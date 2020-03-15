«Хорошо, что папы не было дома»: самарчанка рассказала, как пожар оставил ее семью без вещей, документов и крыши над головой

Ранним утром в воскресенье, 15 марта, в Челно-Вершинском районе Самарской области произошло ЧП. В селе Новое Аделяково на улице Чувашской, 61 загорелся частный дом. Зарево пожара около четырех часов утра заметили соседи. Они же вызвали экстренные службы. Огонь потушили, но к тому времени от дома остались только стены. Некогда в нем жила семья из четырех человек: отец, мать и двое детей. Однако в последнее время там оставался только глава семейства. К счастью, беда его миновала. На момент пожара мужчины дома не было.

— Никогда не думала, что такое может случиться с нами. Но, к сожалению, случилось. Сегодня наш дом сгорел. Сгорело все, что было внутри: документы, предметы быта, одежда, мебель, техника... Не осталось ничего, кроме стен. Хорошо, что еще дома никого не было, — рассказала «Комсомольской правде — Самара» дочь владельца дома — Виктория Парфенова.

О том, что их дом сгорел, семья узнала от соседейФото: Личный архив героя публикации

По словам девушки, дом был не старый, кирпичный. В субботу, 14 марта, когда ее отец уезжал из дома, все было в порядке. О случившемся семья узнала от знакомых. Утром они позвонили маме Виктории и сообщили страшную весть. Из-за чего начался пожар, пока не известно. В причинах происшествия еще предстоит разобраться специалистам.

— К сожалению, дом не был застрахован. Хотелось бы восстановить его, но наших средств на это не хватит. Я очень прошу помочь, если есть хоть какая-либо возможность. Буду безмерно благодарна, — обратилась девушка в соцсетях к неравнодушным к чужой беде людям.

Все, кто хочет помочь семье с вещами, предметами быта или финансово, могут звонить по телефону: 89171441005. Номер карты «Сбербанка» 4279 5400 2077 7679, Парфенова Виктория В.

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