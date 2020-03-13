2020-03-13T10:19:25+03:00
Спорт

Историческая победа: БК «Самара» героически вырвала победу в Кубке России

Самарские баскетболисты переломили ход матча и завоевали долгожданный трофей
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Несмотря на неудачный старт, самарцы вырвали победу ФОТО: БК «Самара»Несмотря на неудачный старт, самарцы вырвали победу ФОТО: БК «Самара»
Изменить размер текста:

Пожалуй, вряд ли кто-то в столице 63-го региона сомневался в этот день в успехе местных баскетболистов. Но нельзя было забывать о том, что у «Темп-СУМЗ-УГМК» было в запасе преимущество в 3 очка. А старт поединка и вовсе защемил сердца всем, кто вечером 12 марта пришел в «МТЛ Арену». Но обо всем по порядку.

«Вечная погоня»

Большое количество очков самарцы забросили из-за трехочковой линии ФОТО: БК «Самара»

Большое количество очков самарцы забросили из-за трехочковой линии ФОТО: БК «Самара»

Начало матча вряд ли пошло по сценарию «Самары». К середине первого отрезка игры они проигрывали по сумме двух матчей -10. Лидерам команды пришлось включаться – За две минуты до конца четверти Антон Глазунов дальним броском вывел команду вперед 16:15. Игорь Смыгин своей «трешкой» и вовсе сделал счет более удобным – 19:17 после первой четверти.

Во втором периоде трехочковые самарцев стали делом привычным. Все тот же Смыгин и Владимир Пичкуров отметились еще парой точных бросков. Но гости упорно сопротивлялись. По итогу к большому перерыву погоня прекратилась. «Самара» имела +1 по итогам двух матчей. Скользкое, но все же преимущество.

«Нас не догонят»

Полные трибуны гнали самарцев в атаку ФОТО: БК «Самара»

Полные трибуны гнали самарцев в атаку ФОТО: БК «Самара»

Вдумайтесь. Третья четверть. Самое начало. Местная команда на радость переполненным трибунам оформляет 8:0 за первые минуты. Неудержимый Игорь Смыгин кладет трехочковый с восьми метров. Тут стало понятно: «Самару» не остановить. Перед заключительным периодов команда Игоря Грачева имела отрыв +20, а счет на табло показывал 69:49.

Заключительные десять минут прошли в относительно равной борьбе. Гости нарастили темп, но по этому показателю они лишь пытались догнать хозяев. Самарцы, при этом, были хозяевами не только площадки, но и игры в целом. В последние минуты 1700 пришедших фанатов уже все поняли. «Самара! Самара!» – скандировали они. Финальная сирена, восторг, важная, нужная и долгожданная победа – 86:69 в пользу клуба из 63-го региона.

«Думаю, у нас все будет хорошо»

Игорь Грачев уже думает, как настраивать команду на следующие игры ФОТО: БК «Самара»

Игорь Грачев уже думает, как настраивать команду на следующие игры ФОТО: БК «Самара»

После этого триумфа главный тренер «Самары» Игорь Грачев был как всегда сдержан. Он детально разобрал игру, а также призвал не забывать, что Суперлига продолжится уже 17 марта. Самарцам, между прочим, предстоит сыграть как раз с «Темп-СУМЗ-УГМК».

– Мы поэтапно шли к этому матчу. Были и удачные игры, и неудачные. Но сегодня мы перебороли себя и доказали, что по праву являемся обладателями Кубка России. Это историческая победа для нашего клуба и это вдвойне приятно. В таких матчах, особенно при своих полных трибунах, всегда присутствуют некоторая скованность и перенастрой. Самое главное — мы это перебороли и показали свою игру во второй половине. Мы сыграли всей командой, никто не выпал из игры, каждый выходил и приносил результат — поэтому мы и выиграли этот матч. Спасибо зрителями за поддержку, спасибо руководству за то, что организовали такой финал. Все супер, один из лучших финалов!

Конечно, теперь будет тяжело настраивать команду: эмоции, всегда бывает опустошение — но главное, чтобы это не затянулось. Впереди очень важные игры, у нас пять матчей в регулярном чемпионате, и от каждой зависит, какое место мы займем. Но мы постараемся найти время восстановиться, у нас хорошая ротация, надеюсь на тех игроков, которые чуть меньше играли. Думаю, все у нас будет хорошо, – сказал Грачев на послематчевой пресс-конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Врач футбольного клуба «Динамо» Александр Ярдошвили о борьбе с коронавирусом: Меньше ходить в гости, как можно чаще мыть руки, есть побольше витаминов
На радио «КП» в программе «Большой спорт» с Николаем Валуевым обсуждалась отмена соревнований по всему миру в связи с пандемией
ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта. Прямая онлайн-трансляция состоится 11 марта 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Новости 24
Пожар на улице Клары Цеткин в Самаре: ранним утром полыхали деревянные сараи
В Самаре на стройке ледового Дворца спорта согнуло стрелу автокрана
Март продолжает удивлять: в Самарской области погода побила 12 температурных рекордов
Самарцы потратили больше обычного на 23 февраля и 8 марта
В Самарской области бесплатное горячее питание будут получать более 140 тысяч младшеклассников
В Самарской области ожидается штормовой ветер
В сгоревшем коттедже на 9-й просеке в Самаре погибли два человека
Стало известно, каким районам Самарской области ждать проблем с паводком
Самарские баскетболисты завоевали Кубок России
Двадцать метров ткани на каждую: в самарском театре оперы и балета показали, как шьют балетные пачки
На Пугачевском тракте полыхал подъезд жилого дома
Сельчане заплатят больше, но потом: в Самарской области пересчитают мусорный норматив.
Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции во вторник завели рекордный объем средств на брокерские счета
В самарской квартире обнаружили труп 18-летней студентки
В Самаре подростки бросаются под колеса автомобилей
Сэкономили время и силы волонтеров: сотрудников ГИБДД наградили за спасение бабушки-потеряшки
Весь автопарк больниц и скорой в Самарской области предложили перевести на природный газ
Жителям Самарской области разрешат охоту на бобров
ВТБ запускает онлайн-рефинансирование
Улицы Самары отмывают при помощи шампуня
Думал, что от него спрятали бутылку: в Самарской области мужчина ударил женщину ножом в горло
В Самарской области автобус сбил мужчину, который шел по дороге
Коронавирус не пройдет: в Самаре «бюджетникам» измерят температуру перед работой
По Самаре бегает голый «Терминатор»
И за Бога, и за президента: самарских депутатов устроили поправки в Конституцию
Новые места: в Самаре в 2020 году откроют три детских сада
В Самарской области осудили кыргыза, который пропагандировал терроризм
«Я вам деньги, вы мне – машину»: в Самарской области мужчина пытался подкупить полицейского