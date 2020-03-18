Александр Анисимов: «Мне очень радостно, что в Самаре меня не забывают»

В Самаре в преддверии Дня театра прошла творческая встреча с главным дирижером и художественным руководителем Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь, заслуженным деятелем искусств России, лауреатом национальной премии России «Золотая Маска», обладателем Золотой медали фонда Ирины Архиповой, Командором Ордена Французской Республики «За Заслуги» высшей степени, доктором музыки honorus causa Ирландского национального университета, профессором Белорусской государственной академии музыки Александром Анисимовым.

В Самару дирижер приехал, чтобы возглавить оркестр на трех спектаклях: «Царская невеста», «Тоска» и «Севильский цирюльник». Все они были поставлены, когда Александр Анисимов работал в Самарском академическом театр оперы и балета в качестве главного дирижера и художественного руководителя.

- Мне очень радостно, что самарский Театр оперы и балета не забывает меня и приглашает дирижировать. Те шесть лет, что я работал здесь, - это счастливый период для меня, - отметил дирижер. - Надеюсь, в будущем нам удастся продолжить сотрудничество. Думаю, эти встречи важны той и другой стороне. Я всегда приезжаю в Самару с неравнодушным участием. Театр для меня - это особая субстанция, которая остается дорога мне, несмотря ни на что.

О работе в самарском театре

Александр Анисимов вспоминает: главной задачей в период его работы в театре было восстановить репертуар после долгих скитаний по разным зданиям во время реставрации театра.

- За пару лет смогли поставить репертуар, который ждала от нас публика: «Тоска», «Евгений Онегин», «Травиата», «Чио-Чио-Сан», «Снегурочка», открыли малую сцену. По моей инициативе делали концерты в фойе, создали цикл «Любимая классика в исполнении оркестра». В театре тогда не было главного режиссера и главного художника и мне удалось договориться с Михаилом Панджавидзе и Еленой Соловьевой, - рассказывает дирижер. - Одна из счастливых страниц моей жизни здесь - открытие для театра «Золотой маски». Спектакль «Леди Макбет Мценского уезд» покорил Москву, это были очень сильные гастроли, заявившие о яркой работе театра на Волге. Следующая работа - «Пиковая дама» - тоже отправилась на «Золотую маску». «Кармен» показали в Москве на фестивале «Видеть музыку». Еще один счастливый момент в Самаре - поездка на фестиваль в Бангкоке, куда мы привезли два спектакля, которые прошли с успехом. По заказу этого фестиваля театр поднял фантастическую пьесу - «Девятая симфония Бетховена», которая иногда не под силу профессиональным симфоническим коллективам.

Александр Анисимов расстался с самарским театром оперы и балета в 2017 году. По его словам, что стало причиной прощания, для него до сих пор не ясно. Но окончательно сотрудничество не разорвано, он приезжает в Самару как приглашенный дирижер.

В Самаре в преддверии Дня театра прошла творческая встреча с Александром Анисимовым. 00:00 00:00

«Играли здорово»

Блогеров интересовало, в каком состоянии сейчас театральный оркестр, по мнению именитого дирижера. Александр Анисимов справедливо заметил, что оценить это по нескольким репетициям невозможно.

- Спектакль проходил в атмосфере особой собранности и отдачи. Мне сложно сказать, в какой форме находится оркестр. На последнем спектакле «Царская невеста» они играли здорово, есть некоторые проблемы, но они были и при мне.

Обладатель Золотой медали Фонда Ирины Архиповой добавит, что оркестр Театра оперы и балета исполнял сильные серьезные работы, стоящие на одном уровне с работами ведущих театров страны, но из-за скоромных провинциальных зарплат непросто привлечь выдающихся музыкантов, а если такое и происходит, то они вскоре уезжают в другие регионы.

- Остаются лишь преданные театру люди, но преданность - это еще не профессия. А получить музыканта и дать ему жилье - это непросто. Сейчас эти вопросы пытаются решить. я вижу новых людей в оркестре, - отметил Анисимов.

Прокомментировал дирижер и использование фонограммы в некоторых спектаклях театра.

- Так театр решает организационные вопросы. Например, в моменты гастролей в Самаре все равно есть люди, желающие посетить балет или оперу. Фонограмма - это исключение, нежели правило. Зрителей об этом должны предупреждать. Когда я работал в самарском Театре оперы и балета, мы допускали использование фонограммы не только в связи с гастролями, но и из-за большой нагрузки на оркестр, который имел всего один состав.

Волновал блогеров и вопрос о том, почему все чаще в составе театра появляются иностранцы. Как отметил мастер, такая тенденция есть и в Белоруссии, особенно в музыкальном искусстве. Так, азиатские студенты составляют уже большую часть учащихся музыкальных учреждений. А в сфере балета подобные предпочтения зависят от личности руководителя.

С афишами накладка?

Поинтересовались собравшиеся и тем, почему на афишах нет имени Александра Анисимова, а встретить его фамилию можно только в описании спектакля на сайте.

- Я позитивист, меня это не очень волнует, но я удивляюсь, почему не использовать это бренд, который когда-то собирал публику. Однако после первого спектакля мне подарили три букета, значит, несколько человек узнали, что дирижировать буду я и пришли специально. Жалко, что другие, кто хотел встретиться с моим искусством, могли об этом просто не узнать.

В завершении разговора Александр Анисимов поздравил самарцев с будущим Днем театра и пожелал любить свой театр и чаще туда приходить.