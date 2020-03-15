2020-03-15T00:16:49+03:00
Спорт

ЦСКА Москва - Уфа 15 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 22 тура РПЛ Чемпионата России

Футбол. Прямая онлайн-трансляция игры ЦСКА - Уфа 15 марта 2020 в 22 туре РПЛ Чемпионата России. Статистика игры, состав команды, прогнозы букмекеров
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В прошлой игре команды сыграли вничьюВ прошлой игре команды сыграли вничьюФото: c cайта ПФК ЦСКА.
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В России продолжается розыгрыш Тинькофф Российской Премьер-лиги. Прямая онлайн-трансляция футбольного матча ЦСКА Москва - Уфа начнется 15 марта 2020 года в 16.30 (мск) с Арены ЦСКА. Интересно, что в 22 туре РПЛ Чемпионата России на трибуны пустят только половину владельцев клубных абонементов. Это связано с мерами по профилактике коронавируса - запретом массовых мероприятий более 5000 человек.

Для тех, кто не сможет попасть на стадион, kp.ru представляет текстовую онлайн-трансляцию игры, в которой мы расскажем об основных моментах матча, авторах голевых моментов и составах команд.

Перед 22 туром ЦСКА занимает 5 место с 35 очками, а Уфа находится на 9 строчке с 26 баллами.

Прогнозы букмекеров на игру ЦСКА Москва - Уфа 15 марта 2020 года

После зимней паузы Уфа успела провести два матча, игра с "Краснодаром" принесла клубу поражение, соперники забили дважды. "Зенит" не смог прорваться к воротам и игра закончилась нулевой ничьей.

Букмекеры уверены, что ошибку питерских коллег москвичи не повторят: коэффициент на победу хозяев 1,65, на гостей - 7.

При этом эксперты полагают, что и ждать голевой феерии будет ошибкой. Скорее всего дело ограничится 1-2 голами, но дома ЦСКА не проиграет. В предыдущих играх с "Ростовом" и "Спартаком" клуб показал, что может играть очень ярко. В поединке с дончанами клуб остался вдевятером, но играть не переставал, и если бы Федор Чалов забил пенальти, возможно, даже смогли бы свести результат к ничьей.

Однако и Уфа не проста: у команды хорошая, крепкая оборона, которая действует и против топ-клубов лиги. И это как раз слабая сторона москвичей, которым вряд ли удастся забивать много.

Составы команд на игру ЦСКА Москва - Уфа 15 марта

У ЦСКА не сыграют в этом матче Обляков и Ахметов, у Уфы на поле не выйдет Йокич.

Сегодня лучшим бомбардиром у москвичей считается Никола Влашич, а у Уфы Даниил Фомин.

Статистика личных встреч ЦСКА - УФА

Всего команды сыграли между собой 20 матчей. 13 из них закончились победой москвичей, только однажды выиграла команда из Башкирии. Самый крупный счет был в игре, которая закончилась вничью: 3-3.

В прошлой встрече москвичи одолели Уфу в Кубке России со счетом 1:0. В Башкирии команды сыграли вничью 1-1 в первой части сезона.

Где смотреть трансляцию ЦСКА Москва - Уфа 15 марта

Прямая видео онлайн-трансляция со стадиона в Москве игры ЦСКА- Уфа 15 марта начнется в 16.30 на канале Матч. Премьер.

kp..ru в текстовой онлайн-трансляции расскажет об основных и решающих моментах матча.

ЦСКА Москва - Уфа 15 марта 2020: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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