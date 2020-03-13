2020-03-13T19:00:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Выдают маски, измеряют температуру, отменяют командировки: как работодатели в Самаре защищают сотрудников от коронавируса

Узнали, что предприятия в Самаре делают перед лицом угрозы коронавируса, и выяснили, как защитить себя самим
Ольга НОВИКОВАОльга АФАНАСЬЕВА
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В общественных местах лучше надевать маскуВ общественных местах лучше надевать маскуФото: Иван МАКЕЕВ
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В России за последние сутки коронавирус нашли еще у 11 человек. Все они посещали неблагополучные по эпидемиологической обстановке страны, лишь один заразился от контактного больного уже в России. Все пациенты находятся в инфекционных боксах. В Самаре таких случаев нет и местные власти, Роспотребнадзор и медики твердо намерены в наш регион заразу и не допустить. Помогать им в этом должны предприятия и сами жители – в целом больше всего зависит именно от их ответственности.

Выпейте этот имбирный напиток

Еще 12 марта Роспотребнадзор предписал все бюджетным учреждениям региона измерять температуру сотрудников перед допуском к работе. А тех, кто пышет жаром, отправлять домой – вернее, к врачу. Причем обращение в больницу тоже должен проконтролировать работодатель. До этого рекомендации выдали всем заведениям общепита, спорта, транспортникам – в общем, всем кто работает с людьми. Они должны проводить дезинфекцию и профилактику.

В Самарском университете уже взяли под козырек: здесь организовали оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса. Все служебные командировки и стажировки студентов в Китай отменены, рекомендовали воздержаться от научных и образовательных поездок также в Италию и Южную Корею, Иран. Но количество стран постоянно пополняется. Студентов из Китая сразу решили принять в следующем семестре.

- Сейчас в Самарском университете учатся более тысячи студентов из 72 стран мира. Они прошли необходимые медицинские процедуры и допущены к обучению, - рассказали в университете.

На Сызранском НПЗ не только следят, чтобы больные сотрудники оставались дома, но и заботятся о здоровых. Сейчас здесь закупают маски и гель для рук, чтобы раздавать работникам, в столовой каждому выдают имбирный напиток для иммунитета и предлагают заправить блюдо чесноком или луком. А еще здесь тоже отменили все заграничные командировки и перенесли визит коллеги из Германии.

На самарском заводе Данон рассказали, что особые меры безопасности против коронавирусной инфекции здесь ввели задолго до официальных рекомендаций Роспотребнадзора.

- Это распоряжение нашей головной компании, - рассказала представитель компании Мария Жаркова. – Проводится дополнительная дезинфекция производственных помещений. А каждый сотрудник перед тем, как выйти на работу, заполняет специальный журнал. В нем он должен подтвердить, что температура его тела не выше 37 градусов, и что он сам и его родственники в последние две недели не были на территории стран, в которых зафиксированы вспышки коронавируса. Помимо этого, каждому сотруднику измеряют температуру тела специальным электронным градусником. Пока случаев повышенной температуры у сотрудников и недопуска к работе не было.

Также температуру при входе сотрудникам измеряют на большинстве предприятий пищевого профиля.

- У нас тоже отменили все командировки. А если возвращаешься из стран, где все плохо, - сидишь дома. На кухне делают санобработку. Три письма с предостережениями от американского руководства, московского, от страховой компании, - рассказывает о строгостях сотрудник одной из IT- компаний города.

В аэропортах сотрудники работают в защитных костюмах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В аэропортах сотрудники работают в защитных костюмахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пассажиров встречают в респираторах

Штаб, который будет следить за ситуацией по распространению коронавируса, создали и на самарском ж/д вокзале. Медпункт, который готов тут же встретить пассажиров с температурой и симптомами ОРВИ и помочь, оснастили всем необходимым. А еще медики обещают по эстафете следить за всеми пассажирами поездов, кто в пути чихает и проявляет все признаки болезни. Если им станет плохо, их будут готовы госпитализировать на любой станции.

В аэропорту также рассказали, что всех сотрудников проверяют с тепловизором и готовы отстранить от работы при первых признаках болезни. На международных рейсах работают люди в респираторах типа FFP2, проводится дезинфекция автобусов и транспорта, используемого для обслуживания самолетов.

- Стойки регистрации, информации, места общего пользования, а также контактное оборудование зон предполетного досмотра и выходов на посадку каждый час обрабатывается хлорсодержащими дезинфицирующими средствами, - рассказали в аэропорту. И добавили, что по громкой связи пассажирам постоянно напоминают о мерах профилактики в период коронавирусной инфекции.

Кстати, все самарцы, которые вернулись из неблагополучных стран, должны самоизолироваться и сообщить о себе на горячую линию:

8(846) 2257082 - в выходные дни,

8 (846) 3077777 - в будни,

или 112 круглосуточно.

Как защититься от вируса. Фото: Роспотребнадзор

Как защититься от вируса. Фото: Роспотребнадзор

Мойте руки, не обнимайтесь

По словам главного внештатного терапевта Самарского региона Олега Фатенкова, сегодня в Самарской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. К тому же помогают эффективные меры профилактики. Которые должны поддержать и сами жители. Например, нелишним будет поддержать иммунитет. Имирный напиток, цитрусовые, правильное питание и здоровый сон - отличные помощники.

- Маски не слишком эффективны, а самый лучший способ защититься от вируса - тщательно и часто мыть руки, не касаться ими лица и просто соблюдать правила личной гигиены, - отметил он.

по словам главного внештатного специалиста по инфекционным заболеваниям регионального минздрава Ирины Рогановой, нагружать организм сверх меры средствами поддержания иммунитета не нужно.

- Правильное питание, здоровый сон - это лучшее средство поддержания иммунитета. А если хотите защититься от коронавируса, то просто не выезжайте за границу. Здоровье может обойтись гораздо дороже путевки, - резюмировала Ирина Роганова.

Как защититься от вируса. Фото: Роспотребнадзор

Как защититься от вируса. Фото: Роспотребнадзор

Советы от Роспотребнадзора

Как правильно защититься от новой коронавирусной инфекции

1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;

2 Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

ИСТОЧНИК KP.RU

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