудившейся в лесу и перехитрившей большого медведя. Сюжет сказки, мотивы которой легли в основу спектакля, знаком и понятен всем, ведь герои рассказывают о человеческих взаимоотношениях детям и напоминают о прописных истинах взрослым.

Спектакль будет идти на малой сцене «Самарского академического театра оперы и балета».

Самарский академический театра оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

14 марта, 10.30, 13.00.

Цена билетов: 350 руб.