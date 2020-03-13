Историческая победа: БК «Самара» героически вырвала победу в Кубке России

Пожалуй, вряд ли кто-то в столице 63-го региона сомневался в этот день в успехе местных баскетболистов. Но нельзя было забывать о том, что у «Темп-СУМЗ-УГМК» было в запасе преимущество в 3 очка. А старт поединка и вовсе защемил сердца всем, кто вечером 12 марта пришел в «МТЛ Арену». Но обо всем по порядку.

«Вечная погоня»

Большое количество очков самарцы забросили из-за трехочковой линии ФОТО: БК «Самара»

Начало матча вряд ли пошло по сценарию «Самары». К середине первого отрезка игры они проигрывали по сумме двух матчей -10. Лидерам команды пришлось включаться – За две минуты до конца четверти Антон Глазунов дальним броском вывел команду вперед 16:15. Игорь Смыгин своей «трешкой» и вовсе сделал счет более удобным – 19:17 после первой четверти.

Во втором периоде трехочковые самарцев стали делом привычным. Все тот же Смыгин и Владимир Пичкуров отметились еще парой точных бросков. Но гости упорно сопротивлялись. По итогу к большому перерыву погоня прекратилась. «Самара» имела +1 по итогам двух матчей. Скользкое, но все же преимущество.

«Нас не догонят»

Полные трибуны гнали самарцев в атаку ФОТО: БК «Самара»

Вдумайтесь. Третья четверть. Самое начало. Местная команда на радость переполненным трибунам оформляет 8:0 за первые минуты. Неудержимый Игорь Смыгин кладет трехочковый с восьми метров. Тут стало понятно: «Самару» не остановить. Перед заключительным периодов команда Игоря Грачева имела отрыв +20, а счет на табло показывал 69:49.

Заключительные десять минут прошли в относительно равной борьбе. Гости нарастили темп, но по этому показателю они лишь пытались догнать хозяев. Самарцы, при этом, были хозяевами не только площадки, но и игры в целом. В последние минуты 1700 пришедших фанатов уже все поняли. «Самара! Самара!» – скандировали они. Финальная сирена, восторг, важная, нужная и долгожданная победа – 86:69 в пользу клуба из 63-го региона.

«Думаю, у нас все будет хорошо»

Игорь Грачев уже думает, как настраивать команду на следующие игры ФОТО: БК «Самара»

После этого триумфа главный тренер «Самары» Игорь Грачев был как всегда сдержан. Он детально разобрал игру, а также призвал не забывать, что Суперлига продолжится уже 17 марта. Самарцам, между прочим, предстоит сыграть как раз с «Темп-СУМЗ-УГМК».

– Мы поэтапно шли к этому матчу. Были и удачные игры, и неудачные. Но сегодня мы перебороли себя и доказали, что по праву являемся обладателями Кубка России. Это историческая победа для нашего клуба и это вдвойне приятно. В таких матчах, особенно при своих полных трибунах, всегда присутствуют некоторая скованность и перенастрой. Самое главное — мы это перебороли и показали свою игру во второй половине. Мы сыграли всей командой, никто не выпал из игры, каждый выходил и приносил результат — поэтому мы и выиграли этот матч. Спасибо зрителями за поддержку, спасибо руководству за то, что организовали такой финал. Все супер, один из лучших финалов!

Конечно, теперь будет тяжело настраивать команду: эмоции, всегда бывает опустошение — но главное, чтобы это не затянулось. Впереди очень важные игры, у нас пять матчей в регулярном чемпионате, и от каждой зависит, какое место мы займем. Но мы постараемся найти время восстановиться, у нас хорошая ротация, надеюсь на тех игроков, которые чуть меньше играли. Думаю, все у нас будет хорошо, – сказал Грачев на послематчевой пресс-конференции.