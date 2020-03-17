Спектакли в Самаре в апреле 2020: мюзикл «Бемби», «Евгений Онегин» Театра им. Вахтангова и премьера оперы «Бал-маскарад»

Спектакли в Самаре в апреле 2020 запланированы на любой возраст и вкус – детские, музыкальные, драматические. В середине весны столичные мастера сцены обещают привезти в наш город свои лучшие творения, планируются фестивали – «Имена», «Волжские театральные сезоны». Смотрите в нашей афише анонсы, когда и где пройдут самые интересные спектакли и и сколько будут стоить билеты.

Мюзикл «Бемби» (6+)

На этот спектакль в Самаре в апреле 2020 стоит идти всей семьей. В наш город историю о маленьком отважном олененке привозит московский театр «Золотой витязь», представление будет одновременно и музыкальным, и драматическим, и танцевальным. Премьера «Бемби» в Москве состоялась совсем недавно – в январе 2020 года в театре им. Вахтангова. И вот замечательное представление – в Самаре.

Со сцены самарского оперного театра языком сцены пойдет рассказ о маленьком олененке, который в раннем возрасте потерял свою маму и остался один на один с суровым миром. Малыш растет, познавая добро и зло, проходит трудный путь от маленького олененка до сильного и мудрого оленя. Спектакль удивит взрослых и детей костюмами-трансформерами, которые создала дизайнер – автор костюмов к открытию Олимпиады в Сочи. Световые спецэффекты делают представление инновационным для российской сцены. Весь спектакль будет идти под музыку Баха и Моцарта.

Самарский академический театра оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

5 апреля, 12.00, 18.00.

Цена билетов: 200-750 руб.

В спектакле расскажут о взрослении маленького олененка Бемби. Фото: с официального сайта bambi2020.ru

«Евгений Онегин» (16+)

Это не опера, как вы могли бы подумать. Это драматический спектакль в постановке режиссера Римаса Туминаса, едва ли не самый знаменитый спектакль наших дней. Его хвалят российские и иностранные критики, он получил огромное количество театральных наград. Те, кто его видел, говорят, что действо, несмотря на всем знакомый сюжет, завораживает с первых минут и не отпускает до самого финала.

Спектакль Туминаса разрушает наши стереотипы о творении Пушкина. «Евгений Онегин» не исчерпывается сюжетом. Это огромное пространство мира и чувств, которое вместило все эпохи, игру ума, прозрения, догадки, гнев, обличение, сатиру и цинизм, сострадание и прощение. «Евгений Онегин» - это сама Россия, судьбы ее героев, обычаи, устои, культура, природа. Это не только «энциклопедия русской жизни», но в высшей степени народное произведение. Это также роман в стихах, написанный в эпоху романтизма, где «современный мир предстал со всем его холодом, прозою и пошлостью».

В спектакле задействовано около 40 актеров театра им. Вахтангова, в главных ролях: Сергей Маковецкий, Виктор Добронравов, Евгения Крегжде, Ирина Купченко, Людмила Максакова и другие.

Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

7, 8 апреля, 19.00.

Цена билетов: 1200 – 7000 руб.

Евгений Онегин.Спектакль театра им.Евг.Вахтангова постановка Римаса Туминаса

Опера «Бал-маскарад» (12+)

Спектакль, который впервые покажут в Самаре в апреле 2020 - это премьера нашего оперного театра.

Зрителей ждет бессмертная музыка Джузеппе Верди, партии, исполняемые на языке оригинала – итальянском - и закрученный сюжет: любовь, обман и убийство.

Главные герои – губернатор Бостона Ричард Уорик, его друг и секретарь Ренато и его жена Амелия.

Однажды на подпись губернатору приносят просьбу изгнать из города предсказательницу Ульрику. Не веря в чародейство, Ричард приглашает своих друзей инкогнито отправиться к ней и испытать дар колдуньи. Здесь губернатор, на которого охотятся наемные убийцы, получает пророчество, что будет убит тем, кто первым пожмет его руку. Им оказывается опоздавший друг Ренато. Ричард влюблен в его жену Амелию, и хотя ему ответили взаимностью, не желает разрушать семью. Но Ренато, узнав о мнимой измене, решает примкнуть к политическим заговорщикам, решившим покончить с Ричардом. Убийство планируют совершить на балу-маскараде, где все будут неузнаваемы. Амелия, узнав о коварном плане мужа, пытается предупредить Ричарда, но тот отказывается верить в предательство друга и не считает нужным прятаться от опасности. Предсказание Ульрики сбывается – Ренато на балу собственной рукой наносит смертельный удар в сердце друга. Благородный Ричард, умирая, прощает своего убийцу.

Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

16, 17 апреля, 18.30.

Цена билетов: 250 – 2200 руб.

На сцене самарского оперного театра солисты оперы "Бал-маскарад" будут в зеркальных масках. Фото: официальная группа Самарского оперного театра в ВК

В театре «Самарская площадь» в апреле 2020 пройдут гастрольные спектакли Молодежного драматического театра Тольятти. Все представления, которые привезут в наш город из соседнего Автограда, будут комедиями.

«Около любви» (12+)

Странная парочка городских снимает дом в деревне, чтобы отдохнуть от суеты перед дальней поездкой. Он – совсем молодой человек, она – взрослая дама. И тут в их и без того странные отношения вмешивается местная бабенка, которая заключила с хозяйкой дома пари на три мешка картошки и ведро лука о том, что приехавший молодой человек через неделю будет принадлежать только ей. Посмотрим, что из этого получиться?

Театр «Самарская площадь», ул. Садовая, 231.

4 апреля, 18.00.

Цена билетов: 350 – 1000 руб.

Сцена из спектакля "Около любви". Фото: официальный сайт Тольяттинского молодежного драматического театра

«Без меня меня женили» (12+)

Крылатое выражение «Без меня меня женили» известно всему миру и имеет аналоги в каждом языке планеты. Немецкий драматург Франц Ксавер Крёц раскрыл смысловое зерно этой поговорки в форме яркой народной комедии с переодеванием.

Хозяйка крестьянского имения Катарина мечтает женить своего единственного сына Петера, чтобы продолжить род Виммеров и успеть поняньчить внуков. Но стеснительность и упрямство работящего тридцатилетнего мужчины, не знавшего женщин, становятся на пути благих намерений пожилой матери. И тогда Катарина решается на последний отчаянный шаг…

Театр «Самарская площадь», ул. Садовая, 231.

5 апреля, 18.00.

Цена билетов: 350 – 1000 руб.

Сцена из спектакля "Без меня меня женили". Фото: официальный сайт Тольяттинского молодежного драматического театра

«На всякого мудреца довольно простоты» (6+)

Этот спектакль по программной пьесе Островского можно посмотреть в Самаре в апреле 2020.

Каким способом можно сделать карьеру и выбиться в люди? Как создаются и гибнут человеческие репутации? Молодой человек из небогатой семьи Егор Глумов умен и хитер, зол и завистлив. Чтобы добиться высокого положения в обществе, он ловко льстит и лицемерит, не чурается ни клеветы, ни подкупа, умело пользуется слабостями своих покровителей и располагает к себе и консерватора, и либерала, и светскую львицу, и совсем юную особу...

Театр «Самарская площадь», ул. Садовая, 231.

7 апреля, 18.30.

Цена билетов: 350 – 1000 руб.

Сцена из спектакля "На каждого мудреца довольно простоты". Фото: официальный сайт Тольяттинского молодежного драматического театра

«Счастливый день» (16+)

Сходите на комедию положения, поставленную по пьесе одного из лучших британских мастеров этого жанра Р. Куни. Спектакль можно увидеть в Самаре в апреле 2020 в театре «Камерная сцена».

В канун Рождества в крупную лондонскую больницу съезжаются более двухсот делегатов из двадцати восьми стран Евросоюза, чтобы посетить международную конференцию, посвященную одной из самых загадочных и интересных профессий в медицине – неврологии. Но никто не давал гарантии, что у неврологов не могут сдать нервы… Будет смешно, необычно - скучно точно не будет.

Театр «Камерная сцена», ул. Некрасовская, 27.

15 апреля, 18.30.

Цена билетов: 300 - 600 руб.

Спектакль "Не бойся быть счастливым".

«Снегурочка» (0+)

В СамАРТе приглашают посмотреть в апреле 2020 спектакль по самой весенней русской сказке – «Снегурочка». Представление, которое привезли в наш городи из Костромы, – это погружение в мир чувств и ощущений. В мир, сотканный из нежных прикосновений и страстных объятий, тихого шепота и громких песен, непроглядной темноты и побеждающего света. По лабиринтам этого чувственного мира каждый зритель пройдет вместе с артистами и куклами – и выйдет если не другим, то обновленным. Спектакль «Снегурочка» в 2018 году был номинирован на Национальную театральную премию «Золотая Маска». Премию получили художники-постановщики спектакля.

Театр юного зрителя «СамАРТ», ул. Льва Толстого, 109.

25 апреля, 15.00.

Цена билетов: 500 руб.

Спектакль «Не бойся быть счастливым» (12+)

Историю о любви и стремлении к счастью по знаменитой пьесе А.Арбузова «Мой бедный Марат», где каждому приходится сделать свой нелегкий выбор, расскажут самарцам в спектакле блистательные актеры театра и кино - Иван Стебунов, Ольга Кузьмина и Роман Полянский.

Это трогательная история трех молодых людей - Лики, Марата и Леонидика, началась весной 1942 в блокадном Ленинграде. Ни война, ни блокада, ни разруха не смогли разлучить трех друзей. Но дружить можно втроем. А любовь на троих не делится. Два влюбленных мужчины и одна женщина, беззаветно любящая одного и искренне сострадающая другому: жажда любви и счастья с одной стороны и страх потерять свободу и предать юношеские мечты - с другой.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

26 апреля, 18.00.

Цена билетов: 900 – 3000 руб.

«Осенний крик ястреба». Стихи Бродского читает Владимир Маслаков (12+)

Владимир Маслаков — актер театра и кино, режиссер, поэт и музыкант, родился в Ленинграде. В Самару в апреле 2020 он привезет моноспектакль по стихотворениями своего знаменитого земляка – поэта Иосифа Бродского. Прозвучат поэтические произведения и песни на стихи поэта, которому в этом году исполнилось бы 80 лет.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

28 апреля, 18.30.

Цена билетов: 700 – 1300 руб.

Творческий вечер Татьяны Васильевой (12+)

В Самару в апреле 2020 с творческим вечером приедет потрясающая советская и российская актриса театра и кино, режиссер, телеведущая, незаурядная личность, интересный собеседник и женщина с интересной судьбой. Татьяна Васильева со сцены самарского Дома офицеров расскажет о себе, своей творческой жизни, коллегах по театру и кино. Не стоит упускать уникальную возможность узнать чуть больше об этой интересной женщине и легендарной актрисе.

Самарский окружной Дом офицеров, ул. Шостаковича, 7.

29 апреля, 19.00.

Цена билетов: 700 – 2000 руб.