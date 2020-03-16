Дебют иракца и голевая от вратаря: "Тамбов" разгромил "Крылья Советов" и покинул зону вылета

"Тамбов" и "Крылья Советов" очной встречей на стадионе "Нижний Новгород" закрыли программу 22 тура РПЛ. Команды перед поединком занимали 15 и 14 место и боролись за победу, чтобы покинуть зону вылета и стыков.

У "Крыльев" впервые вышел в стартовом составе Максим Глушенков, арендованный у "Спартака". Он заменил дисквалифицированного Антона Зиньковского. Глушенков старался, менялся с Кабутовым флангами, но ничего острого создать не получалось.

Соперники первые десять минут почти не приближались к воротам друг друга. На 11 минуте встрече выстрелил с дальней дистанции Мелкадзе, Фролов отбил опасный удар форварда хозяев. Спустя минуту Обухов из пределов штрафной пробил прямо в руки голкиперу самарцев.

"Крылья" старались комбинировать, но в последний момент им всегда чего-то не хватало. Передачи постоянно прерывали защитники "Тамбова". На 19 минуте все-таки смог пробить Кабутов, мяч пролетел рядом со штангой. Спустя 10 минут Дмитрий с левого фланга забросил мяч в штрафную, но Попович пробил головой немного выше ворот.

А на 32-й минуте счет был открыт. "Тамбов" провел успешную контратаку, и Мелкадзе, получив мяч на линии штрафной, неотразимо пробил с правой ноги в правый от Фролова угол. 1-0!

Тамбов - Крылья Советов. 1:0. Георгий Мелкадзе, Тинькофф РПЛ, 22 тур 16.03.2020.Тамбов открывает счет в матче

После этого игра продолжилась в своем обычном русле. "Крылья" владели мячом, "Тамбов" совершал опасные контрвыпады. Но стопроцентных моментов до поры до времени не было.

В конце первого тайма тамбовчане понесли серьезную потерю. Костюков получил травму и уступил место на поле Федчуку. Тут же счет мог удвоить Обухов, но Фролов отбил его опасный удар со штрафного.

Вторая половина началась с очередной замены у коллектива Первушина. Ойеволе заменил Юрганов. В дебюте новой 45-минутки желтую карточку получил Радонич, за фол на Мелкадзе. Он пропустит следующий матч "КС", правда, неизвестно, когда тот состоится.

На 50 минуте Кабутов, игравший на левом фланге в этот раз, сместился в центр, отлично пробил с дальней дистанции, но Шелия спас ворота!

А на 53 минуте счет неожиданно удвоился. Чернов отдал неудачный пас назад, Обухов успел к мячу раньше Фролова и переиграл голкипера. 2-0! "Крылья Советов" пытались отыграться.

Тамбов - Крылья Советов. 2:0. Владимир Обухов, Тинькофф РПЛ, 22 тур 16.03.2020.Обухов удваивает преимущество хозяев

Боролся за верховые передачи Голенков, заменивший Радонича, но до опасностей не доходило. Активничал Кабутов, но и ему чего-то не хватало. Попович здорово ассистировал, но партнеры не превращали передачи в гол.

Игра с каждой минутой становилась все жестче. Сергей Карасев показал сразу несколько желтых карточек - и гостям, и хозяевам. Футболисты "КС" несколько раз падали в штрафной соперника, просили пенальти, но судья был непреклонен. Да и ВАР ничего не показал.

На 79 минуте волжане подали угловой, пробили по воротам, но Шелия поймал мяч. И отдал голевую передачу. Голкипер вынес круглого вперед, Килин подхватил передачу, выскочил на рандеву с Фроловым и спокойно переиграл его. 3-0!

Тамбов - Крылья Советов. 3:0. Антон Килин, Тинькофф РПЛ, 22 тур 16.03.2020.Тамбов громит Крылья Советов дома

Шансов у подопечных Божовича уже не оставалось. Зато за самарцев дебютировал Сафаа Хади, первый иракский футболист в Тинькофф РПЛ. Опорный полузащитник смотрелся неплохо, но что-либо менять было уже поздно.

Поединок так и закончился разгромом "Крыльев". "Тамбов" впервые обыграл зелено-бело-синих в официальных матчах и покинул зону вылета. "КС" же опустились на 15 строчку. Борьба за выживание продолжается!