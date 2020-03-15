2020-03-15T17:42:58+03:00
Общество

«Хорошо, что папы не было дома»: самарчанка рассказала, как пожар оставил ее семью без вещей, документов и крыши над головой

Огонь вспыхнул ранним утром. Он полностью уничтожил жилище, оставив только кирпичные стены
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
После пожара от дома остались только стеныПосле пожара от дома остались только стеныФото: Личный архив героя публикации
Изменить размер текста:

Ранним утром в воскресенье, 15 марта, в Челно-Вершинском районе Самарской области произошло ЧП. В селе Новое Аделяково на улице Чувашской, 61 загорелся частный дом. Зарево пожара около четырех часов утра заметили соседи. Они же вызвали экстренные службы. Огонь потушили, но к тому времени от дома остались только стены. Некогда в нем жила семья из четырех человек: отец, мать и двое детей. Однако в последнее время там оставался только глава семейства. К счастью, беда его миновала. На момент пожара мужчины дома не было.

— Никогда не думала, что такое может случиться с нами. Но, к сожалению, случилось. Сегодня наш дом сгорел. Сгорело все, что было внутри: документы, предметы быта, одежда, мебель, техника... Не осталось ничего, кроме стен. Хорошо, что еще дома никого не было, — рассказала «Комсомольской правде — Самара» дочь владельца дома — Виктория Парфенова.

О том, что их дом сгорел, семья узнала от соседей Фото: Личный архив героя публикации

О том, что их дом сгорел, семья узнала от соседейФото: Личный архив героя публикации

По словам девушки, дом был не старый, кирпичный. В субботу, 14 марта, когда ее отец уезжал из дома, все было в порядке. О случившемся семья узнала от знакомых. Утром они позвонили маме Виктории и сообщили страшную весть. Из-за чего начался пожар, пока не известно. В причинах происшествия еще предстоит разобраться специалистам.

— К сожалению, дом не был застрахован. Хотелось бы восстановить его, но наших средств на это не хватит. Я очень прошу помочь, если есть хоть какая-либо возможность. Буду безмерно благодарна, — обратилась девушка в соцсетях к неравнодушным к чужой беде людям.

Все, кто хочет помочь семье с вещами, предметами быта или финансово, могут звонить по телефону: 89171441005. Номер карты «Сбербанка» 4279 5400 2077 7679, Парфенова Виктория В.

К ЧИТАТЕЛЯМ Стали свидетелем ЧП, ДТП или интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: Редакция: (846) 270-69-10 Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65 Почта: kpsamara@phkp.ru ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Велодорожка возле стадиона «Самара Арена» вновь уходит под землю
В Самаре начали монтировать крышу нового ледового Дворца спорта
Молодежка «Крыльев Советов» из-за удалений не доиграла матч с «Тамбовом»
Мнения разделились: в «Кошелев-парке» начали собирать подписи за присоединение к Самаре
В Самаре ищут пропавшую 15-летнюю девочку с сиреневыми волосами
Царю зверей — 13 лет: самарцев зовут на день рождения льва Цезаря
10 раз привлекался к ответственности: в Тольятти задержали бесправного водителя Kia, устроившего ДТП
В Самаре из-за ремонта на улице Калининградской изменили схему движения
Ушел и не вернулся: в Тольятти ищут высокого голубоглазого подростка
В Самарской области в ДТП с двумя легковушками пострадали трое взрослых и ребенок
В Самаре в депо на Коммунистической полыхали два трамвая
Туман и мокрый снег: в Самарской области объявили желтый уровень опасности
И никакой личной жизни: иностранных менеджеров АВТОВАЗа попросили не ездить домой
Тольяттинские родители заплатят за детей, бегающих по льдинам
В Тольятти в православной гимназии дегустировали квашенную капусту
Программа есть, денег нет: чиновники объяснили, почему на остановке «ул. Солнечная» всегда лужи
У тольяттинцев с подозрением на коронавирус взяли анализы
Лучшим учителем Самары - 2019 стал физик
В Самаре на улице Ташкентской плитка «уплыла» с лавочкой
Жители Тольятти смогут позвонить в полицию прямо из Итальянского сквера
В ОЭЗ Тольятти начнут производить пластмассовые автокомпоненты
В Тольятти два человека оказались в больнице с подозрением на коронавирус
В Тольятти таксист отправил в больницу ребенка
АВТОВАЗ бесплатно заменит клапаны на тормозах владельцам Lada Vesta, Xray, Largus
В Самаре поймали горе-водителя, который рассекал по дорогам с купленными на вокзале правами
Весна, вернись! В начале рабочей недели в Самаре будет снег, ветер и холод
В Самарской области отходы из канализации сбрасывали прямо в речку
В Тольятти вынесли приговор парню, который обобрал до нитки мать, пока она лечилась
Потепление в помощь: новую транспортную развязку для Фрунзенского моста начали строить раньше ожидаемого