Компания по установке натяжных потолков в Москве - Элит Строй

Обычно в первую очередь при поиске смотрят на цену, которую предлагает компания по установке натяжных потолков. Привлекательнее более низкая цена, однако чрезмерно заниженная стоимость услуги и материалов должна насторожить. Средний ценовой сегмент или чуть меньше него — вот оптимальный выбор, который подразумевает реально хорошее качество и отсутствие маркетинговых фокусов. Но, помимо цены, есть и другие моменты, на которые необходимо обращать внимание при выборе бригады для установки натяжных потолков. Расскажем об этом подробнее на примере московской компании «Элит Строй», которая является лидером среди установщиков натяжных потолков на рынке.

Критерии выбора

Есть много факторов, позволяющих сделать выбор о качестве компании и ее услугах. Назовем основное:

Длительность работы на рынке оказания услуг по монтажу натяжных потолков. К примеру, компания «Элит Строй» является одним из самых опытных игроков на рынке, производство и монтаж натяжных потолков — ее основное направление деятельности, а работает она в нем с 2008 года. И если кто-то считает, что это не такой огромный срок, то он заблуждается — натяжные потолки появились и активно внедряются примерно с этого времени, так что «Элит Строй» можно назвать первопроходцами в российском бизнесе производства натяжных конструкций.

Наличие сформированного каталога. Компания, которая заботиться о своей репутации и помнит об удобстве клиентов, обычно делает такой каталог. Причем, не только на сайте, но и в реальности, чтобы заказчик мог сравнить разные плотна, пощупать образцы продукции, узнать все параметры материалов и пр.

Галерея готовых работ. На нашем сайте вы найдете также каталог готовых работ, где представлены разнообразные композиции с матовыми, сатиновыми, глянцевыми и прочими материалами основы. Это своего рода отчеты монтажников и производителей полотен о нашей работе. Вы сможете сравнить и оценить дизайн и качество одноуровневых и многоуровневых потолков, сделанных руками наших мастеров.

Особенности ценообразования

Обратите внимание на то, как компания преподносит свои цены. Помимо четкой и ясной информации о стоимости квадратного метра материала должно быть внятно прописана и иная информация. Цена натяжного потолка, как известно, зависит от многих факторов:

- материала натяжного полотна;

- размеров помещения;

- сложности конфигурации помещения;

- необходимости произвести очистку чернового потолка;

- наличие сложных стыков, труб и прочих препятствий;

- необходимость скрыть под натяжным потолком коммуникации.

Хорошо, если компания прописывает всё это в цене, чтобы в дальнейшем не возникли вопросы. Ознакомиться с ценами на натяжные потолки можно на сайте https://www.potolokelite.ru/tseny.html.

Любая серьезная фирма всегда готова предложить своим клиентам систему скидок и акции. Не является исключением и компания «Элит Строй». На сайте вы сможете ознакомиться с гибкой системой скидок, иные привлекательные предложения для клиентов.Честная и ответственная компания всегда работает только после заключения договора. Обратившись в компанию «Элит Строй», вы заключаете договор , где прописаны все условия. А именно: сроки, выполнения заказа, качество работы, гарантия, ответственность. Стоит обратить внимание, что компания «Элит Строй» оказывает монтаж с гарантией на работу в 2 года, а на полотно — 15 лет. При этом год обслуживания жарит в подарок.

Прочие условия

Стоит обратить внимание при выборе монтажников на то, как быстро оформляется и выполняется заказ. Так, «Элит Строй» принимает заказы круглосуточно, а выезд замерщика осуществляет уже в тот же день, в который произведен заказ. Сами работы выполняются так же быстро и качественно, как сам заказ и замер.

Контакты компании:

Сайт: https://www.potolokelite.ru/

Телефон: +7 (495) 125-35-70

Адрес: Москва, ул. Генерала Тюленева, 29к1 (м. Теплый Стан)

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