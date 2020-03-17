Какие музеи и выставки можно посетить виртуально, сидя на карантине по коронавирусу

Карантин по коронавирусу, к сожалению, внес свои коррективы в нашу жизнь. Отменены туристические поездки, санитарные врачи не рекомендуют посещать места массового скопления людей. Самарские музеи и театры пока открыты, здесь проводят санитарную обработку, чтобы не подвергать риску посетителей и зрителей. Но если вы решили не рисковать и не хотите выходить из дома, как культурно провести досуг в выходные дни? Мы советуем отправиться в путешествие выставочным залам во всемирной паутине. У каждого большого музея есть виртуальная версия. Можно прямо в домашних тапочках отправиться осматривать залы самарских музеев, Эрмитажа, Третьяковки или Лувра...

Предлагаем вашему вниманию адреса самарских и самых известных мировых музеев, которые можно посетить онлайн.

Самарский художественный музей

На сайте Самарского областного художественного музея есть возможность посетить онлайн постоянную экспозицию, чтобы осмотреть зал со старинными иконами и медным литьем, увидеть выставку искусства XIX века – портреты, пейзажи и жанровые картины. Посмотреть на произведения художников-авангардистов начала ХХ века – Лентулова, Петрова-Водкина, Бурлюка.

Наш музей славится богатой коллекцией произведений искусства из Китая и Японии. Здесь представлены традиционная вышивка, фарфор и керамика.

В зале западно-европейского искусства можно посмотреть картины голландских художников XVII – XIX веков.

Адрес визуального тура по залам Самарского художественного музея: https://artmus.ru/1/_flash/TourWeaver_Samara_13.html

Также на сайте Самарского художественного музея работает виртуальная выставка «Искусство запасной столицы», на которой можно увидеть картины художников 40-х годов прошлого столетия, посвященные героям Великой Отечественной войны, портреты того времени: https://artmus.ru/museumvirt/

Историко-музейный комплекс в Ширяево

Не выходя из дома, есть возможность отправиться в путешествие в один из самых живописных уголков нашей области – село Ширяево и посетить Историко-музейный комплекс, осмотреть усадьбу крестьян Алексеевых, мемориальную зону, посвященную художнику Илье Репину, дом Вдовина, музей поэта Ширяевца: https://artmus.ru/1/2/_flash/TourWeaver_Shir_1.html

Самарский областной краеведческий музей им. П.Алабина

Любите изучать историю родного края? Добро пожаловать на виртуальную экскурсию областного краеведческого музея. Карантин по коронавирусу помехой не будет.

На виртуальной экскурсии можно узнать, кто обитал на территории нашей области много миллионов лет назад, увидеть, как жили первые люди, населявшие наши края, какими полезными ископаемыми богата земля, на которой мы живем: http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/ekskursiya-po-muzeyu.php

Дом-музей В.И.Ленина

Экскурсия расскажет, как жил молодой помощник самарского адвоката Владимир Ульянов. А также поможет погрузиться в мир типичной мещанской семьи конца XIX века – узнать как складывался быт, осмотреть обстановку старинного городского дома: http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/ewrtertertert.php

Эрмитаж в Санкт-Петурбурге

Этот самый знаменитый российский музей не нуждается в представлении, в нем собрано около трех миллионов шедевров мирового искусства – со времен Древнего Египта и Греции до наших дней. По его залам стоит пройтись хотя бы раз в жизни. Можно с виртуальной экскурсией, сидя дома на карантине: https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/

Третьяковская галерея в Москве

Виртуальный тур по Третьяковке дает возможность посетить один из самых известных музеев русского искусства в мире и посмотреть выдающиеся работы российских художников: https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery

Музей изобразительных искусств А.С. Пушкина в Москве

Даже на карантине по коронавирусу можно виртуально познакомиться с экспонатами одного из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства, посетив онлайн его залы: https://virtual.arts-museum.ru/

Лувр в Париже

Лувр – самый посещаемый музей в мире, в прошлом году его посетило около 10 миллионов экскурсантов. Здесь можно посмотреть исторические экспонаты и шедевры искусства со всего света, начиная с древних цивилизаций до середины XIX века. Само здание Лувра – история в камне со времен Раннего Средневековья до наших дней: http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?defaultView=rdc.s46.p01&lang=ENG

Сикстинская капелла в Ватикане

Она знаменита фресками, которыми ее украсил сам Микеланджело. Эта виртуальная экскурсия предлагается в двух вариантах – автопилот, когда сам тур проводит зрителя по самым важным пунктам экскурсии, давая комментарии на английском языке, или самостоятельный осмотр мирового шедевра: http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html

Галерея Уффици во Флоренции

В галерее Уффици можно увидеть картины великих мастеров с мировым именем - Микеланджело, Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, Рафаэля, Рубенса, Рембрандта, и многих других: https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery

Музей Прадо в Мадриде

Музей Прадо – одно из самых богатых собраний предметов искусства в мире. В основе его коллекций - испанская живопись, дополненная полотнами и скульптурами других европейских художников - Рубенса, Рафаэля, Брейгеля, Гойи, Босха, Веласкеса: https://www.museodelprado.es/

Театр-музей Дали в Испании

Познакомьтесь ближе с творчеством самого эпатажного художника ХХ века, пока сидите на карантине. Музей испанского гения находится в городе Фигерас. В этом музее собрана самая крупная коллекция произведений великого сюрреалиста: картины, скульптуры, коллажи и личные вещи художника. Виртуальный тур позволяет побывать только в 4 залах музея, это лишь небольшая часть всей экспозиции: https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/

Метрополитен-музей в Нью-Йорке

Карантин не отменит виртуальный тур по одному из самых богатых и посещаемых музеев мира. Здесь собрано более двух миллионов работ, включая произведения искусства классической древности, картин и скульптур почти всех европейских мастеров, а также коллекции одежды, аксессуаров от кутюр и собрание оружия и доспехов. На виртуальной выставке представлены только 400 000 экспонатов из миллиона, но чтобы посмотреть их понадобиться немало времени: https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-of-art

Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке

Музей искусства, созданный меценатом и коллекционером Соломоном Гуггенхаймом - это одно из старейших и самых посещаемых собраний современного искусства в мире. Его экспонаты можно увидеть, не находясь на Манхэттене. Некоторые из своих коллекций музей сделал доступными для виртуального тура: https://artsandculture.google.com/partner/solomon-r-guggenheim-museum

КСТАТИ

Если вас все-таки перевели на удаленку или у вас карантин - не грустите. О вас позаботились. Видеосервис Wink и интерактивное ТВ «Ростелекома» с 17 марта предоставляет всем возможность бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы, а также детский и образовательный контент. Решение принято с мыслями о тех, кто вынужден сегодня находиться дома.

Все зарегистрированные пользователи смогут посмотреть или пересмотреть без рекламы большую коллекцию любимых советских и российских фильмов, а также хиты мирового кино. Бесплатно будет доступен контент из раздела «Ростелеком. Лицей» — школьники 5-11 классов могут подтянуть свои знания и подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ по таким предметам как математика, русский язык, алгебра и геометрия. Подписчики любого возраста получили возможность прокачать цифровые знания по таким темам как интернет вещей, робототехника, блокчейн, виртуальная реальность и другие.

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