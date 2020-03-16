«Я ее бил, а дочь рыдала и просила остановиться»: самарец рассказал, за что переломал ребра жене прямо у колыбели

Жестокая расправа

Елена и Иван (имена героев изменены. Прим.автора) вместе уже много лет – у них двое дочерей, плюс пара воспитывает сына Елены от первого брака. Несмотря на это, официально свои отношения пара регистрировать долгое время не торопилась. В конце прошлого года Иван пришел домой после очередной гулянки на работе. Неосторожно сказанное Еленой слово – и вот она уже на полу, а муж жестоко избивает ее прямо в детской, где спит полугодовалая малышка и от ужаса кричит 7-летняя дочка Сашенька.

- Я высказала ему, что нечего было деньги на алкоголь тратить – у нас куча долгов, зарплату ему не платят, как жить-то будем? – вспоминала впоследствии Елена. – Вдруг он бьет меня кулаком в лицо, я падаю на пол, а дальше все, как в тумане – кто-то кричит, может быть, я. Потом, боль, врачи, полиция, все как-то быстро закрутилось.

Окровавленную женщину на полу в ванной нашел сын Вова – 16-летний подросток вернулся домой вечером 4 сентября и услышал стоны. Коридор и ванная были залиты кровью. На кафеле лежала мать и просила налить ей воды.

- Я сразу понял, что это он [отчим] ее избил, такое и раньше было, только она заявление отказывалась писать, - признался парень полицейским, когда те начали разбираться в этом деле. – Но он сказал, что она сама упала. Как же! Мне сестра потом ревела и рассказала, как ей было страшно, как она просила его перестать, а он продолжал бить маму снова и снова.

«Скорая помощь» увезла Елену в больницу имени Середавина, где у нее выявили многочисленные травмы: у нее был сломан нос, правая скуловая кость, несколько ребер, повреждено легкое.

Сама виновата?

5 сентября прошлого года медики сообщили о пациентке в полицию, там вскоре возбудили уголовное дело. В суд его передали прямо под Новый год.

- Действия мужчины были квалифицированы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», в ходе следствия было установлено, что он нанес потерпевшей не менее 10 ударов руками и ногами по жизненно важным органам, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в прокуратуре Промышленного района Самары. – За это преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

На суде Иван отказался что-либо говорить. Тогда было решено огласить те показания, что он давал ранее. В частности, полицейским он как-то заявил, что Елена сама была отчасти виновата в том, что произошло, она его, можно сказать, спровоцировала:

- Она и сама была выпивши, у нас был конфликт из-за финансовых проблем, и она начала нецензурно выражаться в мой адрес. Это меня, конечно, разозлило, и в порыве гнева я ее ударил, - оправдывался Иван. – Если честно, не помню, как и куда именно ее бил, и сколько ударов нанес – не считал. В комнате дочки были, младшенькая спала, а старшая кричала, чтобы я прекратил бить маму. Потом Лена сознание потеряла, и я отошел немного.

Пострадавшая показания в суде давать отказалась. Она заявила, что с Ваней они помирились и даже поженились, а потому просит его не наказывать.

Суд в итоге Ивана в самом деле пожалел: да, его признали виновным, но приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком, во время которого он «должен своим поведением доказать свое исправление».

Вот только что конкретно предстоит делать Ивану и убережет ли это его семью от других происшествий, пока не ясно.

Мнение эксперта

"Женщина и ее дети оказались не просто в опасности, а исключительной зависимости от агрессора"

Анастасия Бабичева, руководитель проекта "Знание остановит гендерное насилие: поиск новых решений"

- Мы достаточно часто сталкиваемся с ситуацией, когда, несмотря на опасные формы насилия в семье, женщина не принимает решения расстаться с мужчиной-агрессором. Дело может быть в том, что у нее нет своего жилья, на руках – маленькие дети, денег нет, вот она и «верит» в то, что «он изменится», или «все само собой разрешится», такие женщины не верят с свои силы, им часто требуется помощь со стороны. Ведь пока некому сказать ей, что насилие не исчезнет, а ситуация будет лишь ухудшаться – тем более, что агрессор получил условный срок.

Об исключительной жестокости этого человека свидетельствует тот факт, что он совершил преступление на глазах маленького ребенка. Боюсь, что условное наказание сформировало у него ощущение собственной безнаказанности, тем более, что женщина не просто осталась в отношениях с ним, но и скрепила их узами брака. В таком случае, даже если приговор и будет сдерживать его от применения физического насилия, привычка утверждать свою власть за счет другого останется, а потому агрессор может перейти к психологическому, сексуальному и другим формам насилия, которые в перспективе не менее опасны и сделают женщину абсолютно зависимой от мужчины.

Что касается детей, то современные исследования доказали: ребенок, который стал свидетелем насилия, переживает психологическую травму, и она по своей глубине идентична травме пострадавшего. И это, несомненно, повлияет на будущее ребенка – на его эмоциональное состояние, психологические особенности и даже продолжительность жизни и физическое здоровье. К сожалению, в 85% обращений по проблеме домашнего насилия в семье есть дети, и они оказываются втянуты во внутрисемейные конфликты