Полезные привычки при оплате товаров и услуг, которые важно соблюдать не только в период распространения коронавируса

Накануне Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендовала тщательно мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег. Жесткого запрета на использование налички пока нет, однако специалисты отмечают, что наличные деньги могут становиться отличным каналом для распространения вируса, ведь банковскую карту трогаете только вы, а вот купюра кочует из рук в руки

- Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3-4 дня, на пластиковых – до 9 дней. Банкноты, которые выдаются кредитным организациям “чистые”, они выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

При оплате банковской картой специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов, а самым безопасным методом оплаты назвали бесконтактные платежи.

Мы выяснили, где в Самаре доступна безналичная оплата и какие еще платежи можно перевести в онлайн прямо сейчас.

В транспорте без рукопожатий

Общественный транспорт в период эпидемиологической активности - настоящий рассадник заразы. Вокруг люди чихают, кашляют, а еще эти обмены бактериями и вирусами с кондуктором, которому нужно вручить деньги, взять билет. Безналичная оплата помогает частично избежать этих рисков. Во-первых, карту лучше вообще никому не передавать в руки, а просто приложить к терминалу. Билет тоже можно оторвать самостоятельно.

При этом мы советуем потом еще и протереть карту антибактериальной салфеткой. Ещё лучше – подключить возможность бесконтактной оплаты, если у вас смартфон. Безопасность - на высоте!

В транспорте лучшие расплачиваться картойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оплату картой принимают в общественном транспорте в более 30 регионах России, включая Московский регион, Нижний Новгород, Самарскую область, Краснодар, Cочи, Волгоград, Ростов-на-Дону и другие города.

А еще лучше, по возможности, воспользоваться такси, за которое также можно расплатиться, через мобильное приложение картой.

Плати за ЖКХ, не выходя из дома

Коммунальные услуги уже давно все стараются оплачивать дистанционно. Можно платить через онлайн-банк или в мобильном приложении по QR-коду. Такой вариант уже давно, к примеру, предлагает Сбербанк.

А для того, чтобы не забывать о платежках и лишний раз не брать телефон в руки, можно настроить Автоплатеж. В нужное время деньги переведут на счет коммунальщиков, так что ни долгов не образуется, ни пени платить не придется.

Точно также можно оплачивать услуги связи, интернет и имеющиеся кредиты. Соответствующие разделы для оплаты этих услуг есть в мобильном приложении банка. А вы избавитесь от головной боли.

Квитанции можно плачивать даже из домаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бесконтактные курьеры

А еще в период сложной эпидемиологической обстановки можно даже за едой из дома не выходить. Ее принесут курьеры. Тем более, что сейчас компании готовы не только принять оплату онлайн, чтобы не контактировать ни с картой, ни с деньгами, но и принести заказ тоже бесконтактно.

Ваш заказ просто положат в указанное место в нескольких метрах от вас и сфотографируют момент передачи.

Одежда с доставкой

Для тех, кто привык обновлять гардероб к каждому сезону, но теперь опасается проводить часы в торговых центрах и заказывать вещи на китайских сайтах, почти все крупные торговые сети одежды и обуви предоставляют возможность онлайн-покупки. Среди самых популярных интернет-магазинов одежды lamoda, Asos, Yoins, Farfetch, Bonprix, Kupi VIP, Shopbop и другие. И, конечно же, в каждом из них можно расплатиться онлайн - специалисты советуют выбирать именно эту форму оплаты. А если вы боитесь за сохранность собственных средств, заведите отдельную карточку для покупок, на которой вы будете держать ровно ту сумму, которая необходима на шопинг сейчас.

Причин для паники нет!

Доцент кафедры инфекционных болезней с курсом эпидемиологии Самарского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по инфекционным болезням Ирина Роганова, отмечает, что есть возможность лишний раз не ходить в общественное место и не прикасаться к наличке, лучше так и поступить.

- У нас нет причин для паники. Однако, на мой взгляд, рассчитываться карточкой надежнее, чем наличкой. Да и сервисы, позволяющие заказать еду, продукты - это возможность как можно меньше контактировать с людьми, а это только будет способствовать разобщению и снижению риска заболеваний. Если есть возможность, необходимо ограничить контакт с предметами общественного пользования: ручки дверей, перила, кнопки лифта. Нужно стараться поменьше трогать руками предметов и носить в кармане кожный антисептик или спиртовые салфетки, чтобы оперативно протереть руки в случае необходимости. В любом случае, не забывайте мыть руки и не трогайте грязными руками лицо, - добавила Ирина Роганова.

Также специалисты рекомендуют периодически дезинфицировать смартфоны - и делать это не только во время массовых заболеваний, а вообще всегда.